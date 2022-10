Muusikkona ja kustantajanakin tunnetun Ester Nuori Lepän esikoisrunojen kokonaisuus huojahtelee hieman, mutta ilmaisu on helmenkirkasta

Ester Nuori Lepän esikoisrunokokoelma on ilmava ja vaivaton.

Runot

Ester Nuori Leppä: Maanantai ja mustat hitit. WSOY. Sivunumeroimaton.

Ester Nuori Lepän kaunis rämä maailma ammentaa tunnelmaa suomirock-tyylin lyyrisistä helmistä.

Maanantai ja mustat hitit on minimalistinen esikoinen. Ester Nuori Leppä (Essi Leppänen, s. 1992) on aiemmin julkaissut musiikkia ja runovihkoja. Kirjallisuuden alalla hän tunnettu muun muassa Esterin kirja -kustantamosta, joka on julkaissut viime vuosien aikana ilahduttavia painotuotteita, kuten runouslehti OI-zineä sekä Unne Nirhamon visuaalisen, käsinsidotun runoteoksen Bebete – A poetry collection.

Nuori Leppä on myös muusikko, ja tuttu runolavoilta. Hän on julkaissut runojaan aiemmin vihkomuodossa, muun muassa Poesialta ilmestynyt Lauluja avaruudesta (2019).

”Altaassa astiat seisovat kolmatta viikkoa / En ole koskenut niihin / En ole koskenut sinuun / tulossa sinua asemalle vastaan”.

Maanantai ja mustat hitit sisältää jonkin verran tällaisia abstrakteja, rajattuja arkikuvia. Ehkä vähän resuromanttisia, mutta myös hiljaisia, alakulon värittämiä. Runot kutsuvat mutisemaan itseään ääneen, mutta tekstit ovat luonteeltaan sellaisia, etteivät ne oikein pontevasti ulos tule.

Aiheistoista pilkahtelevat kuolema, kaipaus ja epävarmuus: ”kuolleelle rakastetulle on monta nimeä mutta yksi vain sinun omasi, sinun oma nimesi”. Runot ohjautuvat kertomukseksi ehkä keskeytyneestä raskaudesta tai muusta menetyksestä, jonkin hauraan tuhoutumisesta ja sen vääjäämättömästä muutoksesta osaksi muistia.

Lepän teos on muodossaan kevyt, vähän samaan tapaan kuin mullat voivat olla. Ihmissuhteet ja tiskit ovat vaiheessa, ja niin on puhujakin: ”olen muutenkin yrittänyt viihtyä elämässä”.

Runous liikkuu yksityisen kokemuksen alueella. Rakkausrunot saavat ylenpalttista sävyä pienistä laulujenlaulumaisista vihjeistä – ”kauan itkin / kuin sulttaani vaimoaan” – ja muutokset tarkoin sijoitetuista sitaateista (”maanantai, taas saapuu aivan liian aikaisin kai”).

Kokonaisuus asettuu paikoilleen hieman hajamielisesti ja välillä huojahdellen. Hyvin suuren herkkyyden ja humoristisen runon kohtaamispinta voisi olla vähemmän jyrkkä.

Debyytin tunnelma on kaikki kaikessa, eivätkä selkeimmin komiikkaa hyödyntävät listarunot istu sen maailmaan edes välikevennyksinä kovin hyvin – vaikka humoristinen havainto läpäiseekin teosta. Maanantai ja mustat hitit sisältää niukkuudessaankin paljon, se on kaikkineen ilmava ja vaivaton.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan 17. marraskuutta.