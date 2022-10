Näyttelijän pitää olla tarkkana, sanoo Miia Nuutila: ”Narsistista vallankäyttöä on tällä alalla jatkuvasti”

Näyttelijä Miia Nuutila haluaa säilyttää positiivisen ominaislaatunsa.

”Tähän ikään mennessä on jo oppinut paljon hyviä asioita ja sen, miten haluaa elää elämäänsä”, sanoo Miia Nuutila.

”Kukkoo haukkoomaan ja kaljoo kittoomaan!”, saattaa joku huikata Miia Nuutilan nähdessään.

Sitaatti on Johanna Vuoksenmaan ohjaamasta mainiosta tv-komediasarjasta Tahdon asia (2005), jossa Nuutila esitti kohtalokkaasti kalakukon kokkaustaidoillaan kehuskellutta kotiäiti Helena Rouhialaa. Rooli on Nuutilalle edelleen se rakkain.

”Monipuolisin rooli, jota olen saanut näytellä. Kokonainen ja inhimillinen naiskuva. On hyvä, että sarja jätettiin yhteen kauteen, lopetimme huipulla”, hän sanoo.

Suorituksestaan hän sai parhaan naisnäyttelijän Venla-palkinnon vuonna 2005.

Toinen rakas työ on ensimmäiseksi kotimaiseksi tilannekomediaksi tituleeratun Isänmaan toivojen (1998–2002) luonnonlapsi Titan rooli, johon hänet valittiin suoraan Teatterikorkeakoulusta.

”Titta oli sellainen hullu hippityyppi, jolla oli sydän auki maailmalle. Hahmo muistutti minua.”

Nuutila esiintyi ainoastaan sarjan ensimmäisellä kaudella.

”Se oli vähän jännä tilanne, kun luin lehdestä jatkokaudesta, eikä minulle ollut ilmoitettu mitään. Siitä tuli surullinen olo.”

Nuutila ei kuitenkaan halua jättää asioita hiertämään hampaankoloon, vaan työstää pettymyksiä. Vuoden positiivisin helsinkiläinen -titteli vuodelta 2007 tuntuu sopivan hyvin hymyileväiseen näyttelijään.

”Sydän auki -asenne” toistuu hänen puheessaan usein. Ominaislaadun säilyttäminen on Nuutilalle elämäntehtävä.

”Olen herkkä ja minua pystyy aika helposti puukottamaan. Narsistista vallankäyttöä on tällä alalla jatkuvasti. Se on tarkoittanut sitä, että minun pitää olla tarkkana, kenen kanssa teen töitä. En myöskään haluaisi tulla liian araksi.”

Näyttelijäksi hän halusi jo pikkutyttönä.

”Oli joku sisäsyntyinen tarve keksiä näytelmiä ystäväni kanssa ja saimme myös esittää niitä koulussa.”

Forssassa lapsuutensa asunut Nuutila hakeutui paikalliseen harrastajateatteriin ja yläasteen jälkeen näyttämötaiteen kesälukioon. Suomenmestaruustasolle yltänyt koripalloharrastus sai jäädä, kun teatteri vei.

Teatterikorkeakoulun ovet avautuivat toisella yrittämällä vuonna 1992. Teatterikoulussa jatkuva arviointi ja vertailu olivat kuitenkin sammuttaa Nuutilan sisäisen valon.

”Menin lukkoon, ilo ja keveys katosivat.”

Lopputyössään Suurta rakkautta etsimässä Nuutila etsi kadonnutta rakkauttaan näyttelemiseen – ja löysi sen.

Valmistumisensa jälkeen hän oli pari vuotta kiinnityksellä Riihimäen teatterissa, kunnes heittäytyi freelanceriksi.

Yrittäjähenkiseksi tunnustautuva Nuutila on tuottanut paljon omaa ohjelmistoa muun muassa teatteriravintoloihin. Kun haastattelu on ohitse, starttaa hän aviomiehensä, muusikko Antti Paavilaisen kanssa auton keulan kohti Tamperetta ja illan show´ta. Kahden naisen musiikkikomediassa Hyvässä nousussa näyttelevät Nuutila ja Sanna Saarijärvi. Paavilainen säestää.

Nuutila on kirjoittanut Anne Prokofjeffin ja Sanna Saarijärven kanssa esitykselle jatko-osaa Tähdet radalla. Sitä on harjoiteltu Nuutilan ja Paavilaisen olohuoneessa. Ensi-ilta on 13.10 Krapin pajalla. Viime kesänä aviopari palasi Kari Tapiosta kertovan musikaalin Olen suomalainen päärooleihin Vantaan Backaksen kesäteatterissa.

Nuutila myöntää, että aina jako työ- ja vapaa-ajan välillä ei pariskunnan kotona ole kovin tarkkarajainen.

”Välillä sanomme toisillemme, että nyt poikki. Mutta on arvokasta saada tehdä töitä yhdessä, oma kotimuusikkoni on kärsivällinen stemmojen opettaja.”

Draamakomedia tuntuu tyylilajeista siltä omimmalta.

”Draamakomediassa on mahdollista puhua syvistäkin asioista ja on ihanaa saada ihmiset nauramaan.”

Ison siivun urastaan Nuutila näytteli tv2:n maalaiskomedioissa Vain muutaman huijarin tähden (1998), Peräkamaripojat (2001), Mooseksen perintö (2001) sekä Turvetta ja timantteja (2006). Tuotantoja jatkettiin samalla kokoonpanolla Pyynikin, Meri Oulun ja Joensuun kesäteattereissa 13 vuotta.

Juontajan pestiin hyppääminen Maajussille morsian -sarjassa vuonna 2007 tuntui luontevalta, tosin Nuutila ei itse juuri tosi-tv:stä perusta. ”Ehkä olen sinisilmäinen, mutta en olisi välittänyt kaikesta siitä draamasta, mitä syntyi median puolella.”

Vuonna 1992 vuoden nuoreksi lausujaksi valittu Nuutila haaveilee jatkuvasti, että olisi taas aikaa valmistaa runo- ja lauluilta.

”Runojen antamalle lohdulle ja toivolle olisi näinä aikoina tarvetta.”

Lähestyvään viisikymppisyyteen Nuutila suhtautuu tyynesti.

”Yleensähän kyse on vain muistamisesta. Tähän ikään mennessä on jo oppinut paljon hyviä asioita ja sen, miten haluaa elää elämäänsä. Ongelma on se, että usein ne unohtaa.”