The Old Man -sarja tarjoaa astetta aikuismaisempaa agenttijännitystä – Jeff Bridges onnistuu pääosassa hyvin

John Lithgow antaa hyvää sivustatukea agentin jäljittämistä johtavana FBI-pomona.

Juonikuvio, jossa rauhallista eloa viettäneen henkilöllisyys paljastuu muuksi kuin päältä päin luulisi, on vähintään yhtä vanha kuin film noir Varjot menneisyydestä (1947).

Tästä huolimatta Disney+:n ohjelmistoonsa poimima seitsenosainen jännityssarja The Old Man (2022) onnistuu tuntumaan tuoreelta.

Yksi tie tuoreuteen on vanhuus. Yli 70-vuotias Jeff Bridges näyttelee Dan Chasea, joka heräilee yöllä vessassa käyntejä varten ja näkee painajaisia kuolleesta vaimostaan. Keittiön seinän muistitaululle on kirjoitettu: ”Nimesi on Abbey Chase.” Tämä viittaa paitsi vaimon sairastamaan dementiaan myös siihen, että tekaistuja henkilöllisyyksiä käyttäville muistisairaus on vakava turvallisuusriski.

Kuten ehkä edeltävästäkin voi tulkita, sarjan toinen lajityypin kaavoja rikkova ainesosa on aikuismaisuus. Se ei valitettavasti koske väkivaltaisia kohtaamisia, joissa ikämiehen toivoisi käyttävän enemmän älyään kuin lihasvoimaansa. Yhteenotto taloon tunkeutuvan pistoolimiehen kanssa ajaa Chasen jälleen kerran pakosalle.

Bridges onnistuu tapansa mukaan hyvin, samoin kuin John Lithgow, joka esittää FBI:n miesjahtia johtavaa Harold Harperia. Bill Heck näyttelee heikommin 1980-luvun nuorta Chasea, joka sotii Neuvostoliittoa vastaan Afganistanissa.

Sieltä esiin nostetut venäläisten sotarikokset tuovat ikäviä kaikuja nykypäivän tapahtumiin Ukrainassa.

Thomas Perryn romaaniin perustuvasta sarjasta oli ennakkokatseltavana neljä ensimmäistä osaa.

The Old Man, Disney+. (K16) Uudet jaksot keskiviikkoisin.