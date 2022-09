Rihanna laulaa helmikuussa Super Bowlin puoliajalla. Maailman rikkain naislaulaja on keskittynyt viime vuodet Fenty-yrityksiinsä.

Poplaulaja Rihanna esiintyy Super Bowlin puoliajalla. Urheilumaailman suurimpiin vuosittaisiin tapahtumiin kuuluva Super Bowl LVII pelataan 12. helmikuuta 2023 Glendalessa, Arizonassa.

Apple Music tiedotti asiasta sunnuntaina julkaisemalla Twitterissä kuvan ilmeisesti Rihannan kädestä pitelemässä jalkapalloa. ”Rihanna astuu lavalle kaikkien aikojen ensimmäisessä Apple Music Super Bowlissa 2.12.23”, twiitissä kerrottiin.

Apple Musicin tiedotettiin 23. syyskuuta korvanneen Pepsin tapahtuman pääsponsorina, jonka nimi näkyy Super Bowlin nimessä.

Myös Rihanna tviittasi kuvan, ja fanit innostuivat. Tähän mennessä tviitti on kerännyt 1,5 miljoonaa tykkäystä ja satojatuhansia vastauksia, jossa fanit kertovat odottaneensa jo pitkään Rihannan ”paluuta”.

”Rihanna on sukupolvensa artisti, joka on ollut kulttuurinen voima koko uransa ajan. Odotamme innolla yhteistyötä Rihannan, Roc Nationin ja Apple Musicin kanssa tuodaksemme faneille jälleen yhden historiallisen puoliaikashow’n”, kommentoi NFL:n edustaja.

Tieto Rihannan esiintymisestä tuli vain muutamaa päivää sen jälkeen, kun eri medioissa kerrottiin laulaja Taylor Swiftin kieltäytyneen Super Bowl -esiintymisestä.

Rihanna on maailman rikkain naislaulaja, vaikka hän ei ole laulanut julkisesti yli viiteen vuoteen. Edellisen kerran hän esiintyi vuoden 2018 Grammy-palkintogaalassa yhdessä dj Khaledin kanssa. Rihannan viimeisin soololevy Anti ilmestyi 2016. Tämän jälkeen hän on vieraillut toisten artistien singleillä – kuten dj Khaledin Wild Thoughtsilla 2017 – ja vihjaillut tulossa olevasta omasta musiikistaan.

Super Bowlin puoliaikashow’sta hän on kieltäytynyt kahdesti, vuosina 2018 ja 2019, solidaarisuudesta San Francisco 49ers -joukkueen entistä pelinrakentajaa Colin Kaepernickia kohtaan.

Kaepernick polvistui vuonna 2016 ennen peliä soitettavan kansallislaulun aikana protestoidakseen Yhdysvaltojen poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan. Tämän jälkeen hänen sopimustaan ei uusittu, mutta ottelua edeltävästä polvistumisesta on tullut kansainvälinen ele rasismia vastaan.

Rihanna puhui Voguen haastattelussa vuonna 2019 kieltäytymisistään. ”Kuka siitä hyötyisi? Ei minun väkeni. En voisi olla takinkääntäjä. En voisi olla mahdollistaja. Siinä organisaatiossa on asioita joista olen vahvasti eri mieltä, enkä ollut aikeissa olla heille hyödyksi millään tavalla.”

Tämän jälkeen Super Bowl on kuitenkin ryhtynyt yhteistyöhön räppäri ja tuottaja Jay Z:n Roc Nation -viihdeyhtiön kanssa, johon myös Rihanna kuuluu. Roc Nation pestattiin vuonna 2019 konsultiksi Super Bowlin puoliaikaohjelmaan ja osallistumaan NFL:n tasa-arvoa ajavaan Inspire Change -kampanjaan.

Musiikin tekemisen ja esittämisen sijaan Rihanna on viime vuosina keskittynyt muun muassa sukunimensä mukaan nimettyihin Fenty-yrityksiin. Nimenomaan yritystoiminta on tehnyt Rihannasta miljonäärin, totesi Forbes elokuussa 2021.

Muotitalo Fenty toimi vuodesta 2019 vuoteen 2021, ja vuonna 2017 toimintansa käynnistänyt kosmetiikkabrändi saavutti heti lanseerauksensa jälkeen valtavaa menestystä. Eri ihonsävyt huomioivaa, inklusiivisuuteen panostavaa merkkiä on kehuttu laajasta valikoimastaan. Forbesin mukaan se oli vuonna 2021 1,4 miljardin dollarin eli (tuolloisen kurssin mukaan) 1,2 miljardin euron arvoinen.

Inklusiivisuuteen keskittyy myös Rihannan vuonna 2018 perustama alusvaatemerkki Savage X Fenty sekä 2020 toimintansa käynnistänyt ihonhoitotuotteisiin keskittyvä Fenty Skin.

Vuonna 2012 Rihanna näytteli elokuvassa Battleship.

Lisäksi Rihanna on mukana lukuisissa kaupallisissa yhteistyökuvioissa. Hän on muun muassa osaomistajana musiikkipalvelu Tidalissa ja on toiminut urheiluvarusteita valmistavan Puman taiteellisena johtajana vuodesta 2014.

Elokuvissa ja tv-sarjoissa Rihanna on näytellyt vuodesta 2006, jolloin hän teki debyyttinsä elokuvassa Bring It On: All or Nothing. 2012 hänet nähtiin elokuvassa Battleship ja 2017 Rihanna näytteli Bates Motel -sarjan viimeisellä kaudella. Lisäksi hän on näytellyt muun muassa elokuvissa Valerian and the City of a Thousand Planets (2017), Ocean’s 8 (2018) ja Guava Island (2019).

Toukokuussa 2022 Rihanna myös synnytti ensimmäisen lapsensa. Pojan isä on räppäri A$AP Rocky.

Musiikkituottaja, räppäri Dr. Dre julisti Apple Music 1 -radiokanavan haastattelussa olevansa Rihannan ”superfani” ja jakoi tälle neuvoja tulevaan esiintymiseen valmistautumisesta. Dr. Dre esiintyi Super Bowlin puoliajalla tämän vuoden helmikuussa yhdessä Snoop Doggin, Eminemin, Mary J. Bligen, Kendrick Lamarin ja 50 Centin kanssa.

Dr. Dre kertoi itse olleensa hermostunut ennen esiintymistään. ”Ympäröi itsesi oikeilla ihmisillä ja pidä hauskaa”, hän neuvoi.