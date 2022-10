Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | Kirja-arvostelu

Jussi Moilan romaani kertoo dramaturgista, jonka kohtaloksi Tuntematon koituu

Huomaa kyllä, että asialla on dramaturgi: Jussi Moilan kuvaus on niukkaa, ja sujuvaa dialogia on yllin kyllin.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Jussi Moilan Tuntematon toimii hyvin, jos suosii suoraa kerrontaa eikä kaipaa lyyrisiä kuvauksia.

Romaani Jussi Moila: Tuntematon. Gummerus. 319 s. Tuntuu melko uskaliaalta antaa romaanille nimeksi Tuntematon, varsinkin kun kertojaminä tekee kuunnelmaa juuri Tuntemattomasta sotilaasta. Jussi Moila on myös omassa elämässä dramatisoinut Väinö Linnan romaanin. Hänen esikoisromaaninsa kertojalle sama hanke koituu kohtaloksi. Pienen, nimettömän kaupungin dramaturgi saa tarjouksen Yleltä, ja siitähän ei voi kieltäytyä. Sen jälkeen elämä menee hyrskyn myrskyn. Jo sitä ennen tuntematon-sanan merkitys laajenee, miten muutenkaan. Toinen ihminen on tuntematon, samalla kun hänet pitäisi tuntea. Tai hänet luulee tuntevansa. Ennen kaikkea tuntematon on oma itse. Kuin kuilu, jossa vaaratonkin ääni alkaa kaikua ja kiertää. Kertoja nimittäin pelkää kuunnelmansa palautetta, koska hän on ensi alkuun keksinyt sijoittaa siihen miesten välistä romanssia. Sitten hän tajuaa, että Rokka ja kumppanit ovat koskemattomia hahmoja ja painottaa muutenkin enemmän ryhmädynamiikkaa ja pasifistista sanomaa. Kariluodosta hän luo keskeishenkilön, joka käy tekijän tapaan sisäistä taistelua, kun ihanteellisuus hajoaa todellisuuden raakoihin sykäyksiin. Huonosti siinä käy. Kertojan mieli paisuttaa somekommentit ja muut reaktiot moninkertaisiksi. Moilan Tuntematon toimii hyvin, jos suosii suoraa kerrontaa eikä kaipaa lyyrisiä kuvauksia. Jos ihmissuhderomaani ja asian ydin riittää. Huomaa kyllä, että asialla on dramaturgi. Kuvaus on niukkaa, ja sujuvaa dialogia on yllin kyllin. Lisäksi romaani on jäsennelty taiten, niin ettei kaikki turha on hiottu pois. Sellainenkin turha, jota parhaat romaanit tarjoavat, sen mistä syntyy kerronnan ja kielen imu. Dramaturgi-käsikirjoittaja tekee toisin: jäljelle jää pääosin tiukkaa ja napakkaa kerrontaa. Moila keskittyy ensin perustilanteeseen, avioliiton hajoamiseen, siihen malliin, että vaikka se on aiheena perin tuttu, siitä kiinnostuu yllättävänkin paljon. Syntyy terävä kuvaus mustasukkaisesta miehestä, joka tivaa vaimoltaan, kuinka paljon ja missä merkeissä tämä on oikein tapaillut toista miestä. Vaimo vain vakuuttaa, että kyse on huomion puutteesta, mitä mies ei ymmärrä. Tai ymmärtää vasta pitkän ja tuskallisen prosessin jälkeen. Loppupuolella romaani muuttuu kertojan tilitykseksi, mikä tietää piinaavankin tarkkaa vainoharhan kuvausta. Käydään läpi terapiat, psykiatrin vastaanotot ja sairaalan osastot. Vaikka kielellisiä rönsyjä ei monologissa juuri ole, ahdistuksen aikaansaamat ruumiintoiminnot kuvataan turhankin tarkkaan. Tämä jakso olisi siis voinut olla tiiviimpi. Lopuksi päädytään taas johonkin uuteen, ja siitä olisi lukenut mielellään lisää. Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan 17. marraskuuta. Jussi Moila Kirjamessuilla torstaina 27.10. klo 14 (Lonna-lava), 28.10. klo 19 (Töölö), 30.10. klo 10.30 (Kallio).