Klassikkokirjailija Jane Austenin (1775–1817) romaani Emma myytiin Britanniassa sadoilla tuhansilla euroilla, uutisoi The Guardian keskiviikkona.

Kyseessä on vuonna 1815 julkaistun Emman ensimmäinen painos. Sen on varustettu omistuskirjoituksella: käsinkirjoitettu viestissä lukee ”from the author” eli ”kirjailijalta”. Omistuskirjoitus on ajalle tyypillisesti kustantajan eikä Austenin itsensä kirjoittama. Myyntihinnaksi tuli 375 000 puntaa eli 427 000 euroa.

Summa on suurin, mitä Austenin yksittäisistä teoksista on tähän asti maksettu. The Guardianin mukaan ostaja on yhdysvaltalainen henkilö, mutta tämän toiveen mukaisesti kirja pysyy Britanniassa ja laitetaan näytille historialliseen Chawton House -kartanoon.

Hampshiressa sijaitseva Chawton House oli aikoinaan Jane Austenin veljen Edwardin koti. Nykyään siellä toimii naiskirjailijoiden työtä tutkiva instituutti ja se on avoin vierailijoille.

Jane Austenin kirjat kuvaavat humoristisesti brittiläistä yläluokkaa. Emman lisäksi hänen kuuluisia teoksiaan ovat esimerkiksi Järki ja tunteet (1811) sekä Ylpeys ja ennakkoluulo (1813), joista on tehty myös useita filmatisointeja. Viimeisin Emma-filmatisointi, jossa nimiroolia esitti Anya Taylor-Joy, ilmestyi 2020.