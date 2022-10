Parodiasivusto The Onion vetoaa Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen tosissaan

Satiirisivusto puolustaa ohiolaista miestä, joka joutui syytteeseen Facebookiin tekemästään feikkisivustosta.

Satiirinen uutismedia The Onion on nyt vakavissaan.

Kieli poskessa tehdyistä jutuistaan tunnettu julkaisu on jättänyt Yhdysvaltojen korkeimpaan oikeuteen vetoomuksen tukeakseen miestä, jota syytetään poliisin pilkkaamisesta sosiaalisessa mediassa. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat, kuten CNN.

Vuonna 1988 perustettu The Onion tunnetaan satiirisista uutisista ja jutuista, jotka perustuvat oikeisiin tapahtumiin ja faktoihin tai sitten eivät. Aina sivuston tekemiä juttuja ei ole ymmärretty satiiriksi.

Esimerkiksi vuonna 2018 Venäjällä levisi The Onionin keksimä ”uutinen”, jonka mukaan Helsingin Sanomat olisi vaatinut Vladimir Putinilta Viipurin palauttamista Suomelle.

The Onion laati korkeimmalle oikeudelle amicus curiae -kirjelmän, jolla se pyrkii vaikuttamaan oikeuden päätökseen. Amicus curiae on latinaa ja tarkoittaa suomeksi tuomioistuimen ystävää.

Satiirisivusto pyytää korkeimpaa oikeutta käsittelemään oikeustapausta ohiolaisesta miehestä, joka pidätettiin väärennetyn Facebook-sivuston luomisesta. Miehen luoma valesivusto näytti lähes identtiseltä paikallisen poliisilaitoksen sivuston kanssa. Siellä julkaistiin esimerkiksi tieto uusien poliisien palkkaamisesta ja kehotettiin vähemmistöjä olemaan hakematta paikkaa.

Miestä syytettiin ensin julkisen palvelun häiritsemisestä, mutta hänet vapautettiin oikeudessa syytteistä.

”Voidaanko amerikkalaiset panna vankilaan viranomaisista vitsailemisesta? Tämä oli yllätys Amerikan Hienoimmalle Uutislähteelle (America’s Finest News Source) ja epämiellyttävä oppimiskokemus sen toimitukselle”, The Onionin juristit kirjoittavat amicus curiae -kirjelmässä.

Kuten kyseisestä tekstipätkästä näkyy, on kirjelmä kirjoitettu sivustolle ominaiseen tapaan. Tästä huolimatta sen tarkoitus on aito. Kirjelmällään The Onion pyrkii vakuuttamaan korkeimman oikeuden ottamaan tapauksen käsittelyynsä.

Kirjelmässä sanotaan, että uutismedia ei voi seistä joutilaana tuomion lukemisen aikana. The Onionin juristien mukaan tapaus uhkaa ”suolistaa retorisen keinon, joka on ollut olemassa tuhat vuotta”. Tämä kyseinen ”retorinen keino”, eli mitä ilmeisemmin satiiri, on uutismedian kirjelmän mukaan tehokas etenkin poliittisen debatin alueella.

”Se myös, puhtaasti sattumalta, muodostaa perusteen The Onionin kirjoittajien palkkakuiteille.”

Valheellisesta Facebook-sivustosta syytetty mies yritti haastaa poliisilaitoksen oikeuteen sananvapauden rajoittamisesta. Tämä kuitenkin hylättiin huhtikuussa kolmen tuomarin päätöksellä.

Nyt miehen lakitiimi vetoaa korkeimpaan oikeuteen, että se ottaisi valituksen käsittelyyn. Tässä The Onion haluaa osoittaa tukensa.

