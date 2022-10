Laulaja Sanni Orasmaa opetti jazzia New Yorkissa, nyt hän opastaa ihmisiä löytämään oman äänensä metsässä

”Asioiden löytäminen itsensä kautta on kestävämpää kuin imitointi”, sanoo Sanni Orasmaa.

Opettajan tärkein tehtävä on tehdä itsensä tarpeettomaksi ja auttaa oppilasta löytämään omat siipensä, sanoo laulaja ja laulunopettaja Sanni Orasmaa. Salon Suomusjärvellä metsän keskellä asuva Orasmaa kuvattiin Espoon Karhusaaressa, työmatkallaan Helsinkiin.

”Hyvä aika ja hyvä paikka”, vastaa laulaja Sanni Orasmaa illansuussa Salon Suomusjärvellä, jossa asuu nyt neljättä vuotta.

Taustalla kuuluvista äänistä voi päätellä, että hän on kettuterrierinsä kanssa lenkillä ja todennäköisesti juuri siinä ympäristössä, joka on hänelle nykyään paljon enemmän kuin pelkkä ”hyvä paikka”: metsässä.

Mutta sekametsän keskelle kotiutunut Orasmaa viekin ihmisiä metsiin äänikävelyille ja opettaa myös luontolaulua, josta julkaisi kolme vuotta sitten toisen tietokirjansa. Sen alaotsikon mukaan ”Minunkin sisälläni soi”.

”Uskon lujasti, että jokaisella ihmisellä on oma ääni, jonka löytämisellä ja vahvistamisella on moninaisia fyysisiä ja psyykkisiä vaikutuksia”, sanoo Sanni Orasmaa. Hän valmentaa luontolähtöisillä menetelmillään säännöllisesti sekä harrastajia että äänenkäytön ammattilaisia, kuten laulajia ja näyttelijöitä.

”Yksi yksinkertaisista oivalluksista on, että luonnossa oleva tila auttaa avartamaan myös omaa sisäistä tilaa – ja ihminen laajenee ikään kuin luonnostaan.”

Helsingissä syntynyt ja Espoossa varttunut Sanni Orasmaa tunnetaan laulajana toisenlaisesta musiikista, jonka juuret ovat toisenlaisessa tilassa, tiiviissä urbaanissa kaupunkitilassa. Hän on koulutukseltaan ja taustaltaan jazzmuusikko, joka on opettanut jazzlaulua ja jazziin oleellisesti liittyvää improvisointia päivätyökseen kolmessa eri maassa, jopa jazzin syntysijoilla Yhdysvalloissa, New Yorkissa.

”En ole oppinut keneltäkään opettajalta yhtä paljon”, sanoo Sanni Orasmaa (oik.) jazzlaulaja Sheila Jordanista, joka on ollut hänen mentorinsa Itävallan opiskeluvuosista, 1990-luvun loppupuolelta. Edelleen esiintyvä yhdysvaltalainen Jordan teki ensimmäisen albuminsa 1962, kymmenen vuotta ennen Orasmaa syntymää. Kuva on otettu vuonna 1998 Yhdysvalloissa, Massachusettsin yliopiston järjestämän mestarikurssin aikana.

Orasmaa arvelee, että hän syttyi jazziin ensin siihen sisältyvän vapauden lupauksen takia, vaikka ei sitä varhain vielä tiedostanut.

”Olen lapsesta saakka laulanut ja soittanut omiani tai ainakin yrittänyt luoda kuulemani pohjalta jotain omaa. Jäljittely ei ole jostain syystä riittänyt minulle koskaan”, kertoo Orasmaa. Hän aloitti piano-opinnot Espoon musiikkikoulussa kuusivuotiaana ja sai pian onnekseen omistautuneen opettajan, joka ymmärsi hänen pyrkimyksensä, hänen vapauden kaipuunsa.

”Paljon myöhemmin oivalsin, että siihen kiteytyi pedagoginen oivallus. Asioiden löytäminen itsensä kautta on kestävämpää kuin imitointi, kuin yritys ahtaa oppilas johonkin valmiiseen malliin.”

