Suomalaiselle Tytöt tytöt tytöt -elokuvalle lisää myönteisiä arvioita maailmalta – neljä tähteä The Guardianilta

Alli Haapasalon elokuva voitti aiemmin Sundance-elokuvajuhlien yleisöpalkinnon ja sai kehut The New York Timesilta.

The Guardianin kriitikko Peter Bradshaw antaa Alli Haapasalon Tyttöjä tyttöjä tyttöjä -elokuvalle (englanniksi Girls, Girls, Girls) neljä tähteä.

Saman tähtimäärän elokuva keräsi aiemmin Helsingin Sanomien arvostelussa.

Bradshaw’n mielestä elokuva tuo mieleen Lukas Moodyssonin tuotannon.

”Pidin siitä, miten elokuva näyttää seksin kokemuksena ja taitona, joka räjähtää tajuntaan teini-iässä jonakin, mikä on selvästi tärkeämpää kuin mikään muu elämässäsi vaikka samalla vaaditaan, että se olisi vain yksi osa kaikkea muuta, kuten koulunkäyntiä ja perheasioita”, Bradshaw muotoilee.

Samalla kriitikko toki huomioi, että myös aseksuaalisuus on yksi elokuvan käsittelemistä teemoista.

Bradshaw’n mukaan eräs elokuvan parisuhde eroineen ja sovintoineen olisi voitu motivoida ja dramatisoida paremminkin, mutta kaikkiaan ohjaus on eloisa ja rakastettava.

Brittiläinen elokuvalehti Empire on hieman nihkeämpi kolmen tähden arviollaan. Kriitikko Ella Kemp arvostaa elokuvan pyrkimyksiä ja näyttelijäsuorituksia, mutta pitää käsikirjoitusta sittenkin liian vaatimattomana.

Kyseessä on hänen mukaansa pieni, mutta tehokas murrosiän kuvaus Skandinaviasta. Vaatimattomuudessaan se välttää saarnaavuuden, mutta ei voi nousta tämän genren ikisuosikiksi.

Elokuvan Britannian ensi-ilta on tänään 30. syyskuuta.

Aiemmin elokuva on voittanut Sundance-festivaalin yleisöpalkinnon ja saanut esimerkiksi The New York Timesin kriitikon Amy Nicholsonin myönteisen arvostelun.

Nicholsonin mukaan kyseessä on huimaavan korkeajännitteinen komedia, jossa teinien tekemät virheetkin näytetään, mutta ei saarnaavassa sävyssä.

Tytöt tytöt tytöt on myös valittu Suomen Oscar-ehdokkaaksi.