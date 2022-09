Pääosia näyttelevät tosielämän äiti ja tytär Catherine Deneuve ja Chiara Mastroianni.

Draama

Claire Darlingin viimeiset hullutukset ★★

La dernière folie de Claire Darling, Ranska 2018

Teema klo 22.40 ja Yle Areena (K7)

Kuinkahan usein Catherine Deneuve on näytellyt elokuvissa, joissa hän emännöi isoa maalaistaloa?

Areenan ohjelmistossa on parhaillaan japanilaisen Hirokazu Kore-edan Ranskassa tehty elokuva Fabiennen muistelmat, jossa Deneuven esittämän Fabiennen romanttinen kotitalo sijaitsee tosin Pariisin laitamilla. Ranskalaisohjaaja Julie Bertuccellin elokuvassa Deneuven roolihahmolla Claire Darlingilla on astetta rähjäisempi talo pikkukylässä.

Deneuve on tässäkin äiti, joka tekee tiliä menneisyyden kanssa. Suhde tyttäreen on niin kireä, että he tuskin tapaavat enää toisiaan. Nyt kuitenkin Marie-tytär on saanut kuulla, että äiti kantaa omaisuuttaan pihalle aikomuksenaan myydä kaikki vanhat rojut naapureille.

Äidin muisti on alkanut pätkiä, ja hän väittää tietävänsä, että hän kuolee illalla. Marie yrittää ottaa selvää, mistä on kyse.

Elokuvassa liu’utaan takaumiin, jotka valaisevat Clairen vaikeaa avioliittoa ja sitä kautta myös suhdetta tyttäreen. Joskus olisi virkistävää nähdä äiti-tytär-kuvauksia, jotka eivät perustu porvarillisia arvoja vaativiin äiteihin, mutta ehkä ristiriita korostuu juuri ranskalaisissa perheissä.

Bertucellin elokuva ei tuo asetelmaan mitään erityistä tai uutta kulmaa.

Tytärtä näyttelee Catherine Deneuven oma tytär Chiara Mastroianni, joka on kasvonpiirteiltään enemmän isänsä Marcello Mastroiannin näköinen.

Hyvä näyttelijä hänkin, mutta tässä tyttärelle jää aika vähän mitään tulkittavaa.