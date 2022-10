Olli Mustosen tulkinta Rahmaninovin Paganini-rapsodiasta oli omalakinen ja loi uusia näkökulmia teokseen.

Kapellimestari Elim Chan

Klassinen

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa 7.10.2022. Joht. Elim Chan, sol. Olli Mustonen. – Chin, Rahmaninov, Bartók.

Radion sinfoniaorkesterin perjantaisen konsertin teoksilla oli yhteinen nimittäjä: emigranttisäveltäjät. Eteläkorealainen Unsuk Chin asuu Berliinissä, Sergei Rahmaninov sävelsi Paganini-rapsodian Sveitsissä ja Béla Bartók Konserton orkesterille Yhdysvalloissa, jonne hän oli paennut sotaa.

Unsuk Chinin viisiminuuttinen Subito con forza (”Äkkiä voimalla”) on sävelletty Beethoven 250 -juhlavuoden kunniaksi vuonna 2020. Beethovenista inspiroituneet kontrastit kuulee, niin ikään Chinin opettajan Ligetin vaikutuksen, vaikka teos onkin omalakinen.

Subito con forza on tiivistettyä aikaa: se onnistuu sanomaan lyhyessä ajassa paljon. Elim Chanin johtama RSO tavoitti teoksen sävyt ja jännitteet hienosti.

Olli Mustosen tulkinta Rahmaninovin Paganini-rapsodiasta oli sekin omalakinen. Teos on myöhäisempää Rahmaninovia, sävelletty 1934, mutta tätäkin teosta kuulee soitettavan perinteisemmällä estetiikalla.

Mustosen soitosta tuli aluksi mieleen impressionistinen purkaus. Hän ei pelännyt soittaa fragmentaarisesti. Atakit olivat voimakkaita. Mustonen käytti pedaalia pääasiassa maltillisesti, mikä korosti soiton irtonaisuutta.

Paikoin sointi oli läpitunkevan raju, melkein väkivaltainen. Vaikka siihen kesti tottua hetki niin kuin kaikkeen, mikä ei vastaa totunnaisuuksia, Mustosen tulkinta teki vaikutuksen.

Chanin johtama orkesteri oli hienosti läsnä. Variaatiot poikkesivat esteettisesti toisistaan niin ikään totuttua enemmän. Mustonen ja RSO näyttivät teoksen uudessa valossa: yhtäkkiä se oli rajumpaa ja eteenpäinkatsovampaa musiikkia kuin ajattelisi. Kuuluisa 18. variaatio – Des-duurissa kuten Tšaikovskin ensimmäisen pianokonserton hidas osa – soitettiin ylitsevuotavan romanttisesti, mikä tuotti tulkintaan myös ironisen ulottuvuuden. Osassa jätetään jäähyväisiä romantiikalle, kuten Antti Häyrysen käsiohjelmatekstissä todetaan.

Encorena Mustonen soitti Händelin Tyytyväinen seppä -variaatiot.

Alex Ross kirjoittaa teoksessaan The Rest is Noise, että Bartókin Konsertto orkesterille on kuin kuva demokratiasta. Lähes kaikilla orkesterin instrumenttiryhmillä on merkittäviä soolo-osuuksia. Chanin ja RSO:n tulkinta oli laadukas. Rahmaninovista voi ajatella, että virtuositeetin lupaus tulee kyseenalaistetuksi (teoksen lopussa Paganinin 24. sooloviulukapriisin teema yhdistyy tuomiopäiväsävelmään Dies irae). Bartókista virtuoosisuutta ei puuttunut, muttei varsinkaan tulkinnan syvyyttä.

Vaikutuksen tekivät jousten pehmeä hiljaisuus, mutta myös sopivasti varomaton röyhkeys. Puhallinsektiot säväyttivät, kuultiin hienoja sooloja. Toisessa osassa toisesta maailmasta kumiseva rumpu saa rinnalleen Bartókin uskomattoman kekseliäitä äänimaisemia, jotka RSO toteutti hienosti. Kolmannen osan tuska ja repivyys koskettivat.

Neljännessä osassa Bartókin koti-ikävä katkeaa viittaukseen Šostakovitšin Leningrad-sinfoniasta, johon Bartók suhtautui penseästi (samaa Toscaninin New Yorkissa johtamaa esitystä vuonna 1942 kuunteli myös Rahmaninov, jonka suhtautuminen teokseen oli niin ikään kriittinen). Viidennestä osasta löytyi kujeilua ja kisailua, kuolemansairaan säveltäjän elämännälkää.

Ei tietenkään voi tietää, mitä harjoituksissa on tapahtunut, mutta yleisöön kapellimestari Elim Chanista välittyi paitsi erittäin taitava myös orkesteria kunnioittava vaikutelma. Hän kätteli konserttimestari Jari Valoa illan aikana varmaankin noin kymmenen kertaa, mutta erityisen poikkeuksellista oli, että aplodien jälkeen yleisön jo poistuessa hän palasi lavalle vesipullo kädessään kiittämään tavaroitaan keräileviä muusikoita.

Olin edellisenä iltana nähnyt Sellosalissa CHANGensemblen teoksen Podium, joka käsittelee murtumatonta kapellimestarikulttia sivuvaikutuksineen. Chanin toiminta sai miettimään, että ehkä jokin sittenkin muuttuu.