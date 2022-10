Tietokonekin on soitin, sanoo elektronimusiikin säveltäjä Otto Romanowski.

Otto Romanowskin sävellystyöt syntyvät hänen kotonaan Vantaalla. ”Olen tehnyt perinteistäkin musiikkia huilulle ja pianolle, mutta on niin paljon muita säveltäjiä, jotka tekevät musiikkia perinteisille soittimille, että minulle on luontevampaa tehdä näillä sähköisillä soittimilla. Tilaustyöt tulevat yleensä kuvataiteilijoilta, jotka kysyvät ääntä johonkin videoon tai veistokseen.”

Koneet eivät ole koskaan pelottaneet säveltäjä Otto Romanowskia. Ei myöskään koneilla tehty musiikki, sillä hän on säveltänyt elektronimusiikkiteoksia eri yhteyksiin viidenkymmenen vuoden ajan.

Sähkökomponenttitehtailijan poika vietti lapsena aikaa isänsä tehtaan koneiden äärellä mutta myös opiskeli klassista pianoa ja musiikin teoriaa. Ennen pitkää hän alkoi yhdistää keskeisimpiä kiinnostuksen kohteitaan eli koneita ja musiikkia.

”Kun kiinnostuin äänistä, minussa asui pieni tiedemiehen tyyppi. Minulle musiikki ei ole sellaista, jota kuuntelen, kun sydän on tuskainen. Ääni on enemmänkin yksi tapa hämmästyttää, ihastuttaa, yllättää ja tehdä jotain outoa. Se on maailma, jossa voi tehdä jänniä juttuja”, Romanowski kertoo.

Hän tutustui elektronimusiikin tekemiseen aloitettuaan musiikkitieteen opinnot Helsingin yliopistossa 1972. Alan suomalainen pioneeri Erkki Kurenniemi oli rakentanut laitokselle studion, johon perehtyminen kuului opintoihin.

”Kun pääsin sinne, näin koneita ja kuulin outoja ääniä. Se oli kuin olisi tullut kotiin. Samana syksynä pääsin myös Sibelius-Akatemiaan, jossa tutustuin säveltäjä Osmo Lindemaniin. Hänen kurssinsa nimi oli Uuden musiikin metodologia, koska Sibelius-Akatemiassa ei vielä silloin käytetty elektronimusiikki-kurssinimitystä.”

Romanowski sävelsi ensimmäisen elektronimusiikkiteoksensa jo muutaman kuukauden päästä. Hän ryhtyi myös esittämään itse elektronimusiikkia Neum-kokoonpanossa yhdessä Esa Kotilaisen ja Ilkka Niemeläisen kanssa. Neum on keikkaillut harvakseltaan viime vuosiin asti.

”Olimme ihan ensimmäisiä live electronics -soittoryhmiä Skandinaviassa, koska soitimme aina kaiken livenä keikalla. Nuoret saattoivat vähän ihmetellä konsertissa, kun he jonkun kovan rokkibändin jälkeen kuulivat sirinöitä, kohinoita, linnunääniä ja kirkonkelloja. Koirat sen sijaan rupesivat ulvomaan ja lokit lentelivät kummallisesti, kun musiikissa oli korkeita taajuuksia”, Romanowski kertoo.

”1990-luvulta eteenpäin ihmiset oppivat jo paremmin ambient- ja sähkömusiikin kulttuuria. Monet myöhemmät esiintymisemme olivat taidenäyttelyiden avajaisissa, joissa ihmiset makoilivat lattialla ja ottivat rennosti, me olimme heidän keskellään.”

Säveltäjäuransa edetessä Romanowski otti työhönsä yhä enemmän mukaan visuaalisuutta. Häntä kiehtovat sekä ääni että kuva, ja teknologia tuo lisää mahdollisuuksia niiden yhdistämiseen.

”Perinteisessä taidemuodossa on se ongelma, että flyygeliä on vaikea roudata taideteoksen alle ja soittaa siellä joka päivä jotain. Se asettaa tiettyjä teknisiä rajoitteita. Teknologia on myös sen takia kiva juttu, että sen voi ympätä taideteokseen helpommin.”

Työssään säveltäjä Otto Romanowski käyttää syntetisaattoria, joka matkii oikeiden materiaalien ääniä.

Luovan työnsä rinnalla Romanowski opetti pitkään musiikkiteknologiaa ja tietotekniikkaa Sibelius-Akatemiassa. Hän jatkaa luennointia ja konsultointia edelleen. Syksyn ohjelmaan kuuluu muun muassa Aalto-yliopiston luentokurssi tietokonemusiikin historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta.

Säveltäminen jatkuu pienessä kotistudiossa, eikä nykyteknologia suurempaa tilaa tarvitsekaan. Romanowski suunnittelee opiskelevansa myös 3D-ohjelmia, jotta hän voisi luoda sävellyksiään tukevia kuvallisia ja keinotekoisia maailmoja.

”Olisi kiva hommata vr-lasit ja katsoa, voiko päästä keinotekoiseen audiomaisemaan. Haluaisin tehdä monikanavaisen tilan, jossa äänimaisema ja kuva muuttuvat, kun päätä kääntää. Musiikki on kaikista abstraktein taidemuoto, ja minua kiinnostaa vetää tappiin se abstraktio, joka siellä on mahdollista tehdä.”

Säveltäjä löysi sähköisen äänen pariin aikoinaan oppilaitoksissa. Sen vuoksi hän ihmettelee, miksei musiikkikoulutus tarjoa elektronisen musiikin opiskelua laajemmin.

”12–17-vuotiaista pojista ja tytöistä moni tekee läppärillä musaa. Kun katsoo Youtube-videoita, monet ovat aivan poskettoman taitavia, mutta minkä ihmeen takia musiikkiopistoon ei voi pyrkiä opiskelemaan sähkömusiikkia? Silloin saisimme ohjatun musiikin pariin hirveästi nuoria. Tietokonekin on soitin ihan samoin kuin se on kuvataiteilijalle kanvas tai leffantekijöille elokuvakone.”