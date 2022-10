Robbie Williams on viihdyttäjä, laulaja, kymmeniä miljoonia levyjä myynyt lauluntekijä, entinen poikabänditähti.

Robbie Williams myös makaa selällään sängyllä paidatta. Hän on tehnyt kahdesta tyynystä mytyt päänsä tueksi. Rintakehältä paistaa ranskankielinen tatuointi À chacun son goût. Se on sanonta, joka voisi kääntyä suomeksi esimerkiksi ”kukin tyylillään”.

Jos on katsonut 48-vuotiaan Williamsin viimeaikaisia haastatteluita, paidattomuus ei ole varsinaisesti yllätys. Jostain syystä Williams antaa haastatteluita usein vähissä vaatteissa.

Ehkä Williams haluaa viestittää, että hän on tilanteessa avoin ja rehellinen, alasti, kuin artistit elämäkertojensa alaotsikoissa.

Nyt Williams on väsynyt. Hän on ollut juuri esiintymässä Melbournessa, Australiassa, josta on juuri lentänyt takaisin Pariisiin, joten hän on ’fucked’, kuten mies itse asian ilmaisee. Vapaasti suomennettuna vaikkapa pihalla.

Williams saapuu esiintymään Tampereen Nokia-areenalle 5. maaliskuuta 2023. Kiertueen liikkeellepanevana voimana toimii uusi XXV-albumi, joka juhlistaa Williamsin 25-vuotista soolouraa, vaikka korona lykkäsi juhlallisuuksia.

XXV ei sisällä varsinaisesti uusia sävellyksiä vaan uudelleenäänitettyjä versioita Williamsin vanhoista kappaleista. Konsepti on siis hieman samankaltainen kuin hiljattain Suomessa vierailleen Stingin My Songs -albumi.

Koko konsepti on pitkän uran tehneen artistin kannalta klisee eikä Williams varsinaisesti kiellä tätä.

”Tein tämän levyn, koska tiimini sanoi, että minun kannattaisi tehdä sellainen”, Williams sanoo.

Silti hän huomauttaa olevansa täysin vastuussa omasta urastaan.

”En ole enää poikabändissä ja ohjailtavissa. Olen 48-vuotias.”

Williamsin ura alkoi 1990-luvun alussa poikabändi Take Thatissä, joka oli jo valtava menestys. Siitä hän lähti soolouralle, joka on ollut vielä valtavampi menestys. Hän on myynyt kymmeniä miljoonia albumeita, voittanut palkintoja, julkaissut läjän hittejä, tehnyt ennätyksiä. Kaupallisilla mittareilla Williams on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä artisteja.

Vuonna 2003 Robbie Williams veti Englannin maaseudulla Knebworthissa kolme iltaa putkeen keikkoja, jotka vetivät 125 000 katsojaa per ilta. Nokia-areenalle mahtuu 15 000 katsojaa.

Williamsin kolmen illan setistä tuli tuolloin kaikkien aikojen isoin musiikkitapahtuma Isossa-Britanniassa. Silloin 29-vuotias Williams oli uransa huipulla.

Keikalla kuvatusta Angels-videosta Williamsin onnellisesta ilmeestä suorastaan huokuu, että hän itsekin tietää, ettei hänen suosionsa voi kasvaa enää sen isommaksi.

Williams muistelee Knebworth-tapahtumaa nyt kuulostaen siltä kuin se olisi ollut vasta eilen.

”Sellaiset tilanteet ovat niin kauniita, ylitsepääsemättömiä ja vaikeita tajuta. Mutta ennen kaikkea ne ovat tilanteina hämmentäviä, koska siinä on vain liikaa prosessoitavaa. Sen sijaan, että rentoutuisit ja nauttisit, niin yrität vain ymmärtää, mitä tapahtuu.”

Uusi XXV-albumi on osa prosessia, jossa Williams yrittää ymmärtää menneisyyttään.

”Katseeni on normaalisti koko ajan tulevaisuudessa. En yleensä koskaan ole läsnä tässä hetkessä, enkä todellakaan vello menneisyydessäni, koska se on liian kivuliasta.”

Hän sanoo aina nimenomaan halunneensa paeta menneisyyttään.

Urallaan Williams on ajatellut usein tekevänsä ”silkkaa paskaa”, mikä ei ole tehnyt häntä kovin onnelliseksi.

Williams on ollut hyvin avoin omista mielenterveysongelmistaan. Hän sanoo kärsivänsä posttraumaattisesta stressihäiriöstä ja paenneensa pitkään erilaisia vaikeita tunteita. Huumeita käyttänyt muusikko on käynyt läpi myös vieroitushoidon.

Williams ehti saada niin hyvät kuin huonot puolet viime vuosituhannen musiikkiteollisuudesta, johon suosittujen artistien kohdalla kuului olennaisesti valtaisa levymyynti, mutta myös poikabändiin kuuluva kontrolli, laskelmointi ja paineet.

”Kaipaan fyysisten levyjen myyntiä. Musiikkiala oli silloin kuningas, mutta vähänpä tiesimme siitä, että ne olivat kuningaskuntamme viimeiset päivät.”

