Killing Eve -sarjasta tuttu Jodie Comer on vakuuttava sieppauksen uhri.

Thirteen-sarjan tummanpuhuva kuvakerronta on magneettisimmillaan keskittyessään Jodie Comerin ekspressiivisiin kasvoihin.

Miten elämä voi jatkua sieppauksen jälkeen?

Marnie Dickensin BBC Threelle kirjoittama Thirteen (2016) asettuu tarkastelemaan vangitun elämää sen jälkeen, kun tämä on päässyt pakenemaan. Toisin kuin useimmat sieppausdraamat, kuten esimerkiksi Natascha Kampuschin sieppauksesta kertonut elokuva 3096 päivää (2013), Thirteen ei keskity voyeristisesti kuvailemaan takaumissa vankeusajan kauhuja tai kidnappaajan motiiveja. Tarinan fokus on kellarin ulkopuolella, rikoksen selvittämisessä ja Ivyn sopeutumisessa.

Vakuuttava Jodie Comer (Doctor Foster, Killing Eve) esittää 13-vuotiaana bristolilaiseen kellariin kidnapattua Ivy Moxamia. Sarjan alussa Ivy pakenee vankeudesta 13 vuoden jälkeen.

Varhaisteininä kadonnut ja 26-vuotiaana naisena perheensä luo palaava Ivy herättää luonnollisesti hämmennystä läheisissään. Huolestunut äiti (Natasha Little) rakentaa kodista kulissin, joka peittää alleen kaiken kolmentoista vuoden aikana muuttuneen, kuten sen, että Ivyn vanhemmat ovat eronneet.

Ivyn paluu vaikuttaa kaikkiin. Merkittävän tarinalinjan muodostaa Ivyn suhde nuoruudenrakkauteensa Timiin (Aneurin Barnard), joka on ehtinyt jo naimisiin. Ystävä Eloise (Eleanor Wyld) kokee syyllisyyttä, koska ei saapunut sovittuun tapaamiseen Ivyn kanssa sieppauspäivänä.

Ivyn pikkusisko Emma (Katherine Rose Morley) taas ei usko, että kotiin palannut nainen on hänen siskonsa. Epäilykseen on syynsä, aiempina vuosina myös pari muuta naista on väittänyt olevansa Ivy.

Epäileviä ovat myös tapausta tutkivat etsivät Lisa Merchant ja Elliot Carne (Valene Kane ja Richard Rankin): Ivyn tarina tuntuu sisältävän merkittäviä aukkoja ja yhteensopimattomuuksia. Kärsiikö hän kenties Tukholma-syndroomasta?

Ivy Moxamin (Jodie Comer) tapausta tutkivat rikosetsivät Lisa Merchant (Valene Kane) ja Elliot Carne (Richard Rankin).

Kysymys Ivyn luotettavuudesta muodostaa viisiosaisen sarjan keskeisen jännitteen, mutta samalla se muodostuu katsojalle haastavaksi. Seksuaalisen väkivallan uhrien vähättelevä kohtelu on liiankin tuttua.

Ivy ei haluaisi puhua sieppauksesta lainkaan, sisäisen jännitteen paljastavat hienovireiset eleet. Tummanpuhuva kuvakerronta on magneettisimmillaan keskittyessään Comerin ekspressiivisiin kasvoihin.

Viisiosainen sarja paljastaa mysteeriään hieman liiankin hitaasti, ja psykologisesti monimutkainen tilanne saa yllättäviäkin käänteitä.

Thirteen, C More.