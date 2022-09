Jazzmuusikko Pharoah Sanders on kuollut

Yhdysvaltalainen jazzsaksofonisti Pharoah Sanders on kuollut 81-vuotiaana.

Arvostettu jazzmuusikko, saksofonisti Pharoah Sanders on kuollut 81-vuotiaana, kertoo brittilehti The Guardian. Tiedon kuolemasta vahvisti Sandersin levy-yhtiö Luaka Bop Twitterissä. Sandersin kerrotaan kuolleen rauhallisesti perheensä ja ystäviensä ympäröimänä Los Angelesissa lauantaiaamuna.

Vuonna 1940 Little Rockissa Arkansasissa syntynyt Sanders tunnetaan etenkin persoonallisesta soittotyylistään. Tenorisaksofonistin kotisivuilla hänen soittoaan kuvaillaan näin: ”Se on niin raakaa ja hankaavaa soittoa kuin saksofonistille ylipäänsä on mahdollista tuottaa.”

Sanders tunnetaan myös yhteistyöstään toisen yhdysvaltalaisen merkittävän jazzmuusikon John Coltranen kanssa. Modernin jazzin kehitykseen voimakkaasti vaikuttanut Coltrane pyysi Sandersia soittamaan yhtyeeseensä vuonna 1964, ja jo seuraavana vuonna Sanders soitti säännöllisesti Coltranen jazzkokoonpanoissa. Sandersin kuvaillaan olleen Coltranen oppipoika.

Yhteistyö päättyi, kun Coltrane kuoli vuonna 1967. 1960-luvun lopulta lähtien Sanders soitti ensisijaisesti omissa kokoonpanoissaan toimien niiden johtohahmona.

Sanders vieraili useasti myös Suomessa, esimerkiksi Pori Jazz -festivaalilla 1981 ja 2014 sekä Espoon April Jazz -festivaalilla vuonna 2008.