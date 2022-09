Kansallisoopperan johtajaehdokas työskentelee tällä hetkellä Uuden-Seelannin oopperassa, jossa hän on uudistanut taloudellisissa vaikeuksissa olleen oopperatalon toimintaa ja yleisöpohjaa.

Suomen kansallisoopperan seuraavaksi taiteelliseksi johtajaksi on ehdolla englantilainen ohjaaja Thomas de Mallet Burgess (s. 1964). Suomen kansallisoopperan ja -baletin säätiön hallitus teki päätöksen tiistaiaamun kokouksessaan, ja seuraavaksi de Mallet Burgessin nimityksestä kuullaan Kansallisoopperan henkilöstöryhmiä. Sen jälkeen hallitus päättää taiteellisen johtajan nimittämisestä hallituksen kokouksessa 11. lokakuuta.

Thomas de Mallet Burgess on työskennellyt vuodesta 2018 Uuden-Seelannin oopperan pääjohtajana ja taiteellisena johtajana. Sitä ennen hän työskenteli perustamassaan Lost & Found Opera -seurueessa vuosina 2012–2018. Australiassa toimivan Lost & Found Operan toiminta-ajatuksena on ollut tuottaa oopperaesityksiä epätavanomaisiin paikkoihin, kuten taidegalleriaan, hotelliin ja synagogaan.

Uuden-Seelannin oopperassa de Mallet Burgess on johtajakaudellaan uudistanut oopperatalon toimintaa. Hänen aloittaessaan tehtävässä Uuden-Seelannin ooppera oli taloudellisissa vaikeuksissa ja hänen tehtäviinsä kuului tilanteen ratkaiseminen, Richard Betts kirjoittaa uusiseelantilaisella The Big Idea -uutissivustolla. De Mallet Burgess muuttikin talon ohjelmistostrategiaa ketterämpään suuntaan ja toi repertoaariohjelmiston rinnalle pienempimuotoisia tuotantoja epätavanomaisiin esityspaikkoihin.

Kansallisoopperan tiedotteen mukaan hänen kaudellaan Uuden-Seelannin oopperan yleisömäärät ovat kasvaneet ja hän on vaikuttanut merkittävästi laajempien yleisöjen saavuttamiseen. Uusien yleisöjen ja esityskonseptien parissa hän on aiemmin tehnyt yhteistyötä myös muiden oopperaseurueiden, kuten Lontoon Royal Opera Housen, English Touring Operan ja Walesin kansallisoopperan kanssa.

De Mallet Burgessin kaudella Uuden-Seelannin oopperassa on tosin ollut myös ristiriitoja, sillä toukokuussa 2021 kolme hallituksen jäsentä erosi vastalauseena oopperaseurueen taiteelliselle linjalle. Eroilmoituksessaan he eivät maininneet olevansa tyytymättömiä de Mallet Burgessiin, mutta sanoivat kantavansa huolta esimerkiksi julkisen rahoituksen ja yksityisten lahjoitusten mahdollisesta vähenemisestä. Asiasta kirjoittaa Uuden-Seelannin yleisradioyhtiö RNZ.

De Mallet Burgess on myös työskennellyt oopperaohjaajana. Hänen ohjauksiaan on esitetty esimerkiksi Covent Gardenissa, Kanadan kansallisoopperassa ja Wexfordin oopperajuhlilla. Hän on kirjoittanut The Singing and Acting Handbook -oppikirjan ja opettanut näyttämötyöskentelyä useissa konservatorioissa eri puolilla maailmaa.

Jos de Mallet Burgessin nimitys Kansallisoopperaan toteutuu, hän aloittaa neljän vuoden johtaja kauden elokuussa 2023. Sopimus sisältää myös kolmen vuoden lisäoption.

Uusi taiteellinen johtaja seuraa tehtävässä Lilli Paasikiveä, joka aloitti kautensa vuonna 2013. Uuden johtajan hakuprosessissa oli mukana 76 henkilöä 20 maasta, Kansallisoopperan tiedotteessa sanotaan.

”Monien hyvien hakijoiden joukosta Thomas täytti kriteerit parhaiten”, Kansallisoopperan pääjohtaja Gita Kadambi kommentoi tiedotteessa. ”Hänellä on vahvat johtamistaidot sekä erinomaista taiteellista kykyä kehittää oopperaa ja viedä sitä yhä laajemmille yleisöille. Hänellä on hyvät verkostot ja näyttöjä pitkäjänteisestä ja taloudellisesti kestävästä suunnittelusta. Thomasista saisimme näkemyksellisen taiteellisen johtajan, joka kehittäisi rohkeasti oopperan tulevaisuutta.”