Hän kokee, että erilaisten virheiden tekeminen oli 1990-luvulla sallitumpaa, mitä tulee vaikkapa kieleen ja käyttäytymiseen. ”Kaipaan sitä turvallisuuden tunnetta, että saatoit tehdä virheitä sanastosi kanssa. Oli hyväksyttävämpää olla ristiriitainen ja käyttäytyä epätavallisesti, kun nykyään samankaltaisesta käytöksestä joudut canceloiduksi.”

Williams toki myöntää, että nykykulttuuriin liittyy myös paljon hyviä puolia. ”Mutta minun kaltaiselleni ihmiselle tämä on hyvin impulsiivista ja pelottavaa, kun tuntuu etten useinkaan hallitse sitä, mitä sanon.”

Hänen mielestään hätkähdyttävin asia, mitä nykyään voi tehdä, on olla rehellinen itselleen, olla oma itsensä.

Williams sanoo löytäneensä itselleen sopivan aseman.

”Jos puhuu julkisesti omista mielenterveysongelmistaan, saa hieman turvallisemman aseman, jossa on myös tilaa olla erilainen. Yritän pysyä siinä karsinassa.”

Brittitähti sanoo, että aivan kaikilla on tässä ajassa valtavat paineet. Hän uskoo, että olisi hyödyllistä, jos jokaisella olisi mahdollisuus omaan terapeuttiin, olit sitten muusikko, sairaanhoitaja tai puuseppä.

”Olemassaolo on tuskaa. Se on hämmentävää ja pelottavaa kaikille meille juuri nyt.”

Robbie Williams kertoo, ettei ollut monien klassikkokappaleidensa levyttämisen aikaan kovin onnellinen. Hän esiintyi elokuussa Münchenissä Saksassa.

Viimeisen kahden vuoden aikana monet poptähdet ovat myyneet kappaleidensa oikeuksia satojen miljoonien maksua vastaan. Heidän joukossaan ovat esimerkiksi Bob Dylan, Sting, Bruce Springsteen, Neil Young ja Stevie Nicks.

Williams on kirjoittanut isoimmat hittinsä yhdessä lauluntekijä Guy Chambersin kanssa.

”Tuskin on ollut parempaa aikaa myydä omien laulujensa oikeuksia kuin nyt. Ja samaan aikaan ajattelen, että jos näin fiksut ihmiset ovat valmiita ostamaan niitä oikeuksia, niin he uskovat, että näiden laulujen arvo tulee kasvamaan ja olemaan enemmän kuin he maksavat. Niin miksi ylipäätään kannattaisi myydä?”

Williams ottaa esimerkiksi Beatlesin katalogin, jonka Michael Jackson osti 47,5 miljoonan dollarin kaupassa vuonna 1985. Sittemmin oikeudet ovat mutkien kautta päätyneet takaisin Paul McCartneylle.

”Epäilen vahvasti, saisitko tänä päivänä ostettua Beatlesin katalogia edes miljardilla. Mutta mitä omaan katalogiin tulee, niin olen ollut kiinnostunut, mutta en riittävän kiinnostunut, että pöydällä olisi ollut tarjous, josta en olisi voinut kieltäytyä.”

Kuulostaa hieman siltä, että Williams saattaa hyvinkin olla valmistelemassa omaa tuotantoaan myyntikuntoon.

Tähden ura on nyt selkeästi jonkinlaisessa itsetutkiskelun pisteessä.

Ensi vuonna Netflixissä julkaistaan Williamsista kertova nelituntinen dokumenttisarja, jossa kerrotaan miehen itsensä mukaan kaikki se, ”mitä hän on uransa aikana oppinut.” Hän sanoo viihdyttämisen olevan hänelle suorastaan pakkomielle.

Hänestä on lisäksi tekeillä Better Man -niminen elämäkertaelokuva, jota on kuvattu viime kesänä Australiassa. Elokuvasta liikkuu paljon erikoisia huhuja, kuten se, että Williams esittää elokuvassa itseään. Tai sitten häntä esittää animaatioapina.

Myös uusi XXV-albumi on Williamsille eräänlainen uran välietappi ja juhlajulkaisu. Hän sanoo, että haluaisi tehdä jatkossa kokeellisempaakin musiikkia. Tänä vuonna hän on julkaissut esimerkiksi konemusiikkia Lufthaus-bändin kanssa.

”Olen sabotoinut uraani musiikillisesti jo aika paljon. Haluaisin olla kokeellinen, mutta samaan aikaan pitää yleisön mukanani.”

Williams vakuuttaa, että hänelle on hyvin tärkeää olla relevantti musiikintekijä. Seuraavaksi hän aikoo julkaista albumin, jolla hän kuvittelee palaavansa alkuun ja olevansa nuori artisti vuonna 1995.

”Halusin kirjoittaa albumin, jonka olisin halunnut tehdä Take Thatista lähdettyäni, mutta sillä osaamisella ja tiedolla, joka minulla nyt on.”