Ennen Venäjän suurhyökkäystä kuvatussa Epidemija 2 -sarjassa Panu Mikkola ja Seppo Paajanen näyttelevät inhimillisiä rajavartijoita, jotka eivät halua ampua tappavaa epidemiaa pakenevia venäläisiä Suomen rajalla.

”Tämä ei ole inhimillistä”, sanoo suomalaista rajavartijaa näyttelevä Panu Mikkola kollegalleen Seppo Paajaselle.

On menossa venäläisen tv-sarjan Epidemija (englanniksi To the Lake) -sarjan kakkoskauden eräs avainkohtaus.

Rajavartijat pystyttävät uutta aitaa estääkseen tappavaa epidemiaa pakenevia venäläisiä saapumasta Suomeen.

”Ne ihmiset yrittää vaan selviytyä”, Mikkola jatkaa roolissaan.

”Sitten kun tää kaikki on ohi me voidaan olla humanisteja. Ei nyt ajatella tuollaisia ajatuksia. Jos tilanne olis päinvastainen luuletko että ne päästäis meidät niiden puolelle?” Paajanen kysyy.

Venäläissiviilien joukko lähestyy aitaa. Mikkola huutaa heitä pysähtymään venäjäksi ja Paajanen huutaa porukalleen suomeksi: älkää ampuko!

Siviilijoukko pysähtyy, ja suomalaiset rajavartijat huokaisevat helpotuksesta. Mutta vain hetkeksi.

Joukko säntää sittenkin aidan läpi Suomen puolelle!

Mikkolan ja Paajasen porukka ei halua siviilejä ampua, mutta kauempaa suomalaisten puolelta tarkka-ampuja avaa tulen.

Siviilit kaatuvat tulituksessa.

Voit nähdä avainkohtauksen seuraavalta videolta.

Epidemija-sarjan ensimmäinen kausi pohjautui venäläisen Jana Wagnerin kirjaan Vongozero vuodelta 2011. Kirja on saanut nimensä Vuohilammesta (Vong-ozero), joka sijaitsee 20 kilometriä Suomen rajalta, kuten HS:n Kirjeitä Venäjältä -sarjassa viime viikolla kerrottiin.

Kirjassa tappava epidemia valtaa Moskovan, joka ajautuu kaaokseen. Päähenkilöt lähtevät vaaralliselle pakomatkalle kohti Vuohilampea.

Kirjasta saatiin kansainvälistäkin huomiota kerännyt venäläinen Epidemija-sarja vuonna 2019. Seuraavana vuonna alkanut pandemia ajankohtaisti teemaa entisestään.

Samalla valmisteltiin kakkoskautta uudella, itsenäisellä tarinalla.

Ja siihen tarvittiin suomalaisnäyttelijöitä.

Panu Mikkolaa HS ei tavoittanut kommentoimaan, mutta Seppo Paajanen kertoo kuvauksista.

Mikkola oli saanut yhteydenoton ja suositellut myös kaveriaan Paajasta mukaan. Paajanen ei puhu venäjää, mikä ei haitannut. Hänen repliikkinsä olivat suomeksi.

”Maailma oli silloin toisenlainen”, Paajanen muistuttaa.

”Ykköskaudessa oli ollut kansainvälisiä näyttelijöitä ja se levisi Netflixiin, mikä vaikutti lupaavalta. Lähdin tekemään science fictionia epidemia-aiheesta.”

Valtiollisen Gazprom Median kanavilla näytetyn sarjan juoni muokkautui kakkoskaudella uudenlaiseksi, joskaan sysimustasta propagandasta ei ole kyse. Kasvoton tarkka-ampuja näyttäisi tähtäävän suoraan kohti siviilejä ilman kunnollisia varoituslaukauksia, mutta mainittu suomalaiskaksikko näytetään inhimillisinä ja sarjassa Venäjä on yhä dystopia.

Tv-sarjan varsinaiset päähenkilöt ovat käsikirjoituksen ampumakohtauksen aikaan toisessa rajaa lähestyvässä porukassa. He kääntyvät laukausten vuoksi takaisin rajalta.

”Kesällä 2021 olimme neljä päivää Pietarissa. Kuvauksia oli yhden päivän ja yhden yön verran. Budjetti oli iso ja kaikki sujui ammattitaitoisesti. Päiväkohtauksen olen nähnyt, mutta koko jaksoa en”, Paajanen kertoo.

Maailma muuttui vain runsas puoli vuotta myöhemmin. Alkoi Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan, Suomi haki Natoon ja raja-aitoja aiotaan vahvistaa.

”Tässä tilanteessa en tietenkään venäläiseen tuotantoon suostuisi”, Paajanen sanoo.

Seppo Paajanen on viime vuosina esiintynyt myös esimerkiksi Metsäjätti-elokuvassa ja Downshiftaajat-sarjassa.

