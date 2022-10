Levystä kuulee, että trio on halunnut tehdä hyvin klassisen ja jälleennäkemisen riemua korostavan Pirkko-levyn, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Rock / Albumi

22-Pistepirkko: Kind Hearts Have A Run Run

Johanna Kustannus / Universal

★★★★

22-Pistepirkkojen rumpali Espe Haverista on käynyt toisinaan hieman sääliksi. Ei ole varmasti helppoa olla veljesten kanssa samassa bändissä. Tämän ovat saaneet kokea esimerkiksi kaikki Oasis-yhtyeen jäsenet.

Jo yli 40 vuotta toiminut 22-Pistepirkko on hyvin oma lukunsa kotimaisen populaarimusiikin historiassa. PK Keräsen, Asko Keräsen ja Haverisen bändi on kulkenut Rockin SM-kisojen voitosta sekä Piano, rumpu ja kukka (1984) -debyyttilevystään alkaen täysin omaa polkuaan, jossa syleillään avointa naivismia.

He eivät ole pelänneet seurata impulsseja, veivät ne sitten perinnetietoisesta garage rockista vaikka ambientin tai korpputasoisen elektronisen musiikin suuntaan. Tämä on synnyttänyt bändille oman estetiikan, joka on kasvanut esikuvagenrestään erilleen.

Heillä on ollut uskallusta tehdä asioita kaanoniin ja konventioihin nähden väärin. Se usein tuottaa muistettavampia hetkiä kuin nuottien seuraaminen.

Kind Hearts Have A Run Run on Pistepirkkojen 14. studiolevy ja työvoitto. Yhtyeellä jäi levyn työstäminen kesken vuonna 2014, kun veljekset riitaantuivat niin pahasti, että bändikin jäi tauolle.

Levyn kymmenestä kappaleesta seitsemän on sellaisia, joita yhtye ehti työstää kesken jääneelle levylle, jonka tuottajana toimi Yari. Nyt ilmestyvän albumin tuottajana on toiminut Harri Kerko.

Muita silloisten sessioiden kappaleita on julkaistu jo muissa yhteyksissä, kuten PK Keräsen Serobi Songs (2020) -soololevyllä ja Asko Keräsen ja Kati Salon ep:llä Postcard (2016).

Uskolliset fanit tuskin pettyvät uutukaiseen. Levy sisältää oikeastaan kaikki Pistepirkkojen levyille tutut piirteet, ja liki jokaiselle biisille voi hakea yhtyeen tuotannosta vastineen. Albumi osoittaa taas Pirkkojen impulsiivisuuden ja monipuolisuuden, mutta tuo myös jotain pientä ekstraa.

7 a.m on (Just A) Little Bit Moren kaltaista jytää, Snake Charmer akustisempaa hempeilyä ja anelua Birdyn hengessä. Rumpukonekomppia nakuttava Freeway of Yesterday on Ufo Girlin kaltaista kosmista kaipausta, Summertime Motors (Bells of Love) puolestaan Coffee Girlin ja Oo My Headin kaltaista hypnoottista psykedeelistä rockia.

Instrumentaali Kind Hearts Have A Run Run muistuttaa 80-luvun Frankensteinin kaltaisesta Pirkko-jytästä, mutta instrumentaaleja yhtye ei ole hirveästi aiemmin harrastanut.

Heatseeker edustaa puolestaan Pirkkojen hämyosastoa, elektronisen musiikin manipuloimaa rockia. Se on levyn rakenteellisesti yllättävin tapaus. Alun hämyelektron jälkeen kappaleesta kehkeytyy Massive Attackin crossover-triphopille sukua oleva uhmakas mötikkä, jonka jälkeen seuraa lopuksi vielä katarttinen yhteislauluosuus.

Pistepirkot suhtautuvat musiikkinsa yhä hyvin vakavasti, mutta eivät onneksi vielä tälläkään levyllä kadota tunnistettavaa leikkisyyttään. Madness of Speed kehittyy säröiseksi, hiljaa talsivaksi shoegaze-hirviöksi, jonka vatsanpohjassa soi kuitenkin Asko Keräsen leikkisät sähköurut.

Albumista saa vaikutelman, että trio on halunnut tehdä hyvin klassisen ja jälleennäkemisen riemua korostavan Pirkko-levyn. Siinä he ovat onnistuneet, mutta siihen liittyy ilmeinen kääntöpuoli: Kind Hearts Have A Run Run ei tuo yhtyeen tuotantoon olennaista lisää, toisin kuin edellinen Lime Green Delorean (2011), joka on yksi bändin vahvimmista levyistä.

Levyn tuttuutta on vaikea silti pitää pettymyksenä yli 40-vuotiaalta yhtyeeltä. Rivit on saatu suoriksi, ja tulos on luonnollisen kuuloinen.