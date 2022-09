Metallimuusikko S. Craig Zahlerin rikoselokuva Dragged Across Concrete on lohduttoman ankea ja väkivaltainen kuvaus mädästä maailmasta

Epätoivo ajaa epätoivoisiin tekoihin elokuvassa, jossa yksilön täytyy taistella läheistensä puolesta.

Vince Vaughnilla ja Mel Gibsonilla on pahat mielessä.

Toiminta

Dragged Across Concrete ★★

USA 2018

Sub klo 22.55 (K16)

S. Craig Zahler on metallimuusikko ja kirjailija, jonka väkivaltainen rikosdraama Dragged Across Concrete on lohduttoman ankea kuvaus mädästä maailmasta, jossa täytyy toimia päättäväisesti, meni syteen tai saveen.

Mel Gibson ja Vince Vaughn esittävät väkivallan ja rasististen kommenttien vuoksi hyllytettyjä poliiseja, jotka rahapulassaan suostuvat tekemään ryöstön. Ensin mainittua kannustaa halu saada suvaitsevaisuutensa menettänyt MS-tautinen vaimo ja mustien nuorten kiusaama tytär turvallisemmalle asuinalueelle, jälkimmäinen haaveilee tyttöystävänsä kosimisesta. Osoittelevaa motivointia!

Tory Kittles ja Michael Jai White esittävät pakokuskeja ja Jennifer Carpenter pankkivirkailijaa, joiden elämä on niin ikään vereslihalla.

Ylipitkä elokuva antaa tekijälle mahdollisuuden venyttää ahdistuneisuuden ja kujanjuoksun tuntoja. Moraalitutkielmaksi työstä ei ole, loppuratkaisusta huolimatta.