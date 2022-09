Ihmeiden äärellä -sarjan on luonut maineikas ohjaaja-kirjoittaja Lone Scherfig. Pääosassa on monista tanskalaistuotannoista tuttu Sofie Grabøl.

Television historiaan alusta asti kuuluneet sairaala- ja lääkärisarjat ovat peilanneet vallitsevia arvoja, olleet usein vain viihteellisiä mutta toisinaan valistaviakin töitä. Lukemattomissa takavuosien suosikkisarjoissa huokailtiin mieslääkärien ihanuutta ja sankaruutta, kun taas monissa uudemmissa peilataan aikansa naiseuden muutoksia varovaisen jälkiviisaasti.

Nykypäivän sairaalasarjalta odottaisi mieluusti rohkeata otetta aihepiirin arkeen ja ongelmiin, eritoten jos konseptin luojana on tanskalaisen Lone Scherfigin kaltainen kiinnostava moniosaaja.

Ohjaaja-kirjoittajan mielestäni parhaisiin pitkiin elokuviin kuuluvat dogmatuotantona toteutettu kollektiivikomedia Italiaa aloittelijoille sekä Lontooseen sijoittuva epookkinen kasvukuvaus An Education – viettelyksen oppitunnit. Scherfigilla on kokemusta kansainvälisistä tuotannoista, hän on tehnyt mainoksia ja lyhytelokuvia ja ollut mukana luomassa lukuisia televisiosarjoja.

Scherfigin ideoima kahdeksanosainen Ihmeiden äärellä (2021–) käynnistyy ehkä yllättävänkin tavanomaisena viihdedraamana synnytyssairaalan arjesta, jossa kätilöt tekevät työtään paineen alla ja kohtaavat yksityiselämänsä käänteitä.

Sarjan päähenkilö Ella (Sofie Grabøl) on osastonsa vakaa johtaja ja kätilöiden esihenkilö, jonka puheille henkilökunnan riittämättömyydestä viitataan kintaalla rahan ja tehokkuuden nimissä. Tästä yleisestä ristiriidasta ei kuitenkaan viritellä yhteiskunnallista sivujuonta.

Etualalle nousevat ihmissuhteet. Ella kuhertelee salaa lääkäri Jerryn (Pøl Sverre Hagen) kanssa. Tämän perhetausta uskonnollisine yhteisöineen ja rukoushetkiä kaipaavine kasvuikäisine poikineen tuo juonikehikkoon yhteentörmäyksien odotusta.

Potilaiden ja heidän läheistensä kanssa syntyy ristiriitoja, eikä niiltä välty henkilökuntakaan, joka saattaa riidellä hoidosta potilaan kuullen. Työntekijätkin saattavat jäätyä paikoilleen tai murtua.

Tapauksina erottuvat ympärileikkauksessa silvotun naisen tapaus, paperittoman synnyttäjän kohtalo sekä puuttuminen salattuun perheväkivaltaan. Nämä viittaukset ympäröivän maailman monimuotoisuuteen tuovat sarjaan siltä kaivattua reaalitodellisuutta. Kipeimmät teemat nousevat esille loppua myöten, mutta toisaalta päivittäissarja on esitetty kokonaan alta kahden viikon.

Sarjan suomenkielinen nimi ampuu täysin ohi: sarja ei niinkään hehkuta syntymän ihmeellisyyttä vaan korostaa arkisen työn tärkeyttä.

Ihmeiden äärellä, TV1 arkisin klo 17.10 sekä Yle Areena. (K12)