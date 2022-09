Jeffrey Dahmer on yksi Yhdysvaltain historian häiriintyneimmistä sarjamurhaajista. Uusi dramatisoitu true crime -sarja nostaa keskiöön uhrit ja heidän omaisensa. ”On surullista, että he yrittävät vain tehdä rahaa tragedialla.”

Kiinnostus tosielämän sarjamurhaajista kertovia tv-sarjoja kohtaan ei näytä hiipuvan. Viimeisin tulokas on Netflixin uusin hittisarja Hirviö: Jeffrey Dahmer, joka nostaa parrasvaloihin yhden Yhdysvaltojen häiriintyneimpiin kuuluvan sarjamurhaajan tarinan.

Sarja sai heti julkaisupäivänään viime viikolla huimat 196 miljoonaa katsojaa, jonka ansiosta sarja nousi välittömästi suosiolla mitattuna ylimpään kastiin. CNN:n mukaan vain sellaiset suursuosion saaneet Netflix-sarjat kuin Squid Game, Alla of Us Are Dead, Stranger Thingsin neljäs kausi ja Bridgertonin toinen kausi ovat keränneet enemmän katsojia samassa ajassa.

Tv-tuotantoyhtiöt ja suoratoistopalvelut pyrkivät vastaamaan kuluttajien nälkään, siksi viime vuosina on ilmestynyt useita ns. ”julkkishirviöistä” kertovia draamasarjoja ja dokumentteja. Dahmerista on tulossa Netflixiin heti lokakuun alussa myös dokumenttisarja Keskusteluja murhaajan kanssa: Jeffrey Dahmerin haastattelut.

Dahmer on yksi Yhdysvaltain historian häiriintyneimmistä sarjamurhaajista. Hän tappoi uhrinsa ja harrasti sen jälkeen seksiä heidän kanssaan, ja usein vielä söi heidän elimiään. Joidenkin uhriensa kalloihin Dahmer porasi reikiä ja ruiskutti sisään happoa, koska hän yritti sillä tavalla tehdä heistä itselleen zombimaisia seksiobjekteja.

Dahmer murhasi 17 miestä vuosina 1978–1991. Milwaukeen kannibaalina tunnetun Dahmerin lähes kaikki uhrit olivat nuoria homoseksuaaleja, mustia amerikkalaisia. Hän oli itsekin homoseksuaali.

Kymmenosaisessa dramatisoidussa sarjassa annetaan paljon tilaa uhrien omaisille. Jotkut Dahmerin uhrien perheenjäsenet moittivat sarjan hyödyntävän omaisten traumaa. Muun muassa erään uhrin sisko Rita Isbell kertoo Insider-lehdelle, että kukaan sarjan luojista ei ole ollut hänen perheeseensä yhteydessä.

Sarjassa on mukana tunteellinen kohtaus, jossa näyttelijä DaShawn Barnes esittää Rita Isbellia vuoden 1992 murhaoikeudenkäynnissä antamassa todistajanlausuntoa. Kun hän kohtaa oikeussalissa tappajan, hän romahtaa henkisesti.

Isbell kertoo kohtauksen näkemisen olleen hänelle hyvin hämmentävää, ”katsoa itseään” tilanteessa, joka oli hänelle aikoinaan hyvin vaikea. Silloin Isbell näki veljensä murhaajan ensimmäisen kerran silmästä silmään, oli ”kasvokkain puhtaan pahan kanssa”, kuten hän kuvailee.

”Minuun ei koskaan otettu yhteyttä. Minusta tuntuu, että Netflixin olisi pitänyt kysyä, haittaako meitä tai miltä meistä tuntuu se, että tämä sarja tehdään. He eivät kysyneet minulta mitään. He vain tekivät sen. Mutta en ole rahanhimoinen, ja siitä tässä ohjelmassa on kyse, Netflix yrittää tehdä rahaa”, Isbell sanoo Insiderille.

”Voisin jopa ymmärtää sen, jos he antaisivat osan rahoista uhrien lapsille. Uhreilla on lapsia ja lapsenlapsia. Jos sarja hyödyttäisi heitä jollain tavalla, se ei tuntuisi niin julmalta ja välinpitämättömältä. On surullista, että he yrittävät vain tehdä rahaa tragedialla. Se on ahnetta.”

Dahmer-sarja on jälleen nostanut myös esiin kysymyksen siitä, romantisoivatko Hollywoodin true crime -tuotannot liikaa karmeita rikollisia, kun niiden esittäjinä on karismaattisia näyttelijöitä, kuten esimerkiksi aiemmin sarjamurhaaja Ted Bundyna nähdyt Zac Efron ja Luke Kirby. Dahmerin roolia näyttelee Evan Peters.

Hirviö: Jeffrey Dahmerin tuottajat Ryan Murhpy ja Ian Brennan ovat tiedostaneet tämän huolenaiheen ja ovat siksi yrittäneet sarjassa keskittää huomiota enemmän Dahmerin 17 uhriin ja heidän omaisiinsa sekä oikeusjärjestelmään, joka ylipäänsä mahdollisti sen, että murhaaja pystyi jatkamaan tekojaan niin pitkään jäämättä kiinni.

Jeffrey Dahmer kuoli vankilassa vuonna 1994.

Rolling Stone -lehden mukaan true crime -buumia ovat nostattaneet uudet mediamuodot , kuten podcastit ja Tiktok-tilit. Ne ovat tehneet true crime -sisällöistä yhä suositumpia ja kannattavampia tekijöille.

Lehden haastatteleman Fordhamin oikeustieteellisen yliopiston professorin John Pfaffin mukaan yksittäisiin ja äärimmäisen harvinaisiin tapauksiin keskittyvät true crime -sarjat saavat paljon seuraajia, mutta eivät välttämättä kiinnitä huomiota suurempiin yhteiskunnan järjestelmiin, joiden muutokset voisivat auttaa useimpia ihmisiä.

”Keskittymällä harvinaisiin asioihin meillä on taipumus jättää huomioimatta paljon ongelmallisemmat, rutiininomaisemmat asiat, jotka jauhavat taustalla ja aiheuttavat todennäköisesti paljon korkeammat inhimilliset kustannukset”, Pfaff sanoo.

Samassa haastattelussa Amerikka-tutkimuksen professori Adam Golub toteaa, että true crimen suosio ja lisääntyvä kysyntä tarkoittaa sitä, että tekijät voivat ansaita paljon rahaa tekemällä jatkuvasti uusia tarinoita samoista tappajista, vaikka se tapahtuisi uhrien perheiden kustannuksella.

”Missä määrin perheenjäsenten ja selviytyneiden täytyy [traumatisoitua] uudelleen ja uudelleen, koska he näkevät rakkaansa tappajan kuvattavan popkulttuurin hahmona? Ja mistä rikoksista ja rikkomuksista emme puhu vain siksi, koska olemme niin kiehtoneita tästä 30 vuoden takaisesta miehestä?” Golub kysyy.