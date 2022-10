Main ContentPlaceholder

Kulttuuri | 80-vuotias

Irmeli Mäkelä-Liikanen teki uran iskelmäartistina ja vaihtoi sitten oopperaan

Mäkelä-Liikasen viimeisin esiintyminen oli kuukausi sitten. ”Välillä on sitten jotain keikkaa, ja kiva on välillä lähteä, mutta ei tietysti enää jaksa sillä lailla kuin nuorena. Kiva on olla täällä kotonakin.”

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Irmeli Mäkelä-Liikanen on viihtynyt Kotkassa koko elämänsä. Kaupunkia leimasivat hänen nuoruudessaan sataman tuoma kansainvälinen tunnelma sekä vireä musiikkielämä.

Kotkalainen Irmeli Mäkelä-Liikanen tempaistiin mukaan suomalaiseen iskelmämaailmaan jo 15-vuotiaana. Silloin alkoi iskelmäura, jonka aikana hän levytti lähes 60 kappaletta ja ehti laulaa myös elokuvissa sekä osallistua kahdesti euroviisukarsintoihin. Mäkelä-Liikanen aloitti lauluharrastuksen lapsena klassisen laulun merkeissä. Perhe oli musikaalinen, sillä isä oli vannoutunut klassisen musiikin ystävä ja harrasti kuorolaulua. ”Koulussa lauloin aina luokan edessä, kun opettaja sanoi, että Irmeli laula. Isäni oli koulun johtokunnassa, ja opettajani sanoi isälle, että tyttö täytyy laittaa musiikkiopistoon”, Mäkelä-Liikanen kertoo. Ura iskelmälaulajana alkoi, kun ystävä ilmoitti hänet laulukilpailuihin Kotkassa. Paikallinen muusikko Heimo Häkkinen oli kuuntelemassa ja halusi Mäkelä-Liikasen yhtyeensä solistiksi. Lupa keikkailuun järjestyi, kun koko yhtye tuli kylään Mäkelä-Liikasen kotiin ja muusikot vannoivat vanhemmille, että tyttärestä pidetään huolta. ”En ollut koskaan ajatellut, että mitään tuollaisia laulelen. Mutta ajattelin, että olen vähän aikaa heidän kanssaan ja sitten menen taas klassista opiskelemaan.” Irmeli Mäkelä-Liikasen ura iskelmälaulajana alkoi, kun ystävä ilmoitti hänet laulukilpailuihin Kotkassa. ”En ollut koskaan ajatellut, että mitään tuollaisia laulelen. Mutta ajattelin, että olen vähän aikaa heidän kanssaan ja sitten menen taas klassista opiskelemaan.” Mäkelä-Liikanen lauloi Häkkisen orkesterin kanssa Haminassa, kun yleisöön osui nuorisotähti Lasse Liemola, joka suoritti kaupungissa asepalvelustaan. Liemola piti kuulemastaan ja järjesti Mäkelä-Liikaselle koelaulutilaisuuden PSO-yhtiöön, jonka artisti hän oli. ”Sekin tuli yllätyksenä. En edes haaveillut mitään sellaista, että pääsisinpä levyttämään. Toiset ovat työntäneet aina minua eteenpäin”, Mäkelä-Liikanen sanoo. ”Se vain lähti iskelmiin. Mutta kiva oli niitäkin tehdä, ettei se ole ollut vain yhtä ja samaa koko elämän.” 15-vuotias Mäkelä-Liikanen sai levytyssopimuksen ja taustalleen alan huipputekijöitä: Jörgen Petersenin, Erik Lindströmin, myöhemmin George de Godzinskyn. Lindström halusi Mäkelä-Liikasen myös orkesterinsa solistiksi ja ryhtyi säveltämään tälle levytyskappaleita. Mäkelä-Liikasen tunnetuimmat laulut Liian vähän aikaa ja Virran viemää ovat Lindströmin sävellyksiä. ”Minusta pidettiin hyvää huolta, kun olin niin nuori ja pikkukaupungin tyttö. Lindströmin Ekin kotona minulla oli pieni huonekin silloin, kun keikkailin hänen kanssaan”, Mäkelä-Liikanen kertoo. ”Lindström ja de Godzinsky halusivat, että laulan keikoilla niitä kappaleita, joita olen levyttänyt. Niitä tehtiin ihmisille tutuksi, että jos ei niitä tule radiosta, ainakin lavoilla tulee. Minun piti aina laulaa niitä heidän tekemiään lauluja.” 1960-luvun kuluessa ajat alkoivat muuttua. Mäkelä-Liikanen lauloi iskelmiä ja jazzin ikivihreitä, mutta kitarayhtyeet tekivät tuloaan tanssipaikoille. Laulaja muistaa mainoskiertueen, jossa oli yhtenä esiintyjänä The Islanders -kitarabändi. ”He kiipeilivät lavalla ja soittelivat siellä ylhäällä. Se oli sellaista show’n pitämistä, ja ihmettelin, että mitä he tuolla tekevät.” Vuosikymmenen lopussa Mäkelä-Liikanen jätti keikoilla kiertämisen ja jatkoi musiikkiopisto-opintoja Kotkassa. Pian alkoivat ooppera- ja operettiroolit. Mozartin Taikahuilussa Mäkelä-Liikanen esiintyi 1971, Carmenin pääroolin hän teki kolme eri kertaa Kotkassa ja Tampereella. Laulaminen ei vienyt enää kaikkea aikaa, joten Mäkelä-Liikanen perusti Kotkaan kampaamon ja johti sitä parin vuosikymmenen ajan. ”Olin ollut joskus 14-vuotiaana kampaamo-oppilas vähän aikaa ennen kuin läksin musiikkiin. Tuli sitten ajatus, että taidan laittaa itselleni nyt kampaamon. Kävin kyllä keikoillakin, koska ajattelin, että voin olla päivän kampaamossa ja lähteä illalla laulelemaan. Nuorena sitä jaksoi, ja olihan minulla työntekijöitäkin, joten pääsin aina sitten lähtemään keikoille.” Myöhemmän iän keikat ovat olleet kertaluonteisia. Mäkelä-Liikasen viimeisin esiintyminen oli kuukausi sitten, mutta hän viihtyy yhä paremmin myös konserttien yleisössä tai kotona. ”Meillä on täällä Kotkassa hyvät orkesterit, joita käymme kuuntelemassa. Välillä on sitten jotain keikkaa, ja kiva on välillä lähteä, mutta ei tietysti enää jaksa sillä lailla kuin nuorena. Kiva on olla täällä kotonakin.” Kuka? Irmeli Mäkelä-Liikanen Syntyi 1942 Kotkassa.

Levytti 58 iskelmäkappaletta vuosina 1958–1968. Tunnetuimpia lauluja mm. Liian vähän aikaa, Virran viemää ja Sä oot mun tangoystäväin. Solistina euroviisukarsinnoissa 1963 ja 1964.

Lauloi mm. Heimo Häkkisen, Erik Lindströmin ja Heikki Rosendahlin yhtyeissä. Johti myös omaa yhtyettä 1960-luvun lopulla.

Ooppera- ja operettirooleja 1970-luvulla Kotkassa ja Tampereella.

Perheeseen kuuluvat aviomies Johannes Liikanen, kaksi tytärtä sekä neljä lastenlasta.

Täyttää 80 vuotta tiistaina 18. lokakuuta.