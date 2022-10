Damien Hirst ilmoitti jo kesällä polttavansa lähes 5 000 teosta. Niiden nft-versiot jäävät elämään digiulottuvuudessa.

Taiteilija Damien Hirst tunnetaan teoksistaan, jotka ovat kuin suunniteltuja nousemaan uutisotsikoihin: formaldehydiin säilötty haikala, timanteilla päällystetty pääkalloveistos, muka meren pohjasta nostettu aarre.

Ne ovat jakaneet mielipiteitä: ovatko ne kiinnostavia käsitteellisiä tekoja, jotka saavat meidät kyseenalaistamaan taiteen lainalaisuuksia, vai ovatko ne kallista pelleilyä ja hyvä esimerkki siitä, miksi joidenkin mielestä koko nykytaideinstituutio on käsittämätön ja vieraannuttava?

Nyt Hirst polttaa omia teoksiaan. Ensimmäinen tulitikku raapaistiin tiistaina 11. lokakuuta kutsuvieraiden ja etäyleisön edessä Hirstin omassa museossa Newport Street Galleryssa. Polttoprojekti jatkuu päivittäin kunnes näyttely sulkeutuu kuun lopulla.

Hirst esittelee polttoprosessia Newport Street Galleryssa. Tilassa on kuusi takkaa.

The Currency- eli valuutta-nimellä kulkeva hanke perustuu 10­000 kuvan sarjaan, jotka olivat ostettavissa viime vuonna digitaidepalvelu Henin kautta.

Ostajat saivat valita, halusivatko he fyysisen teoksen vai sen nft-version 2 000 punnan (tällä hetkellä noin 2 300 euron) hintaan. 5 149 valitsi fyysisen teoksen, ja 4 851 otti mieluummin nft:n. Nyt Hirst polttaa nuo 4 851 alkuperäistä teosta. Tiettävästi myös fyysisen teoksen valinneiden ostajien nft-versiot on tuhottu saman periaatteen mukaan.

Teokset ovat Hirstin aiemmasta tuotannosta tuttuja ”pilkkumaalauksia”, jotka on tehty vuonna 2016 sarjatuotantona emalimaalilla käsintehdylle paperille. Jokainen teos on numeroitu, nimetty, leimattu ja signeerattu. Lisäksi niissä on muun muassa vesileima ja hologrammimuotokuva taiteilijasta. Teosnimet on luotu taiteilijan suosikkilaulunsanoista koneoppimista käyttäen.

Ei ole sattumaa, että Hirst järjestää polttoperformanssinsa Frieze London -taidemessujen aikaan, joka on kaupallisen taidemaailman päätapahtumia. Hirstin taiteessa on ollut pitkään kyse yhtä paljon taidemarkkinoista kuin teoksista itsestään. Siinä mielessä teos on linjassa hänen aiemman tuotantonsa kanssa.

Vuonna 2008 hän esimerkiksi järjesti omien teostensa huutokaupan Sothebyn huutokauppakamarilla. Se oli ennenkuulumatonta, sillä yleensä taiteilijan uusien teosten myyntiä hoitavat galleriat, ja huutokaupoissa myydään vanhempia teoksia, joista keräilijät luopuvat. Taiteilijat siis harvoin hyötyvät itse merkittävästi huutokauppojen korkeiksi kohoavista hinnoista, mutta tässä tapauksessa Hirst kauppasi teoksia yli 200 miljoonalla dollarilla. Sittemmin teosten arvon arvioidaan pudonneen.

Hirstin itsensä mukaan The Currency -hankkeessa oli kyse siitä, että yleisölle annettiin mahdollisuus käyttää hänen teoksiaan valuuttana; ostaa, vaihtaa ja myydä niitä.