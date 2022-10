Ensimmäinen kuvausviikko oli hirveä. Aivan kuten kokeneemmat olivat Mikko Myllylahtea varoittaneet.

Sen päätteeksi Metsurin tarina -elokuvan ohjaaja-käsikirjoittaja sai kuvattua studiossa kohtauksen, jossa Hannu-Pekka Björkmanin näyttelemä Tuomas ajaa autonsa rekan keulaan.

Kuvausten jälkeen Myllylahti lähti tunnemyrskyssä ajamaan perjantain ja lauantain välisenä yönä studiosta kotiinsa Karkkilaan. Päässä pyöri mietteitä, tuleeko elokuvasta yhtään mitään, onko tämä hänen ensimmäinen ja viimeinen elokuvansa. Sitten hän törmäsi autollaan peuraan.

”Auto meni lunastukseen ja peura kuoli”, Myllylahti kertoo.

”Mutta seuraavalla viikolla se optimismi löytyi taas.”

Alussa oli puu. Se varjosti Myllylahden taloa Karkkilassa, ja hänen mielestään se piti kaataa. Elokuvantekijä tiesi, että hänestä itsestään ei ole hommaan, sillä suuri puu saattaisi kaatua talon päälle. Siispä Myllylahti kutsui paikalle metsurin.

Metsuri tuli, ja Myllylahti alkoi jutella hänen kanssaan. Selvisi, että hän oli kotoisin pohjoisesta kuten Myllylahti. Metsurin perhe oli jäänyt pohjoiseen, ja hän vaikutti yksinäiseltä. Mutta silti hänessä oli läsnä omituinen rauha.

Metsuri yhdistyi Myllylahden mielessä hänen kotiseutunsa miehiin ja heidän rauhallisuuteensa.

”Sellainen äärimmäinen positiivisuus ja tyyneys huokui hänestä”, Myllylahti sanoo videopuhelun välityksellä kotoaan Karkkilasta.

Hän inspiroitui kohtaamisesta niin paljon, että alkoi kirjoittaa Metsurin tarinaa.

Suomen-ensi-iltansa 7. lokakuuta saaneessa elokuvassa Jarkko Lahden näyttelemä Pepe on sahalla työskentelevä duunari, joka säilyttää positiivisen asenteensa, vaikka kutakuinkin jokaisella elämän osa-alueella häntä potkitaan päähän.

Elokuvassa ja sen päähenkilössä on monta yhtymäkohtaa Myllylahden elämään.

Tapaaminen oikean pohjoissuomalaisen metsurin kanssa inspiroi Mikko Myllylahtea niin, että hän alkoi kirjoittaa Metsurin tarina -elokuvaa.

Mikko Myllylahti, 42, kasvoi Torniossa. Pohjoisen pikkukaupungin väestö oli Myllylahden silmissä homogeenista.

“Kaikki äänestivät Keskustaa ja olivat töissä teollisuudessa. Välillä ruotsalaiset ja suomalaiset ottivat yhteen torilla. Mä säästyin kaikelta sellaiselta.”

Myllylahti oli kylän runopoika. Hänen lapsuudenystäviään olivat esimerkiksi inhimillisistä roboteistaan tunnetut, palkitut taiteilijat Pekka ja Teija Isorättyä. Taidepiirit olivat Torniossa melko olemattomat, mutta silti sai olla rauhassa. Myllylahti ei koe tulleensa kiusatuksi.

”Varmaan jonkinlaista vinoilua tuli, mutta se kuuluu siihen kulttuuriin. Pieni vinoilu tekee myös ihan hyvää ihmiselle. Ei sitä tarvitse ottaa itseään aina niin vakavasti.”

Myllylahti on paitsi elokuvantekijä myös runoilija. Hän on julkaissut neljä kokoelmaa.

Mustan, absurdin huumorin ajama Metsurin tarina edustaa maagista realismia, jota ei ole hirveästi kotimaisessa nykyelokuvassa tehty. Elokuvan ensimmäinen käsikirjoitusversio olikin rahoittajille liian outo.

