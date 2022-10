Tuottelias Tapani Bagge kirjoittaa sekä lapsille että aikuisille: tänä vuonna on ilmestynyt kymmenen kirjaa, ensi vuonna ehkä vain kahdeksan.

”Lapsille ei voi kirjoittaa murhajuttuja. Lasten ja nuorten dekkareissa on varkauksia ja muita lievempiä rikoksia ja niitä katsotaan lasten näkökulmasta”, Tapani Bagge linjaa lasten ja nuorten rikoskirjojen eroja aikuisille kirjoitettuihin.

Bagge on kirjoittanut molempia. Ensi tiistaina Kallion kirjaston dekkari-illassa hän ja kollega Johanna Hulkko kertovat juuri lasten ja nuorten rikoskirjoista.

Kaikkiaan Bagge on julkaissut 1990-luvun alusta lähtien 140 kirjaa. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten aikuisten rikosromaaneista, mutta hän sanoo, että reilusti yli puolet tuotannosta on lasten- ja nuortenkirjoja.

”Kun kirjoittaa lapsille, pitää kaivaa esiin sisäinen lapsensa. Alussa muistelin omaa lapsuuttani. Sitten omat lapset tarjosivat hyviä malleja. Nyt he ovat jo aikuisia, mutta kyllä se sujuu, kun työtä on tehnyt jo kauan.”

Bagge luki ahnaasti jo lapsena. Rikoskirjallisuuden lajityypin tielle viitoittivat kirjaston lastenosastolla muun muassa Väinö Riikkilän Pertsa ja Kilu -kirjat ja Sivar Ahlrudin Etsiväkaksoset.

11-vuotiaana Bagge luki Raymond Chandlerin kovaksikeitetyn dekkarin Nainen järvessä, jonka kirjoitustyyli ihastutti. Sitten löytyi ”vielä kovempi” Dashiell Hammett. Hieman kevennystä tarjosivat Donald Westlaken humoristiset rikosromaanit.

Bagge alkoi kirjoittaa omia juttujaan jo ensimmäisellä luokalla. Luokanvalvoja huomasi, että 11-vuotias Bagge kirjoitti pitkiä aineita. Hän ehdotti, että poika kirjoittaisi saman tien kirjan. Opettaja myi tuloksen Keski-Uusimaa -lehteen, jossa se ilmestyi viidessä osassa.

”Sain siitä 80 markkaa ja huomasin heti, että tällä hommallahan rikastuu”, Bagge sanoo ironinen virne suupielessään.

Palkkio ei päätä huimannut, mutta Bagge jatkoi. Lukioikäisenä hän lähetti pari käsikirjoitusta kustantamoille. Niitä ei julkaistu, mutta palaute rohkaisi.

Parikymppisenä Bagge lopetti postinkantajan työt ja alkoi kirjoittaa Jerry Cottoneita. Virallisesti saksalaista kioskilukemistoa suomennettiin, mutta alkuperäinen materiaali oli niin kehnoa, että jo 1960-luvulta lähtien Suomessa oli kirjoitettu omat tarinat.

Bagge kirjoitti Cottonin kolmessa viikossa. Tekstiä syntyi kymmenen liuskaa päivässä. Vuosina 1983–1995 hän rustasi 57 seikkailua. Rupeamaa Bagge sanoo kirjoituskoulukseen, ”Cotton-akatemiaksi”. Vuosina 1985–1992 syntyi myös 32 Finnwest-länkkäriä.

”Niillä pysyi leivässä”, Bagge toteaa.

Kioskilukemistojen suosio hiipui hiljalleen ja 1990-luvun alussa Bagge alkoi kirjoittaa kirjoja. Tahti on pysynyt huimana. Tänä vuonna Bagge on julkaissut kymmenen kirjaa.

”Se on kyllä ennätys. Ensi vuonna tulee vain kahdeksan kirjaa. Luultavasti.”

