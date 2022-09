Ohjaaja Tiina Lymi valitsi Myrskyluodon Maijaksi Ohuella langalla -sarjasta tutun Amanda Janssonin, koska tämän vahva läsnäolo ja herkkyys tekivät vaikutuksen.

Myrskyluodon Maija – Stormskärs Maja -elokuvan kuvaukset alkavat ensi kuussa Ahvenanmaalla. Elokuvan ohjaa Tiina Lymi, joka on myös käsikirjoittanut elokuvan Anni Blomqvistin romaanisarjan pohjalta.

Blomqvistin viisiosainen kirjasarja ilmestyi 1960- ja 70-luvun taitteessa, ja Åke Lindman ohjasi vuonna 1976 sen pohjalta televisiosarjan, josta tuli koko kansan rakastama.

Lymin tulevan elokuvan päärooleja, Maijaa (ruotsiksi Maja) ja Jannea, näyttelevät ruotsalaiset Amanda Jansson ja Linus Troedsson. Jansson on tuttu suomalaisille televisiokatsojille Ohuella langalla -sarjasta, jossa seurataan malmöläisten poliisien työtä ja arkea.

Amanda Jansson näyttelee poliisia kehutussa Ohuella langalla -sarjassa, jonka toinen kausi alkoi juuri Ylellä.

Variety-lehdelle antamassaan haastattelussa Lymi kertoo, että Janssonin vahva läsnäolo ja poikkeuksellinen herkkyys tekivät häneen vaikutuksen.

”Minusta tuntuu, että näen hänen läpi, pystyn lukemaan hänen tunteitaan”, Lymi sanoo.

”Amanda on myös erittäin mukava ihminen ja haluan työskennellä mukavien ihmisten kanssa. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä tärkeämpää se on minulle”, Lymi jatkaa.

Maijan vanhempina nähdään Jonna Järnefelt ja Tobias Zilliacus ja hänen sisarenaan Amanda Kilpeläinen Arvidsson. Brittiläisten upseerien roolit näyttelevät Tony Doyle ja Desmond Eastwood, joka oli mukana Sally Rooneyn romaaniin perustuvassa Normaaleja ihmisiä -sarjassa.

Lymi myöntää ottaneensa käsikirjoittajana joitakin vapauksia ja tehneensä Maijasta selkeämmin feministisen hahmon. Hän näkee, että Maija otti elämänsä hallintaan aikana, jolloin naisten vapaudet olivat rajalliset.

”Hän kieltäytyy tyytymään vähempään, kuin mihin hänellä on oikeus. Hän on poikkeuksellinen nainen, jonka ei tarvitse olla ”kova”, eikä hänen tarvitse käyttäytyä kuin mies. Hän on oma itsensä.”

Myrskyluodon Maija -elokuva kuvataan tänä ja ensi vuonna Ahvenanmaalla, missä myös kirjailija Anni Blomqvist (1909–1990) vietti koko elämänsä. Lisäksi elokuvaa kuvataan Helsingissä ja Turussa. Elokuva kuvataan ruotsiksi ja ensi-iltaan se tulee arviolta vuonna 2024.

