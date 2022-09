Haaveilija – Becoming Karen Blixen asettuu jonnekin romanttisen ja pisteliään kirjailijakuvan välimaastoon.

Päähenkilö on menettänyt maatilansa Keniassa, hänen rakastettunsa on kuollut onnettomuudessa, ja häntä vaivaa kuppa, jota nainen lääkitsee arsenikilla. Viaplayn originaalisarjan Haaveilija – Becoming Karen Blixen (2022) nimihahmo päättää tehdä itsemurhan, mutta sekin epäonnistuu.

46-vuotias nainen joutuu palaamaan 17 vuoden jälkeen harmaaseen Tanskaan porvarisperheensä luo. Todellisuuteen pohjaava sarja kertoo, kuinka hän lähtee tavoittelemaan kirjailijan uraa.

Kuuluisin audiovisuaalinen Blixen-versio on edelleen Meryl Streep elämäkertaelokuvassa Minun Afrikkani (1985). Viime vuonna jonkin verran huomiota sai myös Bille Augustin draama The Pact, joka kuvaa kuusikymppisen Blixenin ja nuoren runoilijan suhdetta.

Haaveilija – Becoming Karen Blixen asettuu mainittujen keskelle, romanttisen ja pisteliään kuvan välimaastoon. Connie Nielsenin vetävästi näyttelemä päähenkilö on itsekeskeinen puoliaatelinen mutta myös omapäinen odotusten rikkoja.

Dunja Gry Jensenin luomaa elämäkertaa vetävät alaspäin päähenkilön takaumat ja etenkin tämän omat tarinat. Sarja leikkaa väliin otteita kirjailijan novelleista, ja visualisointien tympeys tuntuu selitykseltä sille, ettei Blixen meinaa saada kustannussopimusta.

Kirjailijan elämä voittaa hänen tekstinsä.

Haaveilija – Becoming Karen Blixen, Elisa Viihde Viaplay. (K12)