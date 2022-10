Mauri Kunnaksen elämäntyö sai pysyvän näyttelyn hänen kotikaupunkiinsa Espooseen.

Herra Hakkarainen on on hiippaillut unissaan läpi Mauri Kunnaksen lastenkirjatuotannon vuodesta 1984. Vuohiherra on autuaan tietämätön maineestaan kaupungin uutterimpana unissakävelijänä.

Kunnaksen suositulle hahmolle on jo omistettu kokonainen talo Sastamalassa, mutta hänet nähdään nyt myös Espoon WeeGee-näyttelykeskuksessa, jossa avautui Kunnaksen elämäntyötä esittelevä pysyvä näyttely.

Kunnas ei itse osallistunut näyttelyn suunnitteluun, mutta on hyväksynyt suunnitelmat. Lopputuloksen hän näki vasta viime torstaina, aamulla ennen lehdistötilaisuutta.

Merirosvoja, kummituksia ja avaruusseikkailuja vilisevässä näyttelyssä on paljon puuhaa etenkin lapsille – WeeGeehen on suunniteltu jopa päällä pompittavaa pehmo-Hakkaraista – mutta kaikenikäisiä kiinnostavat huoneet, joissa voi tutustua Kunnaksen uraan ja työtapoihin. Esillä on luonnoksia ja kopioita valmiista piirroksista.

Yksi otsikko näyttelyn aikajanalla on ”Ammattia etsimässä”. Reippaasti yli 70 lastenkirjan ja yli 40 vuoden uran jälkeen kuulostaa yllättävältä, että uravalinta ei tosiaan ollut itsestään selvä.

”Minulla oli mukavat vanhemmat, jotka eivät panneet kesätöihin. Sain piirrellä ja olla uimarannalla. Kun kaverit sitä ihmettelivät, sanoin että harjoittelen tulevaa työtäni. Silloin en tosin oikeasti uskonut, että piirtämällä voisi hankkia elannon”, Kunnas muistelee näyttelyn keskellä.

Jo ennen WeeGeen uutta näyttelyä Kunnakselle on omistettu Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa ja Koiramäen eläinpuisto Särkänniemessä Tampereella. Päällekkäisyyttä niiden kanssa on pyritty välttämään.

Vuonna 1970 Kunnas pääsi silloiseen Taideteolliseen korkeakouluun. Siellä hän tutustui muun muassa Tarmo Koivistoon, joka tuli myöhemmin tunnetuksi Mämmilä-sarjakuvastaan.

Taikissa opetti myös kuvittaja Timo Aarniala, joka esitteli opiskelijoille esimerkiksi Robert Crumbin underground-sarjakuvia.

”Underground-sarjakuvat olivat hämmästyttävä oivallus! Niitä ei ollut tehty siististi. Ajattelin, että minäkin saan aikaan tommoista. Tai olihan Crumb jo silloin erittäin taitava.”

Kunnas ja muut tekivät Taikissa sarjakuvia ja julkaisivat niitä Helmiä sioille -lehdessä, jota ilmestyi kolme numeroa. Kunnas muistaa, kuinka isolta jutulta tuntui nähdä omia töitään painettuna.

Kun Aku Ankan päätoimittaja ja Disney-asiantuntija Markku Kivekäs kävi pitämässä luennon Taikissa, hän innostui kovasti Kunnaksen näyttämistä Aku-piirroksista, ”vaikka ne eivät olleet hääppösiä”, Kunnas toteaa.

Suomen Aku Ankan materiaali tuli jo silloin Tanskan kautta, ja kaksi Kunnaksen käsikirjoitusta ostettiinkin. Tunnetun Ankka-piirtäjä Vicarin piirtämä Puujalkainen avaruusolento -kertomus ilmestyi Aku Ankassa vuonna 1974.

”Kun piirtämiäni ankkoja ei julkaistu, sisuunnuin, ja lähetin lopulta itse viimeisen nelisivuisen Amerikkaan asti. Sieltä vastattiin, että hyvältä näyttää ja Tanskasta otetaan yhteyttä. No ei otettu.”

Kunnas piirsi Kotlant Jaarti -sarjakuvaa Iltaset-lehteen. Sinne hän alkoi myös tehdä poliittisia pilapiirroksia. Kun Iltaset meni konkurssiin, Kunnas jatkoi pilapiirrosten tekemistä Turun Sanomiin, jossa niitä ilmestyi seitsemän vuotta.

”Aluksi en seurannut politiikkaa, mutta kun kaverit tienasivat pilapiirroksilla, selasin kasan sanomalehtiä ja piirsin kuvan. Siitä sai sata markkaa, joka oli silloin iso raha. Ja politiikkaakin alkoi hiljalleen ymmärtää. Turun Sanomissa minulla oli oma huonekin. Työ oli letkeätä ja vapaata.”

Nyrok City -sarjakuvaa Kunnas teki Intro-, Help- ja Suosikki-lehtiin 1975–1986. Rockin ja elokuvien kustannuksella pilailuja on sittemmin koottu kolmeksi kirjaksi.