Tänä vuonna ilmestyi muun muassa Soturisukua, historiallinen romaani, joka sijoittuu 1700-luvulle Pohjansodan aikaan. Se kertoo vänrikki Johan Baggesta, joka taisteli Viipurin linnassa ja joutui sotavankeuteen Siperiaan. Bagge sanoo kirjaa uransa henkilökohtaisimmaksi.

”Johan Bagge on suoraa sukua isän puolelta kahdeksan sukupolven takaa. Se lähti liikkeelle kuusi vuotta sitten, kun etäinen sukulaiseni Oiva Bagge, eläkkeellä oleva lentokapteeni, otti yhteyttä ja kysyi kiinnostaisiko sukututkimus, jota hän oli tehnyt 40 vuotta.”

Soturisukua syntyi hitaammin kuin Baggen useimmat kirjat. Muiden kirjoitustöiden ohessa hän on tehnyt vuosien varrella paljon taustatutkimusta historiasta ja suvustaan.

”Suvussamme oli pitkä rivi sotilaita, joista Johan oli viimeinen. Hänen tarinansa on mielenkiintoinen, koska hän pääsi takaisin Siperiasta toisin kuin useimmat. Johanin poika oli jo maanviljelijä, joita suvussa sitten riitti aina isääni saakka.”

Bagge näkee Soturisukua-romaanissaan yhtymäkohtia nykyaikaan. Varsinkin vastapuolen Pietari Suuri muistuttaa hänen mielestään Vladimir Putinia, joka käy sotaa Ukrainassa.

”Molemmat ovat arvaamattomia yksinvaltiaita, jotka eivät pidä lupauksiaan. Pietari Suuri lupasi, että Viipurissa antautuvat pääsevät kotiin, mutta ei tietenkään pitänyt sitä. Siksi esi-isänikin joutui Siperiaan, mistä suurin osa kirjastani kertoo.”

Kirjojen ohella Bagge on kirjoittanut kaikenlaista, kuunnelmia, käännöksiä ja jopa sarjakuvakäsikirjoituksia. Jari Rasi on piirtänyt pari Kieltolain Korkeajännitystä ja 350 sivua Baggen kirjoittamia Muumi-sarjakuvia.

Viimeksi Aapo Kukko piirsi Marius-sarjakuvakirjan, yhden Baggen tämän vuoden kymmenestä julkaisusta. Se perustuu Baggen Väinö Mujuseen, josta kertovia historiallisia dekkareita on ilmestynyt seitsemän (2009–2022). Ne sijoittuvat vuosiin 1930–1950.

”Mujusen esikuvia ovat Marlowe ja Maigret, mutta myös Freedy Kekäläinen, oikea Valtiollisen poliisin etsivä, ja vielä isoisäni, joka taisteli Aunuksessa. Aluksi Mujunen oli sivuhenkilö, mutta välirauhan aikaan sijoittuvassa Sinisessä aaveessa hän nappasi pääroolin.”

Bagge on asunut vuodesta 1989 Hämeenlinnassa, jonne sijoittuu hänen toinen tunnettu sarjansa, Hämeenlinna Noir. Siinä on yhdeksän osaa (2002–2018). Kotikaupunki on kuvattu tarkan realistisesti.

”Tutuista paikoista on helppo kirjoittaa. Hämeenlinna on kätevästi Helsingin ja Tampereen välissä, joten huumeita ja moottoripyöräjengejä liikkuu uskottavasti.”

Runsaan tuotannon avain on kurinalaisuus. Bagge on laatinut viikkoaikataulut jo parin vuoden päähän. Päivässä hän kirjoittaa viisi tai kuusi tuntia. Loppuaika menee muun muassa asioiden hoitamiseen kustantajien kanssa ja tulevien kirjojen taustatöihin.

”Tämän työn suola on, että saan tehdä monenlaista. Kymmenen vuotta pelkkää Cottonia alkoi aikoinaan jo maistua puulta.”