Wide ContentPlaceholder

”Mä olen nähnyt Villeä puolet mun elämästä enemmän kuin ketään muuta. Siksi me ollaan kuin perhettä”, Jare Brand (vas.) sanoo Ville Gallesta.

Kulttuuri | Musiikki

Melkein kuin veljeksiä

JVG on musiikkia, bisnestä ja ystävyyttä, mutta on asioita, joista he eivät ole vielä toisilleen avautuneet.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Matti ja Teppo, Mira ja Paula – Jare ja Ville Galle. Se, että jaksaa katsella toisen naamaa vuodesta toiseen, istua tuhansia ja tuhansia kilometrejä samassa keikkabussissa ja tehdä lukuisia päätöksiä yhteisestä urasta, vaatii hyvin toimivan ihmissuhteen sekä onnellisten tähtien alla sattuneen kohtaamisen.