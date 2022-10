Annie Ernaux oli yksi etukäteen veikatuista voittajasuosikeista.

Annie Ernaux on Ranskassa ikoninen kirjailija, joka on julkaissut parikymmentä teosta ja saanut lukuisia kirjallisuuspalkintoja.

Vuoden 2022 kirjallisuuden Nobel-palkinnon sai ranskalainen Annie Ernaux.

Nobel-toimikunta ei vielä ole saanut Ernaux’ta puhelimitse kiinni, kertoi palkinnosta tiedottanut Ruotsin akatemian sihteeri Mats Malm.

HS näytti suorana tänään torstaina myönnetyn kirjallisuuden Nobel-palkinnon jakotilaisuuden. Voittaja ilmoitettiin Tukholman pörssitalossa.

HS tapasi Annie Ernaux'n syksyllä 2021 Pariisissa, kun hänen Vuodet-teoksensa suomennettiin.

Kun Vuodet ilmestyi vuonna 2008, se menestyi Ranskassa heti ja sai muun muassa Marguerite Duras -kirjallisuuspalkinnon. Englanninkielistä käännöstä piti kuitenkin odottaa kymmenen vuotta. Ilmestyttyään se sai ansaitusti Booker-palkintoehdokkuuden vuonna 2019.

Naisen elämä, naiseksi kasvaminen ja naisten oikeudet ovat Ernaux’n teosten kantavia teemoja. Ensimmäinen omaelämäkerta La Femme Gelée (1984) kertoo vaimoksi ja äidiksi tulevan naisen yksinäisyydestä, Une Femme (1988) kirjailijan äidistä ja Mémoire de fille (2016) Ernaux’n ensimmäisestä seksuaalisesta kokemuksesta sekä siihen liittyvästä häpeästä.

”Kun abortti laillistettiin ja politiikassa oli mukana juristi ja feministi Gisèle Halimi, ranskalaisnaiset kuvittelivat, etteivät he enää tarvitse feminismiä, että he olivat vahvoja ilmankin. Siksi feminismin päälle laskeutui varjo. Mutta kuten nykyinen Puola, jossa abortti on lähes täydellisesti kielletty, osoittaa, naisten oikeuksien puolesta pitää taistella jatkuvasti”, Ernaux sanoi haastattelussa.

Vuodet-teoksen lopussa Ernaux kirjoittaa, että hän haluaisi pelastaa jotakin ajasta, jonne me emme enää koskaan pääse.

”Kirjoitin jo vuonna 1986 päiväkirjaani, että kirjoitan ymmärtääkseni mutta ennen kaikkea pelastaakseni. Koska kaikki on lopulta katoavaista, haluan pelastaa siitä jotain. Minulle se on aina ollut syy kirjoittaa”, hän sanoi HS:n haastattelussa.

Annie Ernaux tunnetaan siitä, että hän kirjoittaa omasta elämästään, mutta tarkastelee yksityisen läpi yleistä ja tallentaa kiehtovalla tavalla yhteiskunnan kollektiivisia muutoksia.

Äskettäin suomennetuissa pienoisteoksissa Isästä / Äidistä Ernaux kirjoittaa konstailematonta proosaa täynnä yksityiskohtia ja tarkkoja vivahteita. Pienoisteoksissa on myös kiinnostavaa metatekstiä, joka paljastaa motiivin kirjoittamisen takana, menetyksen käsittelyn ja halun pitää kiinni työläissuvun juurista, kirjoittaa HS:n kriitikko Eleonoora Riihinen.

Ja kun Ernaux kirjoittaa äitinsä kamppailusta Alzheimerin kanssa, hän kirjoittaa samalla miljoonien muidenkin tarinan, niiden, jotka joutuvat tai ovat joutuneet seuramaan samaa haurastumista läheltä.

Nobel-komitealla ei ole kirjallisuuden lisäksi muuta viestiä maailmalle, mutta on tärkeää, että voittajalla on universaalia tavoittavuutta, että hän tavoittaa kaikki – ja tämä on kirjallisuutta kaikille, sanoo Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri Anders Olsson.

Hän muistuttaa, että Akatemian fokus on kirjallisessa laadussa.

Ernaux’n palkintoa Akatemia perustelee ”rohkeudella ja kliinisellä täsmällisyydellä, jolla hän selvittää henkilökohtaisten muistojen juuret, vieraantumiset ja kollektiiviset pidäkkeet”.

Voittajaksi veikattiin myös muun muassa ranskalaista Michel Houellebecqia ja kanadalaista Anne Carsonia, kenialaista Ngũgĩ wa Thiong’oa, taiteilijanimellä Adonis tunnettua syyrialaista Alí Ahmad Sa'ídia sekä intialaissyntyistä, elokuussa puukotettua Salman Rushdieta.

Viime vuonna palkinnon sai nykyisin Sansibarin sulttaanikunnassa syntynyt, Britanniassa asuva Abdulrazak Gurnah ja sitä edellisenä yhdysvaltalainen runoilija Louise Glück. Kumpaakin on pidetty yllätysniminä.

Naisen elämä, naiseksi kasvaminen ja naisten oikeudet ovat Ernaux’n teosten kantavia teemoja.

Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1901. Voittajan päättää Ruotsin akatemia, joka on viime vuosina ollut melkoisten myllerrysten kourissa. Vuonna 2018 palkintoa ei jaettu lainkaan, sillä Akatemiaa ravistelivat Kulttuuriprofiili-nimellä tunnettua Jean-Claude Arnault’a koskevat raiskaus- ja ahdistelusyytteet. Lokakuussa 2018 Arnault tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta, joka tapahtui syksyllä 2011.

Arnault’n puoliso, runoilija Katarina Frostenson oli ollut Ruotsin akatemian jäsen vuodesta 1992, ja tämä oli vuotanut Arnault’lle tietoa Nobel-voittajista useampana vuonna.

Vuoden 2018 palkinto jaettiin yhtä aikaa vuoden 2019 palkinnon kanssa. Sen voitti puolalainen Olga Tokarczuk, ja vuoden 2019 palkinnon sai itävaltalainen Peter Handke.

Handken valinnasta nousi uusi skandaali, sillä kirjailijaa on syytetty kansanmurhan kieltämisestä ja Jugoslavian hajoamissodan sotarikollisen Slobodan Miloševićin puolustamisesta. Handken valinnan jälkeen varsinkin Ruotsissa käytiin suuri keskustelu siitä, voiko taidetta irrottaa tekijänsä muista tekemisistä.

Palkinto on arvoltaan 10 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 980 000 euroa. Palkintojenjakojuhlallisuudet järjestetään joulukuussa Tukholmassa ja Oslossa.

