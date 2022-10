Mesenaattikampanjan minimitavoitteesta on kerätty jo puolet ensimmäisen vuorokauden aikana.

Helsinkiläinen kivijalkakirjakauppa Nide on joutunut taloudelliseen ahdinkoon, ja sitä yritetään pelastaa joukkorahoituskampanjalla.

Laatukaunoon, designiin ja taidelehtiin keskittyvä kirjakauppa on toiminut Helsingin Fredrikinkadulla vuodesta 2015. Sillä on myös sivupiste Kampin kauppakeskuksessa sijaitsevan Mujin yhteydessä.

Nide on tehnyt tappiollista tulosta vuodesta 2020 lähtien. Vuoden 2022 myynti on alkanut jopa pandemiavuosia heikommin, kertoo liikkeen toinen omistajista, Joose Siira.

”Tämä on konkreettinen uhkatilanne, johon tarvitsemme pikaisesti rahoitusta. Muuten liike ei voi toimia”, Siira kertoo.

Omistajan mukaan kivijalkaliikkeillä on yleisesti nyt hankalaa alasta riippumatta, sillä pandemia-aika muutti ihmisten kulutuskäyttäytymistä.

”Nähtäväksi jää, onko tämä pysyvä vai väliaikainen muutos”, Siira sanoo.

Kirjakauppa-alaa kurittaa lisäksi paperikirjojen myynnin lasku ja kuluttajien siirtyminen äänikirjapalveluihin.

Mesenaattikampanjassa ei silti Siiran mukaan ole kyse liiketoiminnan tekohengityksestä ennen vääjäämätöntä loppua.

”Sehän olisi aivan hulluutta”, Siira sanoo. Hänen mukaansa kaupan ensimmäiset hyvät vuodet motivoivat, että tulevaisuudessakin olisi mahdollisuuksia.

”Tietenkään emme voi ennustaa, miltä maailma näyttää vuoden päästä. Talouden tunnusmerkit eivät näytä lupaavilta”, Siira sanoo.

Mesenaattikampanjan vastaanotto sen sijaan antaa toivoa. Mesenaatti.me -sivuston joukkorahoituksen minimitavoitteesta, 20 000 eurosta, saavutettiin ensimmäisen vuorokauden aikana puolet. Rahoitusta vastaan voi ostaa kangaskassin tai lahjakortteja.

”Ihmisten palaute on ollut ylitsepursuavan ihanaa. Olen ihan liikuttunut. Sosiaalisessa mediassa kampanjaa on jaettu kymmeniä kertoja. Myös ihmisiä on tullut lisää myymälään. Se kaikki antaa osviittaa, että tässä on vielä järkeä yrittää”, Siira sanoo.

Siira on huolestunut siitä, mitä Helsingin keskustalle ja kaupunkikuvalle käy, jos ihmiset eivät enää käy kivijalkaliikkeissä.

”Jos keskusta halutaan pitää elävänä, niin ihmisten kannattaisi miettiä, missä he tekevät ostoksiaan. Jokainen asiakas voi vaikuttaa kulutusvalinnoillaan, eikä kyse ole nyt vain kirjoista.”