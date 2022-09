Krakovan kaupunginvaltuutetut suunnittelevat julistavansa Roger Watersin ”persona non grataksi” sen jälkeen, kun muusikko kirjoitti avoimen kirjeen Ukrainan presidentin puolisolle Olena Zelenskalle.

Pink Floyd -yhtyeen perustajajäsen Roger Waters, 79, on noussut jälleen otsikoihin ja laajaan keskusteluun voimakkailla poliittisilla kannanotoillaan.

Watersin on katsottu myötäilevän Venäjän presidentin Vladimir Putinin kantoja ja moittivan Ukrainaa Venäjän hyökkäyksestä maahan.

Viimeisimmät kannanotot näyttävät johtaneen viikonloppuna myös konkretiaan: ensi vuodeksi suunnitellut konsertit Puolassa peruttiin.

Watersin oli tarkoitus tuoda ensi huhtikuussa Puolaan This Is Not a Drill -kiertueensa. Koronapandemian alta siirretty kiertue alkoi lopulta viime kesänä Yhdysvalloista.

BBC:n mukaan konserttien järjestäjä Live Nation Poland on vahvistanut peruutukset, mutta ei kertonut niihin syytä. Myöskään Krakovan konserttiareenan edustaja ei halunnut kommentoida BBC:lle peruutusten syytä.

Waters tuli tunnetuksi maailman suurimpiin yhtyeisiin kuuluvan Pink Floydin basistina, laulajana ja lauluntekijänä. Hän jätti yhtyeen 1985 ja siirtyi soolouralle.

Kiista sai alkunsa avoimesta kirjeestä, jonka Waters kirjoitti syyskuun alussa Ukrainan ensimmäiselle naiselle, presidentti Volodymyr Zelenskyin puolisolle Olena Zelenskalle.

Nettisivuillaan julkaisemassaan kirjeessä Waters otti kantaa Zelenskan lausuntoon, jonka tämä antoi BBC:n ohjelmassa. Zelenska sanoi ohjelmassa, että ”jos tuki Ukrainalle on vahvaa, kriisi on lyhyempi”.

Waters huomautti, ettei aseiden – tai ”polttoaineen”, kuten hän itse kirjoittaa – toimittaminen tulitaisteluihin ole koskaan lyhentänyt sotaa. Niin ei käy varsinkaan tässä tapauksessa, jossa suurin osa ”polttoaineesta” tulee Watersin mukaan Washingtonista ja koska ”polttoaineen toimittajat” ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita mahdollisimman pitkään jatkuvasta sodasta.

Kirjeessä Waters esitti, että ”äärinationalistit” Ukrainassa ovat vieneet maan ”tämän tuhoisan sodan tielle”. Waters myös syytti Zelenskyä siitä, ettei tämä ole täyttänyt vaalikampanjassaan lausumia lupauksia rauhasta Donbasin alueelle ja autonomiasta Donetskiin ja Luhanskiin.

Venäjän osuudesta sodan syttymisessä hän ei maininnut mitään.

Olena Zelenska vastasi Watersille Twitterissä, että se oli Venäjä, joka hyökkäsi Ukrainaan ja joka tuhoaa nyt maan kaupunkeja ja siviilejä. ”Roger Waters, sinun pitäisi pyytää rauhaa Venäjän presidentiltä”, hän kirjoitti.

Watersin kirje sai yhden Krakovan kaupunginvaltuutetuista hermostumaan niin, että tämä kehotti puolalaisia boikotoimaan Watersin konsertteja.

Kaupunginvaltuutetut ovat myöhemmin tällä viikolla aikeissa julkistaa Waters ei-toivotuksi ihmiseksi, ”persona non grataksi”. Asiasta on tarkoitus äänestää keskiviikkona 28. syyskuuta pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

”Kun otetaan huomioon Venäjän roistomainen hyökkäys Ukrainaa vastaan sekä julkisuuteen päätyneiden venäläisten sotilaiden tekemien sotarikosten lisääntyminen, valtuutetut ilmaisevat tyrmistyksensä Roger Watersin lausunnoista Venäjän hyökkäykseen liittyen”, valtuutetut kirjoittavat BBC:n mukaan päätöslauselmassaan.

Lauantaina Puolan mediat ja esimerkiksi brittilehti The Guardian kertoivat uutisissaan, että Waters itse olisi peruuttanut Puolan-keikkansa.

”Roger Watersin manageri päätti vetäytyä – ilman minkäänlaista syytä”, kertoi Krakovan Tauron Arenan edustaja Puolan medioille lauantaina. Myöskään Watersin kiertueen nettisivuilla Krakovan-konsertteja ei mainittu sanallakaan.

Yhdysvalloissa kiertueella oleva Waters vastasi Krakovan kaupunginvaltuutetun syytöksiin Facebookissa.

