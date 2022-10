Leena Krohnin filosofinen teos muuntuu näyttämöllä kankeasti fantasiaksi.

Ystäväni pelikaani, kantaesitys 12.10. Helsingin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä. Leena Krohnin romaanin pohjalta dramatisoinut Paula Salminen, ohjaus Irene Aho. ★★★

Ihmiseksi kasvaminen on kivulias prosessi.

Kuuluu siihen matkaan myös paljon iloa ja kauneutta, kuten fantastista oopperaa. Todellisuus ei nimittäin riitä ihmiselle, kuten pelikaaniherra Hyyryläinen toteaa Kaupunginteatterin Ystäväni pelikaani -esityksessä.

Ihmiseksi haluavan pelikaanin ja Emil-pojan ystävyydestä kertova esitys pohjautuu Leena Krohnin kirjaan Ihmisen vaatteissa (1976). Vuonna 2004 tarinasta tehtiin arkirealismin kuvastoon nojaava elokuvasovitus Pelikaanimies, nyt kantaesityksensä saa näyttämöversio.

Etelärannikolta kotoisin oleva pelikaani on joen saastuttua joutunut jättämään kotiseutunsa. Hän on päättänyt muuttua ihmiseksi, sillä lyhyen nokkansa joka paikkaan työntävä ihmislaji kiehtoo pelikaania. Emil taas on muuttanut maalta kaupunkiin äitinsä kanssa, kun vanhemmat ovat eronneet.

Kaupungissa kohtaavat pelikaani ja Emil ryhtyvät toistensa oppaiksi tiellä ihmisyyteen ja aikuisuuteen. Pelikaani oppii lukemaan ja rakastamaan oopperaa, mutta huomaa myös ihmisten pinnallisuuden. Emil joutuu oppimaan elämän rajallisuuden ja luopumisen.

Tarinan lämpimiä sävyjä ja huumoria korostava esitys on puettu koreaan barokkihenkiseen fantasian kaapuun.

Kirsi Mannisen upeat puvut ovat esityksen wau-efekti, jonka kyytiin tarinan dramatisointi ei pääse. Fantasia ei tule lihaksi näyttämöllisten tapahtumien kautta ja pitkälti kahdenkeskisiin dialogeihin perustuvat kohtaukset eivät lähde kunnolla lentoon.

Välillä lavalla patsastelevat, satunnaisia kaupunkilaisia esittävät hahmot jäävät upeasta visuaalisuudestaan huolimatta kovin irrallisiksi. Dramaturgisesti irralliseksi jää myös Emilin vierailu isänsä luona maalla. Musiikkiesitykset, kuten Pertti Koivulan oopperan vahtimestarin ja pelikaaniherran esittämä kalkkuna-laulu sorsapillin säestyksellä keventävät esityksen rytmiä.

Teemoja tarinassa riittää, ystävyys, aikuistuminen, ihmisen ja eläimen rajapinta, kuolema, luopuminen, luonnonsuojelu. Filosofiset huomiot näistä tuntuvat ajoittain päälle liimatuilta.

Ylermi Rajamaan hurmaavan hulttiomaisen tulkinnan saava pelikaani tarkkailee kyllä ihmisyyttä osuvin sanakääntein: onko sinulla ongenkoukku sydämen kohdalla, kuin vedettäisiin takaisin sinne mistä on tullut, koti-ikävää tunteva pelikaani kysyy Emililtä. Elias Salonen ilmentää hyvin Emilin hämmennystä uuden elämäntilanteen edessä, mutta hahmon stailaus kiharine hiuksineen on outo.

Opettavaisuuteen ei esityksessä onneksi sorruta. Visuaalisesti hienot hahmot tuntuivat viihdyttävän lapsia, aikuista kosketti lopun luopumisen teema.

Lavastus Antti Mattila, pukusuunnittelu Kirsi Manninen, valosuunnittelu William Iles, videosuunnittelu Toni Haaranen, sävellys ja äänisuunnittelu Aleksi Saura, dramaturgi Sanna Niemeläinen. Rooleissa Ylermi Rajamaa, Elias Salonen, Sari Haapamäki, Sofia Hilli, Inkeri Hyvönen, Juha Jokela, Pertti Koivula, Sanna Majuri, Unto Nuora, Aino Seppo, Marjut Toivanen, Kaisa Torkkel.