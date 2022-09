Max Seeckin ja Joonas Pajusen kauhutrilleri on myyty yli 70 maahaan - pääosissa nähdään Pekka Strang ja Inka Kallén

Kauhutrilleri on herättänyt kiinnostusta myös festivaaleilla. Sen ensi-ilta Suomessa on ensi helmikuussa.

Menestysdekkaristi Max Seeckin ja viestintäyrittäjä Joonas Pajusen yhdessä käsikirjoittama ja ohjaama Koputus-elokuva on myyty yli 70 maahan, muun muassa Saksaan, Itävaltaan, Sveitsiin, Ranskaan, Indonesiaan, Taiwaniin ja Latinalaiseen Amerikkaan.

Draaman ja kauhutrillerin välimaastossa liikkuvan elokuvan päärooleissa nähdään Pekka Strang, Inka Kallén ja Saana Koivisto. Suomessa Koputus saa elokuvateatteriensi-iltansa ensi helmikuussa.

Koputuksen englanninkielinen nimi on The Knocking.

Koputus-elokuvassa kolme sisarusta palaa lapsuudenkotiinsa, jossa heidän vanhempansa väitetään murhatun. He haluavat myydä sen – ja sen ympärillä olevan metsän – mutta vanhat traumat nousevat nopeasti esiin.

Elokuvalehti Varietylle antamassaan haastattelussa lapsuudenystävät Seeck ja Pajunen kertovat, että he saivat idean elokuvaan kävellessään metsässä ja kuunnellessaan sen ääniä.

”Tarinaamme voidaan pitää brutaalina ja julmana, mutta kun ihmiset päättävät tuhota luontoa, ei silloin mietitä mitään tällaista – ihmiset vain toimivat. Meidän elokuvassakaan kukaan ei kysele. Se on viestimme”, tekijät kertovat.

Heidän mukaansa kaikkialla maailmassa tehdään tällä hetkellä huonoja päätöksiä, eikä paluuta entiseen ole.

”Näytämme, mitä seurauksia päätöksillä on – ja ne ovat kauheita, niin meille yksilöinä kuin koko ihmiskunnalle."

Debyyttielokuvatekijät kertovat saaneensa inspiraatiota myös vanhoista suomalaisista tarinoista ja myyteistä. Monet niistä liittyvät metsään piiloutuneisiin henkiin.

Suomalainen kauhutrilleri on herättänyt kiinnostusta myös festivaaleilla. Se on juuri valittu Sitges-elokuvafestivaalin kilpasarjaan. Kauhuelokuvafestivaali järjestetään lokakuussa Espanjassa. Koputus (engl. The Knocking) esiteltiin tänä keväänä myös Cannesin elokuvafestivaaleilla, missä se sai innostuneen vastaanoton.

Elokuvan tuotantoyhtiö on Solar Films ja levittäjä Nordisk Film.