Hän kiisti uutiset, joiden mukaan Waters tai hänen edustajansa olisivat peruneet itse Krakovan konsertit. Lisäksi Water syytti kaupunginvaltuutettua työnsä ”julmasta sensuroinnista”.

Kaupunginvaltuutettujen tyrmistyksen pohja löytyy siitä tosiseikasta, että Puola on tukenut laajasti Venäjän hyökkäyksen alettua Ukrainaa ja Volodymyr Zelenskyä.

Kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan, Puolan hallitus avasi maan rajat miljoonille ukrainalaisille naisille ja lapsille. Rekisteröityneitä heitä on Puolassa tällä hetkellä 1,2 miljoonaa, mutta monet ovat jättäneet viralliset ilmoitukset tekemättä. Arviot ukrainalaisten kokonaismäärästä vaihtelevat kahden ja jopa neljän miljoonan välillä.

Lue lisää: Ukrainan sota on tekemässä Puolasta eurooppalaisen suurvallan – ”Jos Venäjä häviää sodan, niin joku sen tyhjiön täyttää”

Puolassa lukuisat paikalliset ovat avanneet kotiensa ovet Ukrainan pakolaisille. Lisäksi maa on tukenut Ukrainaa aseellisesti ja rohkaissut EU:ta ottamaan käyttöön tiukempia pakotteita Venäjää vastaan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Waters jakaa näkemyksiään kansainvälisestä politiikasta. Watersin on usein tulkittu antavan varsinkin sosialismia ja sosialistisia tai kommunistijohtajia tukevia kommentteja.

Hänet tunnetaan myös palestiinalaisalueiden miehityksen vastustajana ja Israelin-vastaisten boikottien puolustajana.

Waters esimerkiksi tuomitsi vuonna 2018 Brasiliassa pidetyssä konsertissa tulevien presidentinvaalien oikeistoehdokkaan Jair Bolsonaron.

Seuraavana vuonna hän kritisoi Kolumbiassa pidettyä hyväntekeväisyyskonserttia, jonka avulla kerättiin varoja pulassa oleville venezuelalaisille. Watersin mielestä konsertin tarkoitus oli tahrata Venezuelan sosialistista hallitusta, ja kaiken takana oli Yhdysvallat.

Meneillään olevalla This Is Not a Drill -kiertueella Waters on julistanut näyttävästi tyytymättömyyttään Yhdysvaltain presidenttejä kohtaan. Kiertueen keikoilla taustavideolle on ilmestynyt eri presidenttien verenpunaisia kasvoja, ja kasvojen päällä on ollut teksti ”sotarikollinen”.

Ruudulla on ollut tekstejä kuten ”Clinton tappoi 500 000 irakilaista pakotteilla”, ”Obama ja Trump normalisoivat drone-iskut” ja ”Reagan tappoi 30 000 viatonta Guatemalassa.”

Nykyisen presidentin Joe Bidenin kohdalla on lukenut teksti ”sotarikokset vasta alussa”.

New Yorkin Madison Square Gardenin keikalta raportoitiin, kuinka jo ennen Watersin astumista lavalle soitettiin hänen etukäteen nauhoittamansa varoitus: ”Jos olet yksi niistä ’tykkään Pink Floydista mutta en voi sietää Rogerin politiikkaa’ -ihmisiä, niin voit yhtä hyvin painua helvettiin ja viettää iltasi baarissa.”

Itse konsertissa Waters otti Billboardin mukaan kantaa Ukrainan sotaan: ”Se mitä me teemme parhaillaan, tökimme tikkuja Venäjän karhuihin, on totaalisen järjetöntä.”

Elokuun lopussa Waters antoi kiertueeseensa liittyvän haastattelun CNN:lle, ja myös tuosta haastattelusta heräsi voimakasta närkästystä.

Lue HS:n analyysi aiheesta täältä:

Lue lisää: Tuliko Roger Watersista putinisti? Pink Floyd -legendan kohuhaastattelun taustalta löytyy kaksi ilmeistä asennetta

Haastattelussa Waters sanoi Joe Bidenin syyllistyneen sotarikokseen lietsoessaan sotaa Ukrainassa ja kehotti tätä sen sijaan ”rohkaisemaan” Ukrainan presidenttiä neuvottelemaan jotta ”tarve” nykyiselle sodalle loppuisi.

Kun haastattelija muistutti, että sodan aloitti Venäjä, Waters totesi, että kaikki on ”pohjimmiltaan” seurausta siitä, että Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato laajeni ”suoraan Venäjän rajalle” vaikka se oli luvannut toisin, kun Mihail Gorbatšov ryhtyi vetämään neuvostojoukkoja pois Euroopan itäosista.

Venäjämielisen presidentin syrjäyttäminen vuonna 2014 taas oli Watersin mielestä ”laiton vallankaappaus”, jota Yhdysvallat tuki.

Toisaalta maaliskuussa Waters kutsui Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ”rikolliseksi virheeksi” ja Putinia ”gangsteriksi”.