Myllylahti lähestyi elokuvan kirjoittamista kirjallisuuden näkökulmasta ja yritti olla seuraamatta konventioita, joilla elokuvia yleensä kirjoitetaan. Hänestä tuntui, että kirjallisuudessa on enemmän vapauksia ja esimerkiksi yliluonnolliset asiat hyväksytään, kun taas elokuvan odotetaan usein olevan vankasti kiinni todellisuudessa.

Kirjallisuuden vaikutelma näkyy myös siten, että dialogi on hyvin kirjakielistä ja lakonista. Elokuva sisältää myös lyyrisiä osuuksia, kuten saarnaajan monologin, jossa näkyy Myllylahden tausta runoilijana.

Metsurin tarina on Aalto-yliopiston elokuvalinjalla opiskelleen Myllylahden ensimmäinen pitkä ohjaustyö. Sitä ennen hän on käsikirjoittanut Juho Kuosmasen ohjaaman Hymyilevän miehen (2016) sekä ohjannut lyhytelokuvia.

Myllylahti alkoi kirjoittaa Metsurin tarinaa heti nyrkkeilijä Olli Mäestä kertoneen Hymyilevän miehen valmistuttua.

”Myös Mäen tarinassa minuun vetosi se, että hän ottelee, saa turpiin, menettää kasvonsa, mutta säilyttää silti onnellisuutensa.”

Hymyilevä mies oli menestys. Se voitti esimerkiksi Cannesin elokuvajuhlilla Un certain regard -palkinnon.

Metsurin tarinan kirjoittamisen aikaan Myllylahden elämässä olikin kaikki hyvin. Hänellä oli silti tunne, että maailma oli menossa kohti jotain epävarmaa, tuntematonta ja pelottavaa.

”Mua ahdisti, että jokin outo vaanii meitä tuolla jossain, ja sitä tunnetta tarttui tähän elokuvaan mukaan.”

Pepeä näyttelevä Jarkko Lahti näytteli pääroolia myös Hymyilevässä miehessä, jota varten hän opetteli nyrkkeilemään. Uutta elokuvaa varten Lahti kyseli Myllylahdelta, miten metsurin rooliin tulisi valmistautua, pitäisikö mennä vaikka sahalle töihin.

Myllylahdella ei ollut vastausta – ennen kuin koronapandemia sitten alkoi.

”Kaikkia pelotti. Ihmiset hamstrasivat vessapaperia ja lukittautuivat kotiin. Sanoin Jarkolle, että jos sä nyt pystyt säilyttämään optimismin tässä tilanteessa, niin siinä on sulle se metodi tähän rooliin.”

Hannu-Pekka Björkmanin esittämä Tuomas ja Jarkko Lahden Pepe ovat toistensa vastapareja Metsurin tarinassa.

Metsurin tarinassa Pepen puoliso jättää tämän. Myllylahden optimismi joutui testiin käsikirjoituksen valmistumisen jälkeen, kun hänellekin tuli avioero.

”Se oli kummallista, kun olin kirjoittanut kaiken sen ennen oman elämäni mullistuksia. Kun joutui tämän tekstin äärellä käymään niitä omia juttuja läpi, niin sain sellaisen vahvistuksen, että myös minussa on sitä optimismia ja uskoa siihen, että kaikki kääntyy hyväksi. Ison elämänmuutoksen läpikäyminen on usein myös tapa löytää itsensä jotenkin uudestaan.”

Myllylahti ajattelee, että jos hän olisi kirjoittanut elokuvan vasta eronsa jälkeen, tuskin elokuvasta olisi kuitenkaan tullut yhtä humoristinen.

Sittemmin Myllylahti on jo rakastunut uudelleen, mutta maailma on kohdannut uusia kriisejä. Tällä hetkellä monet pelkäävät ydinaseiden uhkaa.

