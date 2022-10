Suoratoisto­palvelut taistelevat katsojista jätti­budjetin fantasia­sarjoilla, jotka ovat nyt puoli­välissä – On aika pohtia, kumpi vie voiton: House of the Dragon vai Mahti­sormukset

Samaan aikaan käynnissä olevat jättisarjat ovat molemmat rikkoneet ennätyksiä. Suurin voittaja suoratoistopalveluiden kisassa on katsoja.

House of the Dragon kertoo Targaryenin hallitsijasuvun sisäisestä valtakamppailusta pari sataa vuotta ennen Game of Thronesin tapahtumia.

Kaksi jättimäistä fantasiasarjaa on nyt käynnissä samaan aikaan. J. R. R. Tolkienin teoksiin perustuva Mahtisormukset ja George R. R. Martinin kirjan dramatisointi House of the Dragon ovat molemmat isolla rahalla tehtyä fantasiaviihdettä.

Kahden sarjan ilmestyminen samaan aikaan on todennäköisesti kovaa kaupallista kilpailua.

Molempia on nyt nähty vähän yli puolet ensimmäisestä kaudesta. On aika tehdä väliaika-arvio. Kumpi on parempi?

Ainakin aluksi yleisö innostui kummastakin sarjasta. House of the Dragon ja Mahtisormukset ovat molemmat rikkoneet suoratoistopalveluidensa ennätyksiä.

Suosio on helppo ymmärtää. Markkinointikampanjat ovat olleet massiivisia. Molemmat lupaavat lisää tarinoita tutussa maailmassa, johon katsojat mielellään palaavat – Mahtisormukset J. R. R. Tolkienin Keski-Maassa ja House of the Dragon George R. R. Martinin Westerosissa.

Kumpi on parempi?

Makuasioitahan nämä ovat, mutta omasta mielestäni House of the Dragon on parempi. Mahtisormukset on visuaalisuudessaan vertaansa vailla, mutta House of the Dragon voittaa ennen kaikkea käsikirjoituksellaan.

House of the Dragon kertoo Targaryenin hallitsijasuvun sisäisestä valtakamppailusta pari sataa vuotta ennen Game of Thronesin tapahtumia. Sukupolvet ylittävässä hovidraamassa riittää päähenkilöiden erisuuntaisia motivaatioita, risteäviä haluja, pelkoja ja toiveita.

Sarja perustuu George R. R. Martinin Fire & Blood -kirjaan. Sarjan käsikirjoittajat ovat tehneet hyviä ratkaisuja dramatisoidessaan historiankirjoitustyyppisen alkutekstin. Henkilöihin on tuotu psykologista syvyyttä. Näyttelijät ovat kaikki vähintäänkin hyviä, parhaimmillaan erinomaisia. Doctor Whosta ja The Crown -sarjan prinssi Philipin roolista tuttu Matt Smith on vaikuttava syvästi ristiriitaisen Damon Targaryenin hahmossa. Vähemmän tunnetun Emma D’Arcyn esittämä aikuinen versio Rhaenyra Targaryenista tuli mukaan vasta kuudennessa jaksossa. Hän otti kuitenkin heti paikkansa sarjan moniulotteisena voimakeskittymänä.

Viidennestä jaksosta lähtien maailma Targaryenin perheen ympärillä on astunut enemmän mukaan tarinaan. Kun samalla kamera liikkuu laajemmin Westerosissa, tunnelma on alkanut muistuttaa mukavasti Game of Thronesia. Olen ollut positiivisesti yllättynyt House of the Dragonista.

Mahtisormukset on asettanut uuden standardin sille, miltä tv-sarja voi näyttää.

Tolkienin tarustoon perustuvan Mahtisormusten ensimmäisen kauden budjetti on ollut tietojen mukaan puolen miljardin dollarin luokkaa. Se näkyy. Sarja on asettanut uuden standardin sille, miltä tv-sarja voi näyttää. Monet kohtaukset ovat oikeasti elokuvallisia, eli sellaisia, joita on totuttu näkemään elokuvissa, ei tv-sarjoissa. Tolkienin ystävänä on upeaa nähdä Númenorin saarivaltakunta ja Morian kääpiövaltakunta loistossaan.

Mahtisormukset on myös kerrontatavaltaan elokuvallinen. Se ei ole pelkästään vahvuus. Sarja kertoo rinnakkaisia juoniaan näyttävillä, usein toiminnallisilla kohtauksilla, joiden tarinallinen merkitys on kuitenkin usein ohut.

Siinä missä House of the Dragonissa käsikirjoitus on vahvuus, Mahtisormuksissa se on ongelma. Tämä oli tavallaan odotettavissa, sillä lähtökohta on vaikea. Lähdemateriaalina tekijöillä on ollut käytössään Taru sormusten herrasta -teoksen liitteiden lyhyet kuvaukset tapahtumista. Käsikirjoittajat ovat joutuneet keksimään suurimman osan sisällöstä, joka ei tietenkään pääse Tolkienin tasolle.

Juonet, henkilöhahmot ja dialogi ovat vähän turhan yksitasoisia.Tämä voi liittyä tekijöiden ääneen lausumaan tavoitteeseen tehdä sarjasta myös nuorille katsojille sopiva. Mikään ei ole liian monimutkaista.

Tolkienin hengen kyllä aistii ajoittain. Esimerkiksi Haltia Arondirin (Ismael Cruz Córdova) haluttomuus kaataa puu oli hienosti Tolkienin, suuren puiden ystävän, hengessä.

Sarjaan on myös kirjoitettu ihan mukavasti mysteereitä. Suurin niistä liittyy karvajaloista, hobittien esi-isistä kertovaan juoneen. He ovat herttaisen maanläheisiä.

Tiivistäisin eron Mahtisormusten ja Peter Jacksonin Sormusten herra -elokuvien välillä – ero ei ole Mahtisormuksia mairitteleva – näin: Siinä missä Jacksonin elokuvissa käytiin tolkienmaista dialogia tolkienmaisissa kulisseissa, Mahtisormuksissa käydään aika yleisen oloista dialogia tolkienmaisissa kulisseissa.

Mahtisormuksista on ennakkotietojen mukaan tilattu suoraan viisi kautta. House of the Dragonin toinen kausi on varmistunut ja koko sarjan voisi veikata kestävän neljä tai viisi kautta.

Vaikka nämä isot fantasiasarjat asettuvat ilmestymisajankohtansa takia kilpailutilanteeseen, suurin voittaja on lopulta katsoja, jolla riittää valinnanvaraa. Vaikka toinen on parempi, katson molemmat loppuun asti.

House of the Dragon HBO Maxilla ja Mahtisormukset Amazon Primella.