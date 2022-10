Vesa-Matti Loirin kuolinilmoituksessa on Edith Södergranin runo

Kuolinilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa sunnuntaina.

Vesa-Matti Loirin kuolinilmoitus julkaistiin tänään sunnuntaina Helsingin Sanomissa. Rakastettu viihdetaiteilija kuoli 10. elokuuta.

Kuolinilmoituksessa on suomenruotsalaisen runoilijan Edith Södegranin (1892–1923) runo Ihmeellinen meri. Runon on suomentanut runoilija Uuno Kailas. Se on julkaistu vuonna 1929 ilmestyneessä kokoelmassa Levottomia unia: runoja.

Vesa-Matti Loirin siunaustilaisuus järjestettiin Helsingissä Johanneksen kirkossa 20. syyskuuta. Siunauksen toimitti Helsingin piispa Teemu Laajasalo.