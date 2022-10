Suomalaisesta mökkeilystä kertovan dokumentin sisältö on tuttua mutta tartuttavaa

Mökillä palataan menneisyyteen, Katariina Nummisen dokumentissa todetaan.

Mökkeily on suomalaisen itsetutkiskelun kestohittiaihe.

Mökillä olisi helpompi kuolla, pohtii filosofi Tere Vadén Katariina Nummisen radiodokumentissa Mökki. Siinä ehkä kiteytyy jotain suomalaisten mökkisuhteesta. Mökki on turvapaikka ja tila, jossa aika pysähtyy.

Vadén kuvailee suomalaisen mökkeilyn ainutlaatuisena piirteenä sitä, että mökillä palataan menneisyyteen. Siellä rentoudutaan tekemällä asioista vaikeampia. Kannetaan vettä kaivosta, lämmitetään polttopuilla, asioidaan ulkohuussissa. Ja toisaalta mökkeily on kuitenkin nykyisen ”fossiilikapitalismin” synnyttämä ilmiö.

Nummisen omakohtainen mökkitarina on tyypillinen. Mökki on sukumökki, jossa ovat kohdanneet eri polvet. Siellä ne ovat toistaneet edellisten luomia perinteitä.

Mutta tähän tarinaan liittyy tragedia: mökki on purettu. Nyt se elää vain muistoissa ja päiväkirjamerkinnöissä, joita on säilynyt 1970-luvulta asti.

Mökkeily on suomalaisen itsetutkiskelun kestohittiaihe. Ohjelman asiasisältö on entuudestaan tuttua. Kokonaisuus on kuitenkin tasapainoinen ja tartuttava.

Ylen Kokeilustudiossa 1980- ja 1990-luvuilla työskennellyt, moneen kertaan palkittu äänivelho Juhani Liimatainen on päässyt pitkästä aikaa radiohommiin. Hänen käsialassaan mielikuvamaiset äänimaisemat yhdistyvät rouheisiin kenttä-äänityksiin puretun mökin maisemista.

Radiogalleria: Mökki, Radio 1 klo 18.00 ja Areena.