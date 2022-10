Taidepopin matriarkan albumilla ovat vallalla taidemusiikin eivätkä popin säännöt.

Taidepop, nykymusiikki / albumi

Björk: Fossora. One Little Independent. ★★★★

Kun Björk julkaisi Fossora-albuminsa ensimmäisen singlen Atopos, kävin kiukustunutta internet-keskustelua kollegan kanssa.

Hän oli sitä mieltä, että Björkin musiikki on mennyt turhan taiteelliseksi. Pop on hävinnyt; ei tämmöistä jaksa, ysärillä kaikki oli paremmin.

Haistoin nostalgista laiskuutta. Aloin rähjätä takaisin. Björkin 2000-luvun tuotanto on epätasaisuudestaan huolimatta vain kasvattanut arvoaan. Vuoden 2008 Declare Independence -single oli dekolonisaatiobängeri kymmenen vuotta ennen kuin harva se taiteilija alkoi tunkea sanaa statementeihinsä. Ja juuri näillä levyillään Björk on vaivihkaa viitoittanut tien grimesien ja jopa vesaloiden omaksumille uuden elektroniselle popin suosikkiaiheille: ihmisen, koneen ja luonnon väliselle jännitekolmiolle.

Sitä paitsi Björkin melodiakieli on pysynyt koko ajan suunnilleen samanlaisena eikä erityisen pop-orientoituneena. Mullistukset ovat tapahtuneet tuotannossa.

Nyt kun Fossora ilmestyy, joudun ottamaan sanojani takaisin. Se on levy, josta on kohtuullista sanoa ”turhan taiteellista”.

Fossoraa pitää kuunnella samalla korvalla kuin klassista, herkeämättä ja yksittäisiin instrumentteihin ja melodioihin zoomaillen. Vallalla ovat nykytaidemusiikin, eivät popin säännöt. ”Kuplivaa ja hauskaa”, Björk itse kuvaa.

Levyn nimi on latinan kieleen keksitty feminiini, kaivajatar. Björk on kertonut tehneensä ennen muuta klarinettilevyä, jonka äänimaailmassa oleellisinta ovat syvät bassot ja sairaan nopea gabbertekno.

Inspiraatiota se on saanut sienistä, kuulemma. Maa-elementti on selvä jatko kahdelle edelliselle Björk-levylle. Utopialla (2018) soivat huilut ja linnut – siis ilma. Sitä edeltänyttä Vulnicuraa (2015) voi pitää tuli- ja jousilevynä.

Selkeät esteettiset rajaukset ovat toki lähes koko diskografian mittaisia: Vespertinellä (2001) soivat soittorasiat ja harput, Medúllalla (2004) vain ihmisääni ja Volta (2008) oli Björk-näkemys sen hetken hittipopista ja tietenkin r&b-avantgardistin Timbalandin tuottama.

Tällainen madonnamainen metodi on tehnyt Björkistä taidepopin matriarkan, joka ei ehkä onnistu kaikessa, mutta ainakin vaikuttaa tietävän millilleen mitä tekee, eikä ole missään vaiheessa uraansa kuulostanut vanhentuneelta tai nololta – toisin kuin vaikka se Madonna.

Kahdella edellislevyllä Björkin yhteistyökumppani oli venezuelalaistuottaja Arca, transsukupuolinen avantgardisti ja sen hetken suuri uudistaja. Nyt mukana on indonesialainen tuottajaduo Gabber Modus Operandi, joka koettaa keksiä gamelanin perkussioilla omaa teknoaan. Länsimaisen kuulijan totunnaisuuksia halutaan selvästi ravistella, mutta sitä Fossora tekee lopulta yllättävän vähän.

Edellä mainitsemani avauskappaleen, Atopoksen koukku on kromaattisen bassoklarinettimelodian ja peltirumpumaisen mäiskeen vuoropuhelu, joka tuo kappaleen loppua kohden mieleen Igor Stravinskyn Kevätuhrin mahtavan finaalin. Seuraava, levyn ”hitti” Ovule tuo mieleen puoliksi Ruusut ja puoliksi säveltäjä William Basinskin. Keskellä on nykivä ja pulssiton pasuunaluuppi ja rytmiikassa sirpale reggaetonia.

Loppulevy vie syvemmälle klarinettihulluuteen ja samoihin elektronisen avantgarden ja industrialin henkisiin kummitustaloihin kuin The Knife päätöslevyllään Shaking the Habitual.

Tempot liukuvat, on kuorovälikkeitä, mestarillisia polyfonioita ja survovaa bassoa. Tylsimmillään kaikki soittimet kokoontuvat unisonoon Björkin laulumelodian ympärille.

Jossakin björkmäisyyden ytimessä ollaan, kun hän laulaa edesmenneelle äidilleen ja venyttää ainutlaatuisella aksentillaan sanaa ancestress, esiäiti. Levyn keskellä kuultavassa Victimhoodissa toistuu musertava – jälleen kromaattinen – klarinettiteema. Nimikappaleessa on lisää Stravinskyä, leikkisämpää tosin, kunnes lopun gabber-mättö on lyhyt kuulokuva elektronisen musiikin tulevaisuudesta.

