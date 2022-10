Podcastin kakkoskauden aiheissa siirrytään verkosta myös muuhun mediaan ja yleisiin totuuksiin.

Johanna Vehkoon toimittaman, kriittistä sähköisen median käyttöä opettavan Valheenpaljastaja-podcastin ensimmäinen tuotantokausi julkaistiin profeetallisesti keväällä 2019. Vuotta myöhemmin koronavirus räjäytti pankin, ja koko verkko oli täynnä salaliittoteorioita ja itseoppineita epidemiologeja.

Kun podcastiin julkaistiin vuonna 2020 uusia jaksoja, suurin osa käsittelikin luonnollisesti juuri koronan korostamia ilmiöitä sosiaalisessa mediassa ja muualla netissä.

Nyt kun myrsky on tasoittunut, Valheenpaljastaja astuu askeleen eteenpäin. Jaksot pitenevät, ja aiemmin taustamateriaalina pysyneet haastateltavat pääsevät itse ääneen. Lisäksi aiheissa harpataan selkeämmin verkosta myös muuhun mediaan ja yleisiin totuuksiin.

Uuden kauden avausjakso on hyvä esimerkki faktasta, joka kaipaa tarkistamista. Kaikkihan sen tietävät, että meillä on G-piste, joka on avain seksuaaliseen autuuteen. Paitsi että: mitään G-pistettä ei ole oikeasti olemassa.

Edelleen luvassa on toki myös nettikritiikkiä, esimerkiksi Wikipediasta ja ”filtterikuplista”.

Valheenpaljastaja, Yle Areena.