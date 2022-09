Pääosassa on Tilda Swinton.

Espanjalainen Pedro Almodovar, yksi maailman arvostetuimmista ohjaajista, teki ensimmäisen englanninkielisen elokuvansa Ihmisen ääni (2020) Jean Cocteaun näytelmän pohjalta.

Tilda Swintonin näyttelemä nainen purkaa mieltään puhelimessa miehelle, joka on jättämässä hänet. Miestä ei kuulla. Puolen tunnin lyhärissä ei ole juuri muuta kuin monologi.

Swinton puhuu huoneistossa, joka paljastuu lavasteeksi jo varhain. Kirkas värimaailma on tuttu monista Almodovarin pitkistä elokuvista.

Lyhäri on tyylitelty, jopa keinotekoinen harjoitelma, jonka oli tarkoitus pohjustaa Almodovarin ja Swintonin yhteistyötä niin ikään englanninkielisessä pitkässä elokuvassa. Sen piti perustua Lucia Berlinin novellikokoelmaan Siivoojan käsikirja ja muita kertomuksia.

Alkuvuodesta kuultiin, että pitkän elokuvan pääroolin tekee Cate Blanchett, ja äskettäin uutisoitiin, että Almodovar on luopunut sen ohjaamisesta. Tiettävästi hän on yhä aikeissa ohjata toisen englanninkielisen lyhärin. Strange Way of Life olisi länkkäri, jossa näyttelee Ethan Hawke.