Jazziin Orasmaa kiintyi vähitellen Sibelius-lukion jälkeen, jolloin hän aloitti ammattiopinnot ”Ogelissa”, Oulunkylän Pop & Jazz Konservatoriossa.

Muusikon ja laulunopettajan tutkintotodistukset jäivät kuitenkin noutamatta, sillä lukukausi Erasmus-vaihto-oppilaana vaihtui pidemmäksi, viiden vuoden mittaiseksi. Orasmaa opiskeli 1990-luvun jälkipuoliskon Itävallassa Grazin musiikkikorkeakoulussa, josta valmistui vuonna 2000 taiteiden maisteriksi pääaineenaan jazzlaulu, kannustavina opettajinaan muun muassa maailmankuulut Mark Murphy ja Sheila Jordan.

”Tunsin jo Itävaltaan lähtiessäni jazzin kieliopin, jota olimme opiskelleet käymällä läpi yli sata standardia. Mutta se kaikkein oleellisin, se oma ääni, oli vielä aika lailla hukassa.”

Sen oman Orasmaa löysi vähitellen sovittamisen, säveltämisen sekä tietysti laulamisen kautta. Ja miljöössä, jossa on se on äkkiä ajatellen ehkä kaikkein vaikeinta: monien musiikillisten mallien ja virikkeiden New Yorkissa.

Pysyvän oleskeluluvan Yhdysvaltoihin arvonnassa voittanut Orasmaa muutti sinne kahden matkalaukun kanssa syksyllä 2000, vaikka olisi saanut laulunopettajan viran Helsingissä.

Luontolaulu on vienyt Sanni Orasmaan (oik.) myös pohjoiseen. Vuonna 2019 hän opasti ja ohjasi Grönlannin Sisimiutissa arktisten alueiden toimijoita – tutkijoita ja yrittäjiä Grönlannista, Norjasta, Ruotsista, Tanskasta.

”Opiskelijana haaveilin olevani taiteilija, joka opettaisi ja matkustaisi ympäri maailmaa. Mutta täytyy tunnustaa, että tuota lähtöpäätöstä ei Suomen päässä tukenut juuri kukaan”, nauraa Orasmaa.

Kävi kuitenkin hyvin, sillä suuri Brooklynin konservatorio palkkasi Orasmaan vuonna 2001 laulun ja improvisaation lehtoriksi. ”Tuntui etuoikeudelta saada opettaa amerikkalaista jazzia amerikkalaisille, ja vielä osana afroamerikkalaista yhteisöä.”

”Nuorelle suomalaiselle laulajalle olikin valtava lahja päästä kosketuksiin jazzin synnyttäneen kulttuurin kanssa”, sanoo Orasmaa, joka esiintyi New Yorkissa työn ohessa säännöllisesti ja oppi vähitellen yhden oleellisen musiikkiin ja ylipäätään elämään liittyvän läksyn.

”Vieraassa kulttuurissa on helppo unohtaa itsensä ja yrittää olla kuin luulemansa muut, jäljitellä. Mutta se ei kiinnosta lopulta ketään, eikä sen pohjalta voi luoda mitään omaa.”

Seitsemän vuoden jälkeen Orasmaa palasi takaisin Suomeen, laulun vastuuopettajaksi Pop & Jazz Konservatorioon. ”New Yorkissa tuli olo, että täytyy päästä eteenpäin, tai ehkä en vain uskaltanut ottaa seuraavaa askelta”, sanoo Orasmaa ja havahtuu työelämänsä jakautuneen seitsemän, kahdeksan vuoden jaksoihin.

Entä seuraavaksi? Kuusi vuotta sitten hän jättäytyi itsenäiseksi yrittäjäksi ja opettajaksi.

”Kovasti on viime aikoina laulattanut, ja sitä kohti mennään. Tosin seuraavaksi pitäisi kantaa polttopuut sisään, tehtiin tässä kotitontilla äskettäin hieman harvennusta.”