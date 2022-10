Crimes of the Future esittelee idean ihmisen uudesta evoluutiokehityksestä, mutta David Cronenberg ei ole sen paremmin luonut sille pohjaa kuin lähtenyt viemään sitä eteenpäinkään, kirjoittaa kriitikko Pertti Avola.

Léa Seydoux (vas.), Viggo Mortensen ja Kristen Stewart David Cronenbergin Crimes of the Future -elokuvassa.

Scifi, kauhu

Crimes of the Future, ohjaus David Cronenberg. ★★★

Jos lukee ennakkotietoja kanadalaisohjaaja David Cronenbergin (s. 1943) uudesta elokuvasta, voi helposti uskoa ohjaajan palanneen uransa varhaisvaiheiden kehokauhu-aihepiiriin (engl. body horror). Osittain näin onkin, mutta oikeastaan Crimes of the Future -elokuvassa on kyse aivan muusta. Eikä sitä liioin sovi sekoittaa Cronenbergin 1970 tekemään samannimiseen elokuvaan, sillä mistään remakestakaan ei ole kyse.

Crimes of the Future on Cronenbergin ensimmäinen pitkä ohjaustyö sitten vuonna 2014 julkaistun elokuvan Maps to the Stars, ja myös ohjaajan ensimmäinen scifi-tarina sitten vuoden 1999 eXistenZin.

Pääosin Ateenassa kuvatussa elokuvassa eletään synkässä dystooppisessa tulevaisuudessa. Saul Tenser (Viggo Mortensen) on keski-ikäinen mies, jolle kasvaa itsestään uusia sisäelimiä. Miksi, sitä ei Saul tai kukaan muukaan tiedä.

Saul on kuitenkin muuttanut oudon ominaisuuden rahaksi. Hän ja hänen ex-kirurgi partnerinsa Caprice (Léa Seydoux) järjestävät performansseja, joissa Caprice leikkaa elävän yleisön edessä pois Saulin uusia sisäelimiä, joiden uskotaan olevan vahingollisia kantajalleen.

Näissä kohtauksissa kohtaavat cronenbergiläisen kehokauhun peruselementit: liha ja teräs.

Elokuva alkaa pikkupojasta, joka syö muovia. Pojan stressaantunut äiti pitää lastaan luonnonoikkuna ja murhaa tämän. Myöhemmin pojan isä pyytää Saulia ja Capricea tekemään pojalle yleisön edessä ruumiinavauksen, jotta nähtäisiin ettei lapsi ollut epänormaali, vaan osa ihmisen uutta evoluutiota.

Cronenbergin elokuvat ovat usein olleet perussävyltään kliinisiä ja jopa kyynisiä, mutta Crimes of the Future sisältää toivon siemenen, ei vain Saulille vaan koko ihmiskunnalle. Ongelmana on vain se, että vaikka Cronenbergilla on ollut selkeä idea, hän ei ole sen paremmin luonut sille pohjaa kuin lähtenyt viemään sitä eteenpäinkään. Tarkemmin ajatellen hänen evoluutiokehitysajatuksensa on aivan pöhkö.

Mutta scifi-trillerinä Crimes of the Future toimii siinä mielessä, että se pitää katsojan suurimman osan ajasta otteessaan ja säilyy kiinnostavana. Elokuva lupaa enemmän kuin antaa, mutta ainakin se on vangitseva.

Tyhjäkäyntiä ja kehnosti pohjustettuja aineksiakin löytyy, sekä tietyissä kohtauksissa että etenkin Kristen Stewartin roolissa, joka on melkoisen turha. Ja ajatus siitä, että valtaapitävät ja viranomaiset vastustavat kehitystä, jopa ihmisen evoluutiota, on liiaksi scifi-tarinoiden peruskauraa.

Visuaalisesti Crimes of the Future on kaltaistensa dystopiaelokuvien tapaan tumma ja synkkä. Rähjäinen urbaani maisema huokuu rappiota, uhkaa ja toivottomuutta. Se Cronenbergin pieni toivon siemen tarjoillaan vasta aivan tarinan lopussa.

Käsikirjoitus David Cronenberg, tuottajat Robert Lantos ja Steve Solomos, pääosissa Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart, Don McKellar. 107 min.