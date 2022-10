Viime vuonna kantaesitetty Lloyd Webberin musikaali koki muutoksia ennen Yhdysvaltain ensiesitystä Broadwaylla.

Linedy Genao on Andrew Lloyd Webberin uusimman musikaalin uuden version ”paha Tuhkimo”.

Menestysmusikaaleistaan tunnettu Andrew Lloyd Webber kertoo tehneensä merkittäviä muutoksia uusimpaan Cinderella-musikaaliinsa (Tuhkimo) ennen Yhdysvaltain ensiesitystä Broadwaylla ensi maaliskuussa.

Cinderella on nyt Bad Cinderella (Paha Tuhkimo).

Se voi tuntua symbolilta sille, että ristiriitaisuus myy tässä ajassa, jossa sosiaalisen median algoritmit nostavat korostetusti esiin kiistellyintä ja sitä kautta keskustelluinta sisältöä.

Todellisuudessa Bad Cinderella -laulu oli kuitenkin jo alkuperäisessä musikaalissa viime vuonna.

Musikaalin uusi nimi tekee entistä selvemmäksi, että tarinaa ei kerrota aivan perinteisenä satuna vaan Emerald Fennellin kirjaan pohjautuvana versiona.

Kirjassa ja musikaalissa Tuhkimo on goottityyppinen nuori, jota pidetään syypäänä siihen, että hänen kotikyläänsä ei enää valita maailman kauneimmaksi.

Myöskään miespääosan esittäjää ei pidetä niin charmikkaana kuin alkuperäisessä sadussa. Satiirista juonta on ajankohtaistettu myös monilla muilla tavoilla.

Lloyd Webberin menestysmusikaalit tunnetaan jopa vuosikymmenien voittokulusta Lontoon West Endissä ja New Yorkin Broadwaylla.

Cinderella koki kuitenkin vaikeuksia, kun kantaesitys siirtyi moneen otteeseen pandemian vuoksi. Lloyd Webber vannoi lopulta avaavansa produktion ilman pandemiarajoituksia vaikka se johtaisi hänen pidättämiseensä.

Kesällä 2021 kantaesitys lopulta saatiin, ja The Guardian antoi täydet pisteet viiden tähden arviollaan. Myös The New York Times piti musikaalia odotusten arvoisena.

Vuosikymmenien voittokulkua ei kuitenkaan ainakaan heti koettu. Cinderella lopetti Lontoossa kesäkuussa. Samalla Lloyd Webber julkisti lausunnon, jossa hän totesi avauksen olleen sittenkin joitakin kuukausia liian varhain ja leimasi Tuhkimon ”kalliiksi virheeksi”.

Viimeisen West End -esityksen yleisö buuasi sanavalinnalle ja säveltäjä joutui selittämään uudelleen, että musikaali sinänsä ei ollut virhe, vaan hän puhui liian aikaisista esityksistä. Pandemian pelottama yleisö ei uskaltanut katsomoon säveltäjän toivomalla tavalla.

Cinderella-musikaalista julkaistiin sittemmin myös levytys, joka ei ole floppi, mutta ei myöskään keskeisintä Lloyd Webberiä.

Voiko Broadway-esitys tehdä lopulta tästäkin musikaalista kestosuosikin?

Ainakin produktion kerrotaan muuttuneen, ja muutama uusi laulukin on luvassa musikaalia muhevoittamaan.

Uudesta tuotannosta on julkaistu ennakkovideo. Broadwayn Pahaa Tuhkimoa tähdittää Linedy Genao.

Lontoon versiossa nimiroolin lauloi Carrie Hope Fletcher. Lontoon-produktion näyte löytyy seuraavalta videolta.

