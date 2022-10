Veden vartija -elokuvan teosta kertova kirja on kuvaus suomalaisen elokuvan noususta. Jyrki Korpuan teos Tolkien ja Kalevala käy läpi kahden mytologian yhtäläisyyksiä. Viikon kolmas suositus on filosofi Julian Bagginin mainio yleisesitys maailmanfilosofiasta.

Suomen kielen keskeinen vaikutus J. R. R. Tolkienin kirjalliseen työhön on Tolkienin ystäville tuttu aihe. Kalevalan mahdollinen vaikutus Tolkienin omiin tarinoihin on sen sijaan vähemmän tunnettua. Kirjallisuudentutkija Jyrki Korpuan uusi teos Tolkien ja Kalevala käy läpi kahden mytologian yhtäläisyyksiä. Korpua löytää kalevalaisia piirteitä Tolkienin maailmasta – teemoja, tunnelmia, henkilöitä ja aiheita.

Ehkä keskeisin yhteys on laulun ja sanan mahti. Parrakkaissa loitsijoissa Väinämöisessä ja Gandalfissa on yhtäläisyyttä, mutta samaa sukua ovat myös Väinämöinen, Tom Bombadil ja Puuparta. Sekä Sampo ja Silmarilit ovat sotien, surujen ja seikkailujen suuria saaliita. Molempia himoitaan ja niiden haltijoita kadehditaan, mutta lopulta ne palaavat luonnon elementteihin.

Jyrki Korpua: Tolkien ja Kalevala (SKS).

Filosofia ei ole vain länsimaista

Eurooppalaista filosofiaa on totuttu nimittämään filosofiaksi. Muu on ollut ”viisausperinteitä”, ”idän filosofiaa” ja milloin mitäkin. Viime vuosikymmenien aikana eurooppalainen ajattelu on lopulta ymmärtänyt oman perspektiivinsä rajallisuuden ja alkanut avautua muille traditioille. Tällä on ollut kaksi keskeistä seurausta.

Ensinnäkin näemme, että samoja kysymyksiä on käsitelty samalla käsitteellisellä täsmällisyydellä muuallakin. Toiseksi näemme, että on myös ihan toisenlaisia filosofisia kysymyksiä. Filosofi Julian Bagginin yleisesitys maailmanfilosofiasta on mainio ja rohkea. Tietysti Bagginilla on oma tulkintakulmansa, jonka voi monessa kohtaa kyseenalaistaa ja toki hän vetää mutkia suoriksi.

Mutta yleiskuvat tehdään aina sormiväreillä, ei öljyväreillä.

Julian Baggini: Ajatteleva maailma – filosofian maailmanhistoria, suomennos Tapani Kilpeläinen, (Niin & Näin).

Suomifilmin ”kahvipöytäkirja”

Elokuvan teosta kertovat, laajasti kuvitetut kirjat ovat faneille kiva tapa syventää kokemusta suosikkielokuvistaan. Suomessa tällaisia ”kahvipöytäkirja”-tyyppisiä katsauksia ei juuri ole tehty.

Emmi Itärannan Teemestarin kirja -romaanin pohjalta tehty Veden vartija on ensimmäinen kunnon budjetilla tehty suomalainen tieteiselokuva. Elokuvajournalisti Kalle Kinnunen on kirjoittanut sen tekemisestä mittavan ja näyttävän teoksen. Valtavasti kuvia sisältävä kirja on esineenä hieno ja se tuntuu hyvältä käsissä. Se dokumentoi elokuvantekoa, antaa äänen tekijöille ja käy läpi vaiheet käsikirjoituksesta julkistukseen.

Lukunsa saavat muun muassa rahoitus, lavastus, kuvaus, leikkaus, näyttelijät ja musiikki. Kuvia riittää konseptipiirroksista aukeaman galleriaan naamioista, jotka on valmistettu kierrätetyistä lenkkitossuista. Kirjassa on kiehtovia yksityiskohtia elokuvantekemisestä, kuten leikkauksessa käytettävän musiikin vaikutus lopputulokseen. Samalla kirja on kuvaus suomalaisen elokuvan, etenkin genre-elokuvan noususta.

Kalle Kinnunen: Veden vartija – Teemestarin kirjasta elokuvaksi (Teos).