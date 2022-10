Kirjailija puolustaa Andrew Dominikin ohjaamaa Blonde-elokuvaa Twitterissä.

Odotettu Blonde-elokuva kipusi nopeasti Netflixin katsotuimpien elokuvien joukkoon, mutta sai monet pettymään.

Useat katsojat ja elokuvakriitikot ovat lytänneet kirjailija Joyce Carol Oatesin samannimiseen menestysromaaniin perustuvan elokuvan läpeensä esineellistäväksi ja seksistiseksi.

The New York Timesin kriitikko kuvaili menestysromaaniin perustuvaa lähes kolmetuntista elokuvaa ”nekrofiiliseksi viihteeksi” ja syytti Blondea Marilyn Monroen eli Norma Jeane Mortensonin hyväksikäytöksi.

Helsingin Sanomien Juho Typpö syytti elokuvaa ”halvasta symboliikasta” ja kirjoitti kahden tähden arviossaan, että elokuvassa Ana de Armaksen näyttelemä Monroe on pelkkä uhri ilman omaa toimijuutta ja ”jonkinlainen pyhimyshahmo, joka kärsii ja kuolee miesten syntien tähden”.

Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut australialainen Andrew Dominik. Hän on aiemmin ohjannut muun muassa Oscar-ehdokkaaksi päässeen Jesse Jamesin salamurha pelkuri Robert Fordin toimesta -lännenelokuvan sekä This Much I Know to Be True ja One More Time with Feeling -dokumenttielokuvat Nick Cavesta.

Nyt myös vuonna 1999 julkaistun Blonde-teoksen kirjoittaja Joyce Carol Oates on kertonut mielipiteensä elokuvasta.

Alkuperäisen tarinan luoja puolustaa kiistanalaista elokuvaa.

Kirjailija vastasi fanien kysymyksiin perjantaina Twitterissä. Oates ei ole ollut mukana elokuvan tuotannossa muuten kuin, että sen käsikirjoitus perustuu hänen kirjaansa.

Kirjailija Joyce Carol Oates kuvattuna Los Angelesissa vuonna 2017.

Twiitissään Oates kutsuu elokuvaa ”loistavaksi elokuvataiteeksi”, joka ei ”selvästikään sovi kaikille”.

”On yllättävää, että #MeToon jälkeisellä kaudella Hollywoodin seksuaalisen saalistuksen kuvaus tulkitaan ’hyväksikäytöksi’. Andrew Dominikin tarkoituksena oli varmasti kertoa Norma Jeanen tarina vilpittömästi”, kirjailija kirjoitti päivityksessään.

Yhdysvalloissa Monroen elämään löyhästi perustuvaan elokuvalle on määrätty poikkeuksellisen korkea NC-17-ikäraja, joka vastaa Suomen K18-luokitusta.

Toisessa twiitissään Oates kirjoittaakin, että elokuva ei ole tarkoitettu ”heikkohermoisille”.

”Viimeiset 20 minuuttia ovat jopa liian voimakkaita katsottavaksi. Kaiken kaikkiaan, erinomaista elokuvausta ja suoriutumista Ana de Armasilta”, kirjailija kehui elokuvaa.

Elokuvaa on kritisoitu etenkin sen tavasta kuvata seksuaalista väkivaltaa. Yhdessä kohtauksessa kuvataan, kun presidentti John F. Kennedy (Caspar Phillipson) raiskaa Monroen.

Oatesin mukaan Marilyn Monroen julma hyväksikäyttö on ollut sekä Monroen että Kennedyn elämäkertakirjoittajien tiedossa.

”Sitä on joidenkin vaikea katsoa, joten ehdotan ettei sitä vain katso.”

Oates puolustaa raiskauskohtausten näyttämistä sillä, että eläessään Monroella ei ollut mahdollisuutta kertoa siitä, koska kukaan ei olisi uskonut häntä.

”Blonde-elokuva paljastaa raiskauksen, 50 tai 60 vuotta myöhemmin.”

Kirjailija kehui Blonde-elokuvaa jo ”loistavaksi” ja ”kertakaikkisen feministiseksi” nähtyään siitä raakaversion vuonna 2020.

Vaikka kielteiset äänet ovat hallinneet vahvasti Blonde-elokuvan keskustelua, on osa kriitikoista pitänyt elokuvaa Oatesin tavoin ansioituneena.

The Guardian elokuvakriitikko antoi elokuvalle neljä tähteä ja kutsui sitä lapsuuden traumoja käsitteleväksi ”goottiseksi melodraamaksi”, joka muistuttaa kauhuelokuvaa.

”Väitän, että Blonde ei kerro ollenkaan Marilynista. Se vain sattuu pukeutumaan hänen vaatteisiinsa.”