Tuomas Enbusken uutuuspodcast on kyynisen ja militaristisen realismin läpäisemä katsaus Ukrainan sotaan ja sen vaikutuksiin

Kiireettömissä haastatteluissa musta ja valkoinen saavat rinnalleen harmaan sävyjä.

Tuomas Enbuske on palannut juurilleen äänimedian pariin

Tuomas Enbusken podcastissa samassa rivissä seisovat ulko- ja turvallisuuspolitiikan kovat nimet Alexander Stubb, Martti J. Kari ja Mika Aaltola sekä Ukrainan muukalaislegioonan kokenut suomalainen palkkasotilas Mika ja murhasta tuomittu Eikka Lehtosaari. Heidän kanssaan puhutaan sodasta, kunniasta ja väkivallasta.

Enbuske on tunnetuimpia suomalaisia mediapersoonia, joka vetäytyi julkisuudesta syksyllä 2019 jouduttuaan mielenterveyshoitoon. Sen jälkeen radiosta uransa aloittanut Enbuske on löytänyt juurilleen äänimedian pariin. Viime vuonna ilmestyivät podcastit Enbusken hullun paperit ja Enbusken miljonäärit. Tänä vuonna jatkoksi on tullut Enbusken sota.

Podcasteissaan Enbuske puhuu avoimesti itsestään mutta saa samalla myös haastateltavansa avautumaan.

Enbusken sota on kyynisen ja militaristisen realismin läpäisemä katsaus Ukrainan sotaan ja sen vaikutuksiin. Kiireettömissä haastatteluissa musta ja valkoinen saavat rinnalleen harmaan sävyjä. Näkymiä avautuu niin menneeseen kuin tulevaankin.

Palkkasotilas Mikan jutut muistuttavat, ettei sota ole mitenkään kaunista ja puhdasta hyvistenkään puolella.

Enbusken sota, Supla.