Lisäksi Kunnas teki töitä freelancerina mainostoimistoille. Mutta mikään hänen 1970-luvun piirrostuotannostaan ei ollut suunnattu lapsille. Se puoli alkoi vasta 1979 Suomalaisesta tonttukirjasta.

”Olen itsekin ihmetellyt, miten päädyin tähän. En lukenut lastenkirjoja lapsenakaan, Aku Ankkaa vaan ja myöhemmin Viisikoita. Vasta opiskeluaikoina näin sisarenpoikani Villen Richard Scarry -kirjoja. Ne vaikuttivatkin kovasti tyyliini.”

Kun muilta töiltä jäi aikaa, Kunnas alkoi pohtia lastenkirjan tekemistä. Hän muistaa yhä, kuinka mietti eräänä iltana appensa kanssa tonttuja. Kunnas luki niistä ison kasan kirjoja.

Varsinkin Martti Haavion kansanperinteen klassikko Suomalaiset kodinhaltiat (1942) tarjosi suoraan hahmoiksi erilaisia tonttuja.

Kunnas piirsi kuvia ja rakensi luonnosta käsikirjoituksesta. Hän vei ne Otavalle nähtäväksi. Siellä materiaaliin törmäsi TV 2:n lastentoimituksen Pertti Nättilä, joka tunnettiin myös Ransu Karvakuonon ääninäyttelijänä. Hän otti yhteyttä Kunnakseen.

Ensin syntyikin tv-sarja Tontut, joka alkoi Pikku Kakkosessa joulun alla 1978. Kunnaksen vaimo Tarja Kunnas osallistui kuvien värittämiseen. Sarjan saaman huomion myötä Otava kiinnostui julkaisemaan Suomalaisen tonttukirjan, josta tuli iso menestys.

Sittemmin Kunnaksen kirjoja on käännetty 37 kielelle ja myyty yli kymmenen miljoonaa kappaletta pitkin maailmaa.

Mauri Kunnas on tehnyt Kaikkien aikojen avaruuskirjan (2007, Otava), ja avaruudessa on seikkailtu muissakin kirjailijan teoksissa.

Herra Hakkarainen käveli unissaan ensimmäisen kerran Yökirjassa (1984). Siitä pukki jäi hortoilemaan Kunnaksen muihinkin kirjoihin, kunnes nousi päärooliin kirjassa Hyvää yötä, herra Hakkarainen (1999). Sen jälkeen Hakkaraisia on tullut 12 lisää.

”Yökirjaan mietittiin kaikki, mitä yöllä voi tapahtua. Unissakävelijä oli yksi luonteva lisä. Hakkaraiselle on kuitenkin vaikea keksiä tarinoita. Mitä hän voi tehdä ja ratkaista öisin unissaan? Sen kanssa olen aina vähän tuskissani.”

Herra Hakkarainen vaeltelee myös Kunnaksen uusimmassa kirjassa Pippendorfin kirjavat kummitukset. Siinä seikkailee peräti kolme sukupolvea kummitusten perheestä ja muita aaveita päälle.

”Kummitukset ovat pyörineet päässäni kauan. Olen aina tykännyt niistä, ufoista ja muusta mystisestä. Ensimmäinen sellainen kirjani oli Hui kauhistus vuonna 1985. Tykkään siitä vieläkin. Vampyyrivaarin tarinoita vuonna 1991 oli toinen. Niistä piti tulla sarjoja, mutta jäivät yhteen osaan.”

Pippendorfin porukkaa esiintyi jo Hui kauhistuksessa. Uuden kirjansa Kunnas on omistanut lapsenlapsilleen. 72-vuotias Kunnas on reippaasti vaari-iässä, mutta miettii jatkuvasti ideoita seuraavaan kirjaan. Zombit voisivat olla yksi mahdollisuus.

”Minulla on parempi olo, kun homma on kesken. Taas tuntuu, että pitäisi saada uusi kirja vireille. Istun iltatolkulla miettimässä, miten teen niitä, mutta se on kivaa. Ja piirtäminen on yhä kivaa, varsinkin sitten kun pääsen puhtaaksipiirtämisvaiheeseen.”

Sarjakuviakin Kunnas on yhä tehnyt lastenkirjojen ohessa. Edellisestä on tosin jo kymmenen vuotta. Piitles (2012) kertoi Kunnaksen suosikkibändistä.

”Olen monta kertaa meinannut jatkaa Piitlesiä. Luen sen joka kesä ja tykkään siitä yhä. Olen myös ajatellut sarjakuvaa Yoko Onosta ja John Lennonista tai Rollareista. Mutta sarjakuvaa on pirun työläs tehdä eikä aika tunnu riittävän.”

Mauri Kunnaksen näyttely WeeGee-keskuksessa (Ahertajantie 5, Espoo). Avoinna ti 11–17, ke-pe 11-19, la-su 11-17. Liput 20e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.