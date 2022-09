Tällainen suora ja luottavainen puhe henkilökohtaisista ongelmista on harvinaista.

”Minulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö”, Mikael toteaa Asta Lepän haastattelussa. Hän esiintyy pelkällä etunimellään mutta omalla äänellään.

Yhtä avoin on myös toimittaja itse, aivan kuin edellisessä Köyhä Suomi -sarjassaan. Hän kertoo diagnooseistaan, syömishäiriöstään, menetyksistään...

Tällainen suora ja luottavainen puhe henkilökohtaisista ongelmista on harvinaista. Ongelmat eivät ole. Jopa joka neljäs suomalainen on joskus kärsinyt mielenterveysongelmista, joka kuudennella naisella on syömiseen liittyviä ongelmia. Täällä kiusataan ja raadetaan tai ryypätään itsensä hengiltä.

Asta Leppä ja surujen Suomi ei ole pelkkää avoimuutta, vaan siinä etsitään myös ratkaisuja asiantuntijahaastateltavien kanssa. Luvassa on provosoimatonta yhteiskuntakritiikkiä: miksi rikkaassa ja maailman onnellisimmaksi rankatussa maassa ei saa apua?

Mutta vielä antoisampaa on sarjan kritiikki asenteita ja kulttuuria kohtaan. Yksilö-, työ- ja kulutuskeskeisyys, kiire, yleiset ihanteet... Osalle meistä ne kasaavat liikaa paineita.

