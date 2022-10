Bändi voisi rohkeasti varioida settiään enemmänkin ja jättää tutuista hiteistä välillä joitain pois. Keikan päättänyt Boys Don’t Cry kuulosti esimerkiksi väkinäiseltä läpisoitolta eikä lainkaan sopivalta keikan finaalinumerolta, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

The Cure on ollut aina laulaja Robert Smithin show.

The Cure Helsingin jäähallissa 8.10.2022.

Missäs se The Curen uusi levy viipyy? Keväällä bändi lupaili uutta, hyvin curemaisesti nimettyä Songs From a Lost World -levyä ilmestyväksi ennen Euroopan-kiertueen alkua. Torstaina Riikasta alkaneen ja lauantaina Helsingissä jatkuneen kiertueen nimi on myös Lost World Tour.

Mutta luvattua levyä ei näy missään. Ainoastaan vuonna 1992 ilmestyneestä Wish-albumista on tulossa 30-vuotisjuhlapainos.

Laulaja Robert Smith on kertonut yhtyeen äänittäneen kahden albumin verran materiaalia vuonna 2019. Toisen albumin muutamaan kappaleeseen hän on kuulemma jo kyllästynyt, ja tilalle pitää tehdä uusia. Mutta Songs From a Lost Worldin pitäisi olla kutakuinkin valmis.

The Cure ei varsinaisesti tarvitse uusia levyjä oikeuttaakseen kiertueitaan. Nykyisillä keikoilla bändi ei edes soita 2000-luvun levyjen kappaleita.

Edellisestä studioalbumista on nyt 14 vuotta. Jos ei ole mitään sanottavaa, silloin on ihan hyvä olla hiljaa. Mutta Helsingin-keikalla kuultiin kaksi uutta kappaletta, joiden perusteella Curella on taas jotain sanottavaa.

Setin ensimmäisenä biisinä yhtye soitti noin kahdeksanminuuttisen Alonen, joka fanien iloksi voisi aivan hyvin löytyä klassikkoalbumi Disintegrationin (1989) loppupuolelta. Siinä on klassisen Cure-kappaleen ainekset, eli minuutteja kestävä intro ja mahtipontiset lyriikat: ”This is the end of every song that we sing.”

Varsinaisen setin viimeisenä kappaleena bändi esitti toisen uuden biisin, noin 10-minuuttisen Endsongin, joka on tehty samalla reseptillä kuin Alone, ja on niin ikään kiinni Curen klassikkoalbumien estetiikassa nimeään myöten. Uudet biisit lupaavat pitkästä aikaa hyvää Cure-levyä. Eeppistä, ilmavaa ja melodisesti vahvaa.

The Cure on aina ollut ensisijaisesti Robert Smithin show. Eikä vähiten siksi, että hän on keulahahmona kuin neulontakurssilaisen käsityökorista hukkaan pudonnut lankakerä, ja toisinaan se kulkukissan pentu, joka leikkii sillä. Kuinka sellainen hahmo voisi olla varastamatta show’ta?

Lauluntekijänä Smith on samankaltainen draamassa rypevä riskinottaja kuin Nick Cave, johon kuuntelijana joko sitoutuu vahvasti tai ottaa kaiken mahdollisen etäisyyden. Mutta bändi luo Smithille sen tilan, jossa hänen on ylipäätään mahdollista puhutella ja sitouttaa yleisönsä näin voimakkaasti. Helsingissä tämä yleisö koostui ilahduttavasti niin nuorista gooteista kuin keski-ikäisistä.

Tilan antaminen onneksi toimii molempiin suuntiin. Smithillä harvoin on kiire. Monet yhtyeen parhaista hetkistä ovat juuri niitä pitkiä kappaleita, joissa tilaa riittää kaikille.

The Cureen kuuluu, että soitto kulkee Smithin taustalla usein takuuvarmana myllynä, joka kykenee jauhamaan monenlaista kamaa: vähäeleisestä uuden aallon groovesta kevyempään 80-lukulaiseen rallatteluun sekä uhmakkaan apokalyptisiin kuviin.

Smithin lauluntekijäpari on basisti Simon Gallup, jonka ansiosta bändin biisien tavaramerkkisointi on väkevien bassolinjojen varassa. Keikalla ainakin liikkumisen puolesta Gallup varasti show’n. Jos Smith liikahti keikan aikana ehkä yhteensä 12 askelta, Gallup noin 12 000.

Basisti oli myös kauttaaltaan kovassa vireessä, ja sointi hallissa osui nappiin. Gallup tuntui paikoin jopa kannattelevan koko bändiä, kun esimerkiksi kitaristi Reeves Gabrels nyhräsi usein melko yhdentekevän metallisorvaamokitarointinsa kanssa.

Gabrelsilta on jäänyt ymmärtämättä, että joskus kannattaa soittaa vähemmän. Vuodesta 2012 Cureen kuuluneen Gabrelsin tunnetuin saavutus lienee se, kuinka tukkoon hän soitti David Bowien 1990-luvun levyjä.

Reeves Gabrels ja Simon Gallup tekivät tilaa Robert Smithille.

Curella on onneksi myös kappaleita, joihin Gabrelsin soittotyyli sopii. Mutta kun sellainen tilaisuus tulee, Gabrels vetää shreddailunsa helposti överiksi, kuten Helsingissä From the Edge of the Green Sean aikana.

Rumpali Jason Cooper pääsi ansaitusti paljon esille. Pushin aikana hän myllytti areenarock-fillejä huvittavuuteen asti.

Kitaraa, koskettimia ja bassoa soittava Perry Bamonte palasi kokoonpanoon liki 20 vuoden tauon jälkeen. Mitään sen kummempaa numeroa asiasta ei tehty. Smith oli hyväntuulinen ja humoristinen itsensä, mutta piti välispiikit minimissä. Encoren alussa hän lupaili, että ensi Suomen-keikalla hän osaa jo jonkin sanan suomea.

Yhtye on käynyt Suomessa viime aikoina tasaisesti kolmen vuoden välein: Hartwall-areenalla 2016, Flow’ssa 2019, ja nyt Helsingin jäähallissa. The Cure ei ole ylipäätään ehtinyt tehdä edes kovin monta keikkaa edellisen Helsingin-konsertin jälkeen.

Smith bändeineen soitti taas 27 kappaletta, kuten viimeksi Flow’ssa. Settiään bändi voisi rohkeasti varioida enemmänkin ja jättää tutuista hiteistä välillä joitain pois. Keikan päättänyt Boys Don’t Cry kuulosti esimerkiksi väkinäiseltä läpisoitolta eikä lainkaan sopivalta keikan finaalinumerolta.

Keikka oli joka tapauksessa komeasointinen ja Curen takuuvarman vakuuttava rockshow, edellistä Helsingin-keikkaa purevampi.

