David O. Russellin draamakomedia etenee kuin juna, mutta jäntevöityy poliittiseksi jännäriksi liian myöhään.

Draamakomedia

Amsterdam. Ohjaus David O. Russell. Pääosissa Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington. 135 min. K16. ★★★

Näyttää siltä, että Amsterdamissa ohjaaja-käsikirjoittaja David O. Russellille on käynyt samoin kuin Quentin Tarantinolle Pulp Fictionin aikoihin: Kannuksensa ansainnut ohjaaja suunnittelee uutta elokuvaa ja kaikki haluavat siihen mukaan.

Russellilla on maine huonosti käyttäytyvänä öykkärinä, mutta Amsterdamin näyttelijäkaartista päätellen käsitys ei vastaa reaalitodellisuutta. Mukaan on saatu muun muassa Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Anya Taylor-Joy, Rami Malek ja Robert De Niro. Tämä ei olisi onnistunut, jos ohjaaja olisi ihmishirviö.

Heistä Russell on rakentanut rönsyilevään jännärikomediaan ylitsepursuavan hahmogallerian, jolla on mahdollisesti haettu Wes Andersonin elokuvien naivismia. Näyttelijöiden roolityöt kantavat ja tasoittavat elokuvaa niilläkin hetkillä, kun juoni poukkoilee kuin flipperin pallo. Ja niitä hetkiä riittää.

Ollaan New Yorkissa, vuosi on 1933. Burt Berendsen (Christian Bale) on lääkäri, joka on ajautunut elämässään jos ei sivuraiteelle, niin ainakin kuoppaiselle kiertoreitille. Ura ei ole ollut niin hohdokas kuin se olisi voinut olla, mitä ei helpota etäinen vaimo ja vihamielinen appiukko. Berendsen on ”ihminen, joka jäi ilman tuolia kun musiikki loppui”.

Viidennellä Avenuella sijaitsevan pramean praktiikan sijasta Berendsen pitää vastaanottoa nuhjuisessa kerrostaloasunnossa. Hän auttaa pro bono Ranskassa taistelleita sotaveteraaneja, jollainen hän on itsekin. Oman elämänsä taisteluparina hänellä on juristi Harold Woodman (John David Washington), johon hän tutustui aikoinaan sodassa.

Elokuva käynnistyy, kun veteraanijuhlaan kaavailtu puhuja kenraali Bill Meekins (Ed Begley Jr.) löydetään kuolleena. Käy ilmi, että kuolema ei ole luonnollinen. Meekinsin Liz-tytär (Taylor Swift) toivoo, että asia selvitettäisiin. Tapahtumien kulku saa uuden käänteen, kun Liz murhataan ja Berendsenia ja Woodmania koetetaan lavastaa syylliseksi.

Tästä elokuva kimmahtaakin jo takaumaan, jossa ollaan keskellä ensimmäistä maailmansotaa. Berendsen ja Woodman ovat haavoittuneet rintamalla. Kenttäsairaalassa he tutustuvat salaperäiseen hoitajaan Valerieen (Margot Robbie), joka tekee haavoittuneista kaivamistaan kranaatinsirpaleista avantgardistista taidetta. Rauhan tultua kolmikko muuttaa Amsterdamiin toipumaan ja viettämään huoletonta boheemia elämää.

Osuus on puoliväkisin paikalleen sijoitettu, mutta se on tarvittu esittelemään tarinan kolmas päähenkilö Valerie, joka katoaa miesten elämästä yhtä yllättäen kuin oli sinne tullut. Kun elokuva palaa taas vuoteen 1933, katsojalle on selvää että Valerie tulee vielä jossain vaiheessa vastaan.

Vaikka Eurooppa-jakso on soljuva ja kepeäkin, ylipitkä takauma herättää kysymyksiä. Vielä kun elokuvaa saattelee välillä eteenpäin kertojaääni, tulee olo että tarinan kaikkia solmukohtia ei ole yritetty ratkaista käsikirjoitusvaiheessa.

Logiikkaa tai ei, Amsterdam etenee kuin juna – lainatuilla aineksilla.

Russell on vohkinut elokuvaan surutta aineksia Jules et Jimin kolmiodraamasta, Coenin veljesten tapahtumavyörytyksistä ja Woody Allenin ihmissuhdevatvomisesta sipaistuna Babylon Berlin -sarjan silmäkarkkiepookilla.

Ylikierroksilla kulkeva elokuva on turboahdettu täyteen yllättäviä käänteitä ja eksentrisiä hahmoja. Siinä on vähän liikaa vähän kaikkea, mutta siitä huolimatta kokonaisuus on vauhdin ystäville notkeaa eskapismiviihdettä.

Poliittiseksi jännäriksi Amsterdam jäntevöityy valitettavasti vasta puolivälin jälkeen. Kun lankoja vedetään yhteen elokuvan loppuselvittelyssä, tajuaa kuinka paljon tarpeetonta alustusta ja rönsyä tarinan alkupuolella on. Vähemmän olisi ollut enemmän.

Pääkolmikon lisäksi mieleenpainuvat roolisuoritukset tekevät De Niro eläköityneenä kenraali Gil Dillenbeckina, Malek liikemies Tom Vozena ja Taylor-Joy hänen kärttyisenä vaimonaan Libby Vozena.

Käsikirjoitus David O. Russell. Muissa rooleissa Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña sekä Rami Malek ja Robert De Niro.