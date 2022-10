Sita Salminen on yksi Suomen seuratuimmista sosiaalisen median vaikuttajista.

Sita Salminen saa paljon positiivista palautetta työstään ja vakavien aiheiden käsittelystä. ”On ihana kuulla, kun joku on saanut lohtua ja samastunut kertomaani ja että pienikin ajatus on voinut viedä paranemisprosessissa eteenpäin.”

Helsinkiläisen kahvilan pöydän ääressä istuva Sita Salminen sanoo, että hänen elämänsä on nykyään paljon rauhallisempaa.

”Ja 30 vuoden rajapyykki tuntuu yllättävän neutraalilta. Tässä on hyvä olla. Viime vuosina olen pystynyt selkiyttämään omia arvojani.”

Yksi näistä arvoista on oman ajan kunnioittaminen.

Salminen on suosittu some-vaikuttaja, jonka kahdella Youtube-kanavalla on yhteensä yli 370 000 tilaajaa. Lisäksi hän tuottaa sisältöä myös muihin medioihin, on menestynyt yrittäjä ja kirjailija.

Tärkeä käänne tapahtui Salmisen eroottisia novelleja sisältämän Lupa-kirjan (Kosmos) julkaisun aikaan 2019. Hän iloitsi unelmansa toteutumisesta mutta stressasi ja kävi ylikierroksilla.

”Halusin oppia nauttimaan saavutuksistani enkä vain aina miettimään seuraavaa tavoitetta. Tein päätöksen, että pidän kalenterini aika tyhjänä.”

Salminen panostaa nyt siihen, että voisi työllään tehdä maailmasta parempaa.

SALMINEN varttui Rovaniemellä. Hän asui isänsä ja äitipuolensa luona, mutta myös äidin koti oli lähellä. Salmisessa oli jo lapsena kaksi hyvin erilaista puolta.

”Harrastin pitkään tennistä ja tanssia ja nautin valtavasti esiintymisestä. Samaan aikaan tykkäsin vetäytyä yksin omaan huoneeseeni lukemaan.”

8-vuotiaana Salminen luki ensimmäisen Harry Potter -kirjan ja halusi itsekin kirjailijaksi. Niinpä hän aloitti kirjoittamaan tietokoneella omaa kirjaansa, jossa seikkaili Sofia.

Salmisella oli kavereita, eikä puoliksi thaimaalaista tyttöä kiusattu koulussa tai sen ulkopuolella. Hän on kiitollinen äidilleen thaimaalaisen kulttuurin ja kielitaidon vaalimisesta.

”Thain kielen merkitys on minulle vahva, vaikka en osaa kirjoittaa tai lukea sitä.”

Haaveet kirjoittamisesta vahvistuivat lukiossa. Vanhemmat kannustivat kouluttautumaan, ja Salminen aloitti suomen kielen opinnot Oulun yliopistossa 2012.

KIRJOITTAMISESTA tuli Salmiselle monella tavalla tärkeä asia – ja myös henkinen tuki.

Salminen sairastui 14-vuotiaana syömishäiriöön. Siihen yhdistyivät ahdistuneisuus ja itsetuhoinen käytös.

”Päiväkirja auttoi minua mielenterveyden haasteiden kanssa. Käsittelin kirjoittamalla asioita, joiden kanssa olin yksin.”

Ennen Ouluun muuttamista Salminen aloitti bloggaamisen, ja niin kirjoittamiseen yhdistyi valokuvaus.

”Minulle blogi oli oma paikka, oma rauha, jossa sain tehdä ihan mitä halusin.”

Vaikka Salminen nautti opiskelusta, hänellä ei ollut urasuunnitelmia. Ja kun silloinen poikaystävä ja nykyinen puoliso uskalsi niistä kysyä, Salminen ahdistui ja kieltäytyi puhumasta.

Ensimmäisen Youtube-kanavansa Salminen perusti vuonna 2016. Samana vuonna häntä pyydettiin Osuuspankin Oulun yksikköön Pivo-mobiilipankkisovelluksen sosiaalisen median vastaavaksi.

”Olin ihan sokissa: kuvittelevatko he minun pystyvän siihen? Olin tehnyt somea monta vuotta mutten ajatellut sitä oikeana CV-juttuna. Silmäni avautuivat sille, että minähän osaan jotain.”

Eikä Salmisen ainoastaan uskottu pystyvän työhön. Myös hänen tulevaisuutensa nähtiin.

”Esihenkilöni ennusti, että tubettajan urani lähtisi lentoon, jättäisin heidät ja muuttaisin Helsinkiin. Hän sanoi sen hyvässä hengessä, ja niinhän siinä kävi. Työsuhteeni kesti alle vuoden.”

Epävarmuus kävi vielä pinnassa, kun Salminen sai ensimmäisen yhteistyötarjouksensa.

”Mietin, että onkohan tässä vahingossa yksi nolla liikaa.”

SALMINEN on ehtinyt paljon. Sosiaalisen median ja kirjan rinnalla hän on tehnyt POKS-podcastia yhdessä Veronica Verhon kanssa vuodesta 2019.

Suosittu podcast loppuu tähän vuoteen, ja nyt Salminen on keskittynyt Instagramiin ja Tiktokiin.

”Enää en halua kuormittua väsymykseen asti. Kun tuote olen minä itse, työtä pystyy tekemään vain rajallisen määrän.”

Työmäärän vähentäminen on auttanut, vaikkei se ollutkaan huonon olon todellinen syy.

”Aloitin viime vuonna psykoterapian. Sen myötä ahdistuneisuuteni on helpottanut paljon ja olen tosi tyytyväinen.”

Tulevaisuudessa Salminen haluaisi kovasti tehdä jotain mielenterveyteen liittyvää. Onko se sitten kirja, podcast tai verkkokurssi, sitä hän ei ole vielä päättänyt.

Nyt Salminen kuitenkin keskittyy tiukasti nykyhetkeen. Siitä pitää huolen viikko sitten kotiin tullut neljävuotias rescue-koira Runa.

”Koira nukkuu välissämme ja on tuonut lisää rakkautta jo ennestään ihanaan parisuhteeseemme.”

Koira ei pelkää ihmisiä, mutta saa välillä ahdistuskohtauksia ja on levoton. Aivan kuin sillä olisi alitajunnassa joku muisto, Salminen pohtii – ja alkaa hymyillä.

”Ehkä oli tarkoitettu, että Runa tuli juuri meille. Tunnen sielunkumppanuutta ja ymmärrän koiraa tosi hyvin.”