”Mä en ole koskaan ollut kyyninen, ehkä siksi olen pysynyt toiveikkaana. Uskon, että ihmiset ovat pohjimmiltaan hyviä, vaikka tekisivät kauheita asioita.”

Elokuvassa saha suljetaan kaivoksen tieltä, ja rakennemuutoksen kuvauksen kautta tarina yhdistyy myös ajankohtaiseen ilmastokeskusteluun. Kaivosten ympäristöhaitoista on puhuttu viime vuosina paljon, ja elokuvaa on kuvattu esimerkiksi Kainuussa, missä Talvivaaran kaivosta on vastustettu ankarasti.

Jopa ilmastokriisin suhteen Myllylahti on optimistinen.

”Ajattelen, että ihminen on sillä lailla vastustuskykyinen ja mukautuva, että me opitaan mukautumaan tähän koko ajan muuttuvaan maailmaan.”

Elokuvan tyylinä on vetää överiksi. Yltiömyönteisen Pepen vastapari on Hannu-Pekka Björkmanin näyttelemä Tuomas, karnevalisoitu hahmo stereotyyppisestä suomalaisesta miehestä, joka juo viinaa suruunsa ja käy kirveellä vaimonsa rakastajan kimppuun.

Kun puhutaan miehen roolin kapeudesta, muistetaan yleensä mainita jo kulunut sanapari toksinen maskuliinisuus.

”Toksisella maskuliinisuudella on aina kontrolloitu ihmisiä. Se on rooli, ja jos et noudata sitä, niin sinua rangaistaan jotenkin. Tästä kärsivät ihan kaikki sukupuoleen katsomatta, ja siksi se on niin tuhoisaa”, Myllylahti pohtii.

Se, että saa olla erilainen, on Myllylahden mielestä kaikkien etu. Ja mitä tulee vähemmistöihin, kyse on jo ihmisoikeuksista.

Myllylahti kokee, että hän ei ole itse joutunut minkäänlaisen raskaan mieskuvan uhriksi. Hän katsoi nuorena ylöspäin erityisesti omaa isoisäänsä.

”Hän oli sellainen hyvin sosiaalinen ja valoisa ihminen.”

Myllylahti on optimistinen jopa ilmastokriisin suhteen. Hän uskoo, että ihminen oppii mukautumaan muuttuvaan maailmaan.

Seuraavaa kirjaprojektia varten Myllylahti on jo usean vuoden ajan tutkinut sukuhistoriaansa. Hänen isoenonsa surmattiin 1930-luvulla eikä koskaan ole selvinnyt, mitä oikein tapahtui. Myllylahdelle tuli tunne, että asiasta täytyy ottaa selvää ennen kuin tapahtuma katoaa ja unohtuu kokonaan.

”Siitä on auennut aika erikoinen tapahtumasarja. Ajatuksena olisi tehdä siitä romaani.”

Myllylahden edellinen runoteos ilmestyi vuonna 2015. Sittemmin elokuva-ala on vienyt eniten aikaa. Tällä hetkellä Myllylahdella on työn alla kaksi elokuvakäsikirjoitusta, jotka hän myös haluaisi itse ohjata. Toinen niistä pohtii rakkauden filosofiaa jännityselokuvan keinoin.

Kirjoittamisesta ohjaamiseen siirtyminen on aiheuttanut Myllylahdelle huijarisyndroomaan kuuluvia tunteita.

”Mutta se, että taistelee sitä häpeää vastaan, on lopulta aika iso moottori tekemiselle. Teija Isorättyä sanoi minulle joskus myös tärkeän asian: siinä vaiheessa kun on lavalla, niin on myöhäistä pyydellä anteeksi.”

Myllylahti on tyytyväinen, että sai kaivettua jostain riittävästi rohkeutta tehdäkseen kokopitkän elokuvan.

”Mä olen nyt 42-vuotias ja se on ihanaa. Tässä iässä sitä jo vähemmän miettii, että mitä muut ajattelevat. Ja minulla on varmaan vielä puolet tätä elämää jäljellä, jos hyvin käy.”