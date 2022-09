Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Elokuva

San Sebastianin elokuvafestivaalin pääpalkinto ensi kertaa kolumbialaiselle ohjaajalle

Kolumbialaisen Laura Mora Ortegan elokuva The King of the World on voittanut San Sebastianin elokuvafestivaalin pääpalkinnon Kultaisen simpukan.

Ohjaaja Laura Mora Ortega voitti Kultaisen simpukan San Sebastianin elokuvajuhlilla Espanjassa.

Kolumbialaisen Laura Mora Ortegan (s. 1981) elokuva The King of the World on voittanut San Sebastianin elokuvafestivaalin pääpalkinnon Kultaisen simpukan, uutisoi muun muassa Hollywood Reporter. Moran elokuva kertoo viidestä Medellínin kaupungin kaduilla kasvaneesta nuoresta miehestä, jotka lähtevät matkalle etsimään luvattua maata. Ensimmäistä kertaa espanjalaisen festivaalin 70-vuotisen historian aikana Kultainen simpukka myönnettiin kolumbialaiselle elokuvalle. The King of The World on Moran toinen pitkä elokuva. Parhaan ohjaajan palkinnon sai japanilainen Genki Kawamura debyyttielokuvallaan Hyakka, joka käsittelee dementiaa. Kawamura tunnetaan paremmin animaatioelokuvien tuottajana. Tuomariston erikoispalkinnon sai yhdysvaltalaisen Marian Mathiasin draama Runner. Elokuva kertoo 18-vuotiaasta tytöstä, joka haluaa toteuttaa isänsä viimeisen toiveen ja lähtee viemään isänsä tuhkat tämän kotikaupunkiin Mississippin varrelle. Festivaalin yleisön mielestä paras elokuva oli argentiinalaisen Santiago Mitren Argentiina, 1985, tosielämän oikeussalidraama. Lista kaikista palkituista löytyy festivaalin sivuilta.