Enää kun tietäisi, miten näin valtava studiotyömaa saadaan esityskelpoiseksi, ovathan keikat sitten konserttitaloissa ja kannattaako lippuihin alkaa jo säästää.

Fossora on popin haute couturea, kaikkia muita edellä, mutta ei lainkaan kiinnostunut käytettävyydestään, tuosta pop-musiikin ominaispiirteestä. Parhaan musiikin tavoin albumi antaa niin paljon kuin sille on itse valmis antamaan, ensin miettimistä ja hiljalleen mielihyvää.

Taidekin altistuu jatkuvalle ja kiihtyvälle kilpailulle ihmisten vapaa-ajasta, ja Björkin kanta on ehdoton: kaikki tai ei mitään. Mutta hyvä, että edes joku osaa ja uskaltaa.

Kriitikon valinnat: Litku ja Alex G, indiesupertähdet meiltä ja maailmalta

Indie / Albumi.

Alex G: God Save the Animals. Domino. ★★★★

29-vuotias Alexander Giannascoli on indie-lauluntekijyyden tulevaisuus ja menneisyys. Vuosikymmenen takaiset Trick ja DSU ovat valtavasti striimanneita kulttiklassikoita, mutta vasta nyt hän on noussut laajojen sanomalehtihenkilökuvien kokoluokkaan. Uutuus, yhdeksäs levy God Save the Animals onkin hänen parhaansa. Sen sirpalemaisten kappaleiden ympärillä leijailee ainutlaatuinen, toismaailmallinen aura, kuten sopiikin levylle, jonka tekstit menevät melkeinpä gospelista. Elliott Smithin ja The Knifen inspiraatioikseen nimennyt Alex G näyttää, miten läppärituotanto ja autotune ovat mullistaneet konservatiivimmatkin genret kuten lauluntekijäfolkin. Se on vähintään yhtä vaikea homma kuin vakuuttaa, että Jumalakin on viimein cool.

Rap / albumi.

Ege Zulu: Oi maamme Helsinki. PME. ★★★

Parikymppinen Ege Zulu on kertonut intoilevansa marseillelaisesta musiikista. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hänen debyyttinsä on tarkkaan suomalaistettu kopio täällä tuntemattomien megatähtien kuten Jul’n ja SCH:n hiteistä. Konsepti toimii, mitä nyt kappaleet alkavat äkkiä toistaa toisiaan. Melodioissa on suomalaisille kelpaavaa melankoliaa, eikä kovatempoista räppiä ole Suomessa liikaa. Puhoksen kauppakeskusta kunnioitetaan ärsyttävällä mainosrallatuksella ja kulttuurikeskiluokan lisääntymislähiö Roihuvuori vaikuttaa pahemmaltakin banlieueltä. Lopulliseksi läpimurtohitiksi on Skenestä, joka listaa suomiräpin tärkeät tyypit juuri nyt – ja samalla saa heidät mainostamaan biisiä pitkin nettiä.

Suomirock / single.

Litku Klemetti: En elä. Is This Art? ★★

Kesällä kävin suomalaisella indiefestivaalilla ja järkytyin: ysäripastissia tehnyt rockbändi oli tapahtumassa moderneimmasta päästä. Jos johonkuhun Suomi-indien pysähtyneisyyden aika tiivistyy, niin Litku Klemettiin, jota nykyisyys tuntuu kiinnostavan levy levyltä vähemmän, koska miksi kiinnostaisi, tekihän Taiska jo musiikin valmiiksi. En elä -single on ABBA-pianon vetämä balladi, jonka tyylilaji on hectormainen tosikkopatetia. On kuin Litku Klemetti olisi alkanut ottaa itsensä ja taiteensa ihan todella vakavasti, vaikka koko Sanna Klemetin turvahahmon idea oli päästää irti ja antaa mennä. Siksi odotukset kuun lopussa ilmestyvälle Asiatonta oleskelua -levylle ovat varovaiset, jos edes sitä.

Rap / albumi.

Bladee: Spiderr. Year0001. ★★★

Jos olet ikäihminen ja haluat ällöttyä nykymenosta, ruotsalaisräppäri Bladeeta kannattaa kokeilla. Hän on priimaesimerkki ”lobotomia-chicistä”, turrasta ja lohduttomasta lakoniasta, jota kuulee vähän joka puolella uuden popin kenttää. Spiderr ei ole yhtä ohittamaton kuin keväällä ilmestynyt ”luterilainen” levy Crest, vaan pikemmin tutun tyylin täydennystä. Amerikkalaisiin kollegoihin nähden Bladeen ravekelpoisessa autotune-räpissä on silti jotakin humaania ja lämmintä. 2000-luvun alussa yhtyeet kuten The Tough Alliance ja The Embassy nostivat Ruotsin ultraviileän elektropopin suurmaaksi. Viime vuosina Year0001-levy-yhtiö teki räpille saman, minkä vuoksi Bladeeltakin odottaa koko ajan vähän liikoja.